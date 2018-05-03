«Ливерпуль» побил рекорд Лиги чемпионов по количеству голов за один сезон

Источник: AP 2018

«Ливерпуль» в среду в гостях уступил итальянской «Роме» со счетом 2:4 в ответной полуфинальной встрече, но по сумме двух игр вышел в финал турнира.

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После этого матча в активе «красных» стало 46 голов. Предыдущий рекорд принадлежал испанской «Барселоне», которая забила 45 мячей в сезоне-1999/00.

В основной сетке текущего розыгрыша Лиги чемпионов «Ливерпуль» забил 40 мячей, что является третьим результатом за всю историю турнира.