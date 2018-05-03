Шапито, а не футбол. «Ливерпуль» пропустил от «Ромы» 4 гола, но вышел в финал ЛЧ
«Рома» дома обыграла «Ливерпуль» (4:2) в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов.
«Рома» дома обыграла «Ливерпуль» (4:2) в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов.
О царстве расхлябанности и безнаказанности в Риме — в репортаже «Советского спорта».
КЛОПП — БЕЗ ПОМОЩНИКА, «РОМА» — БЕЗ КЛЮЧЕВЫХ ИГРОКОВ
Впервые за 17 лет тренерской карьеры Юрген Клопп провел матч без правой руки. Конечно, в переносном смысле. Его помощник Желько Бувач по одной из причин — от ссоры с Клоппом до болезни отца — пропустил ответную встречу с «Ромой» и не поможет Юргену во всех оставшихся встречах сезона: это и финал Лиги чемпионов с «Реалом» и два тура в АПЛ (с «Челси» и «Брайтоном»).
Надломить человека легко — просто отберите у него самое дорогое. В данном ситуации у Клоппа отобрали (или так случилось) ассистента, который сопровождал его с самого первого дня тренерской работы, со времен «Майнца"-2001. Поговаривают, что именно Бувач, с виду немного неотесанный босниец, придумал тот самый легендарный гегенпрессинг, благодаря которому дортмундская «Боруссия» несколько лет справедливо носила звание лучшего клуба Германии.
И пока Клопп грустил
РАБОТА НАД ОШИБКАМИ
Сколько бы не было решительности, озлобленности и готовности в глазах у капитана римлян Даниэле Де России перед входом в раздевалку на «Олимпико», волновано другое. В первом матче Ди Франческо чудовищно перемудрил в опекой в обороне,
В опорной зоне у итальянцев предсказуемо появились Даниэле Де Росси с Раджой Наингголаном (на позиции инсайда он провалился), чуть выше — Лоренцо Пеллегрини и трио форвардов: Стефан
Опирались эти звездные ребята на Жоржиньо Вейналдума, Джордана Хендерсона и Джеймса Милнера, а те в свою очередь, как и вратарь Лорис Кариус, надеялись на слаженные действия четверки защитников: Эндрю Робертсон и Трент
ШАПИТО, А НЕ ФУТБОЛ
Ну сколько можно ошибаться? Хотелось верить в дисциплину и собранность «Ромы», но пришлось выкусить что телезрителям что болельщикам. Наинголлан похоронил Рим уже на 9-й минуте. Наинголлан обрезал как во дворе, подарил мяч Фирмино, и бразилец выдал в зону на ход Мане. Сенегалец легко прошил Алиссона Беккера и забил девятый гол в этой ЛЧ. У Салаха и Фирмино по десять, теперь надо бы уравнять показатели всех троих. Публика застыла в ожидании дубля 19-го номера гостей, хотя 29 голов на троих в этом турнире — уже рекорд. Куда больше?
И если «Рома» не может, то «Ливерпуль» поможет.
…Да какой там подвиг, скорее очередной привоз. После углового забил «Ливерпуль», на свои ворота Вейналдуму скинул мяч Джеко, и голландец не промазал. С каждой минутой матч все больше напоминал шапито, торжество абсурда и ментальное кладбище прагматиков имени Жозе Моуринью. Какая сушка счета, вы о чем? Какая строгость в линиях? Адский замес без центра поля, позиционные ошибки, высмеивание оборонительных навыков — все это про матч полуфинала Лиги чемпионов. Вот что бывает, когда атака в разы по качеству преобладает над обороной. Причем в обеих командах. Это вам не «Реал» с «Баварией» (2:1, 2:2).
А «РОМА"-ТО В ПОРЯДКЕ!
А были ведь и штанги, и карточки, и фейковые офсайды вместо железобетонных пенальти. Хозяева возводили в абсолют короткий и средний пас, а гости — не чурались перебрасываться лонгболлами с большей точностью, чем соперник. Но это не имело никакого значения, когда Джеко сравнивал счет, отлично подкараулив отскок от перчаток Кариуса. И все это возвращаясь к дырам в обороне и позиционному пофигизму в защите. Почему никто не держал боснийца, как он остался на добивании один, успел обработать мяч, посмотреть на ворота и затем только ударить?
«Рома» солидно прибавила после 60-й минуты, практически без спецоборудования закатав «Ливерпуль» в консервную банку. Еще бы судьи за воротами видели попадания мяча в руку в нескольких метрах от себя — вот тогда бы хозяева точно зацепились за киевский финал. А пока памятник римлянам за практически полное выключение Салаха никто, конечно, ставить не собирался. Как и за десяток нереализованных моментов.
Но ведь не Мохамедом единым силен «Ливерпуль», потому нижних конечностей едва не лишился триумфатор этого вечера Мане. Флоренци с двух ног чуть не отсек сенегальцу бутсы вместе со ступнями. И эта жесткость — единственное, что бросалось в глаза помимо выпендрежного дриблинга вратаря Алиссона. Это спровоцировало полевых на очередной импульс — и Наингголан вмазал с дальней дистанции, выведя свою команду вперед. А потом еще и с пенальти добавил! Да, не прошли дальше. Да, не совершили чуда. Но ведь победили, по делу переиграли «Ливерпуль» и забили четыре. 7:6 в пользу гостей по сумме двух матчей. Космос!
После финального свистка сплошь эмоции англичан. Давненько не выходивших в главный матч еврокубкового сезона, давненько не будораживших Испанию, Италию и Германию, узурпировавших в последние годы финал Лиги чемпионов.
Ведь никто на «Ливерпуль» и не ставил. А получилось вот оно как.
***
«Ливерпуль» — в финале Лиги чемпионов спустя 11 лет. Клопп — спустя пять. И опять «Ливерпуль», как и его тренер, не выглядит фаворитом предстоящего матча. Финал ЛЧ состоится 26 мая на Олимпийском стадионе в Киеве.
Лига чемпионов
½ финала
Ответный матч.
«Рома» (Италия) — «Ливерпуль» (Англия) — 4:2 (1:2, 3:0)
Голы: 0:1 — 9 Мане, 1:1 — 15, автогол Милнер, 1:2 — 25 Вейналдум, 2:2 — 52 Джеко, 3:2 — 86 Наингголан, 4:2 — 90, пенальти Наингголан.
«Рома»: Алиссон, Фасио, Манолас, Коларов, Пеллегрини (Ундер, 53), Флоренци, Наингголан, де Росси (Гоналон, 69),
«Ливерпуль»: Кариус, Ловрен, Робертсон,
Предупреждения: Ловрен (44), Флоренци (77), Манолас (84), Робертсон (84), Соланке (90).
Константин Кринский