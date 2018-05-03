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01:18 (мск), источник: Р-Спорт

«Ливерпуль» побил рекорд Лиги чемпионов по количеству голов за один сезон

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Английский «Ливерпуль» побил рекорд по количеству голов в Лиге чемпионов за один сезон с учетом квалификационного раунда, сообщается на официальном сайте УЕФА.

Источник: AP 2018

«Ливерпуль» в среду в гостях уступил итальянской «Роме» со счетом 2:4 в ответной полуфинальной встрече, но по сумме двух игр вышел в финал турнира.

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После этого матча в активе «красных» стало 46 голов. Предыдущий рекорд принадлежал испанской «Барселоне», которая забила 45 мячей в сезоне-1999/00.

В основной сетке текущего розыгрыша Лиги чемпионов «Ливерпуль» забил 40 мячей, что является третьим результатом за всю историю турнира.

Соперником «Ливерпуля» по финалу, который пройдет 26 мая в Киеве, станет мадридский «Реал», по сумме двух встреч одолевший мюнхенскую «Баварию».

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