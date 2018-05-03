Шапито, а не футбол. «Ливерпуль» пропустил от «Ромы» 4 гола, но вышел в финал ЛЧ

Источник: Советский спорт

О царстве расхлябанности и безнаказанности в Риме — в репортаже «Советского спорта».

КЛОПП — БЕЗ ПОМОЩНИКА, «РОМА» — БЕЗ КЛЮЧЕВЫХ ИГРОКОВ

Впервые за 17 лет тренерской карьеры Юрген Клопп провел матч без правой руки. Конечно, в переносном смысле. Его помощник Желько Бувач по одной из причин — от ссоры с Клоппом до болезни отца — пропустил ответную встречу с «Ромой» и не поможет Юргену во всех оставшихся встречах сезона: это и финал Лиги чемпионов с «Реалом» и два тура в АПЛ (с «Челси» и «Брайтоном»).

Надломить человека легко — просто отберите у него самое дорогое. В данном ситуации у Клоппа отобрали (или так случилось) ассистента, который сопровождал его с самого первого дня тренерской работы, со времен «Майнца"-2001. Поговаривают, что именно Бувач, с виду немного неотесанный босниец, придумал тот самый легендарный гегенпрессинг, благодаря которому дортмундская «Боруссия» несколько лет справедливо носила звание лучшего клуба Германии.

И пока Клопп грустил из-за отсутствия друга и коллеги, Эусебио Ди Франческо тоже мог свернуться калачиком и всплакнуть: встречу с «Ливерпулем» пропускали повредившие лодыжки Грегори Дефрель и Диего Перотти, а также Кевин Стротман, на этот раз страдавший из-за ушиба ребра. А ведь это ключевые игроки! И если Клоппу выпавших из обоймы Эмре Джана, Алекса Окслейда-Чемберлена и Адама Лаллану и Жоэлем Матипом было кем заменить без потери качества — все перекрывало убийственная тройка в нападении — то у хозяев все было немного иначе.

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ

Сколько бы не было решительности, озлобленности и готовности в глазах у капитана римлян Даниэле Де России перед входом в раздевалку на «Олимпико», волновано другое. В первом матче Ди Франческо чудовищно перемудрил в опекой в обороне, из-за чего «Рома» пропустила четыре из пяти голов: защитники пожарили, потому что передавали друг другу опекаемого. В этот раз «Рома» отказалась от строенного центра обороны в пользу классической четверки (Александр Коларов, Костас Манолас, Федерико Фасио и Алессандро Флоренци), что должно было свести к минимуму провалы на флангах в момент потери мяча.

В опорной зоне у итальянцев предсказуемо появились Даниэле Де Росси с Раджой Наингголаном (на позиции инсайда он провалился), чуть выше — Лоренцо Пеллегрини и трио форвардов: Стефан Эль-Шаарави, Патрик Шик и Эдин Джеко. Наиболее органичная расстановка ничего по сути еще не значила, необходимо было сдержать атакующую прыть англичан.

Эту прыть не только обозначали, но и являли собой реактивный Мохамед Салах, Роберто Фирмино, которого прозвали первым в истории опорным нападающим, и двужильным Садьо Мане.

Опирались эти звездные ребята на Жоржиньо Вейналдума, Джордана Хендерсона и Джеймса Милнера, а те в свою очередь, как и вратарь Лорис Кариус, надеялись на слаженные действия четверки защитников: Эндрю Робертсон и Трент Александер-Арнольд на краях и Деян Ловрен с Вирджилом ван Дейком в центре.

Читайте также Болельщик ФК «Ливерпуль» подвергся нападению в Риме перед матчем ЛЧ

ШАПИТО, А НЕ ФУТБОЛ

Ну сколько можно ошибаться? Хотелось верить в дисциплину и собранность «Ромы», но пришлось выкусить что телезрителям что болельщикам. Наинголлан похоронил Рим уже на 9-й минуте. Наинголлан обрезал как во дворе, подарил мяч Фирмино, и бразилец выдал в зону на ход Мане. Сенегалец легко прошил Алиссона Беккера и забил девятый гол в этой ЛЧ. У Салаха и Фирмино по десять, теперь надо бы уравнять показатели всех троих. Публика застыла в ожидании дубля 19-го номера гостей, хотя 29 голов на троих в этом турнире — уже рекорд. Куда больше?

И если «Рома» не может, то «Ливерпуль» поможет. Нежданно-негаданно гости закатили себе сами. На 15-й минуте после кросса слева и кикса от Ловрена мяч влетел сначала в голову Милнеру, а затем и в ворота. Кариус в шоке, стадион в экстазе, а футболисты с красно-желтых майках — по пояс в шансе совершить второй лигочемпионский подвиг за месяц…

…Да какой там подвиг, скорее очередной привоз. После углового забил «Ливерпуль», на свои ворота Вейналдуму скинул мяч Джеко, и голландец не промазал. С каждой минутой матч все больше напоминал шапито, торжество абсурда и ментальное кладбище прагматиков имени Жозе Моуринью. Какая сушка счета, вы о чем? Какая строгость в линиях? Адский замес без центра поля, позиционные ошибки, высмеивание оборонительных навыков — все это про матч полуфинала Лиги чемпионов. Вот что бывает, когда атака в разы по качеству преобладает над обороной. Причем в обеих командах. Это вам не «Реал» с «Баварией» (2:1, 2:2).

Читайте также Двум фанатам «Ромы» предъявлены обвинения после нападения перед игрой в Ливерпуле

А «РОМА"-ТО В ПОРЯДКЕ!

А были ведь и штанги, и карточки, и фейковые офсайды вместо железобетонных пенальти. Хозяева возводили в абсолют короткий и средний пас, а гости — не чурались перебрасываться лонгболлами с большей точностью, чем соперник. Но это не имело никакого значения, когда Джеко сравнивал счет, отлично подкараулив отскок от перчаток Кариуса. И все это возвращаясь к дырам в обороне и позиционному пофигизму в защите. Почему никто не держал боснийца, как он остался на добивании один, успел обработать мяч, посмотреть на ворота и затем только ударить?

«Рома» солидно прибавила после 60-й минуты, практически без спецоборудования закатав «Ливерпуль» в консервную банку. Еще бы судьи за воротами видели попадания мяча в руку в нескольких метрах от себя — вот тогда бы хозяева точно зацепились за киевский финал. А пока памятник римлянам за практически полное выключение Салаха никто, конечно, ставить не собирался. Как и за десяток нереализованных моментов.

Но ведь не Мохамедом единым силен «Ливерпуль», потому нижних конечностей едва не лишился триумфатор этого вечера Мане. Флоренци с двух ног чуть не отсек сенегальцу бутсы вместе со ступнями. И эта жесткость — единственное, что бросалось в глаза помимо выпендрежного дриблинга вратаря Алиссона. Это спровоцировало полевых на очередной импульс — и Наингголан вмазал с дальней дистанции, выведя свою команду вперед. А потом еще и с пенальти добавил! Да, не прошли дальше. Да, не совершили чуда. Но ведь победили, по делу переиграли «Ливерпуль» и забили четыре. 7:6 в пользу гостей по сумме двух матчей. Космос!

После финального свистка сплошь эмоции англичан. Давненько не выходивших в главный матч еврокубкового сезона, давненько не будораживших Испанию, Италию и Германию, узурпировавших в последние годы финал Лиги чемпионов.

Веселый и озорной «Ливерпуль» однозначно добавит свежести предстоящему финалу с «Реалом», несомненно подогреет и без того фантастический интерес.

Ведь никто на «Ливерпуль» и не ставил. А получилось вот оно как.

***

«Ливерпуль» — в финале Лиги чемпионов спустя 11 лет. Клопп — спустя пять. И опять «Ливерпуль», как и его тренер, не выглядит фаворитом предстоящего матча. Финал ЛЧ состоится 26 мая на Олимпийском стадионе в Киеве.

Лига чемпионов

½ финала

Ответный матч.

«Рома» (Италия) — «Ливерпуль» (Англия) — 4:2 (1:2, 3:0)

Голы: 0:1 — 9 Мане, 1:1 — 15, автогол Милнер, 1:2 — 25 Вейналдум, 2:2 — 52 Джеко, 3:2 — 86 Наингголан, 4:2 — 90, пенальти Наингголан.

«Рома»: Алиссон, Фасио, Манолас, Коларов, Пеллегрини (Ундер, 53), Флоренци, Наингголан, де Росси (Гоналон, 69), Эль-Шаарави (Антонуччи, 75), Шик, Джеко.

«Ливерпуль»: Кариус, Ловрен, Робертсон, Александер-Арнолд (Клайн, 90), ван Дейк, Фирмино (Соланке, 87), Вейналдум, Салах, Милнер, Мане (Клаван, 83), Хендерсон.

Предупреждения: Ловрен (44), Флоренци (77), Манолас (84), Робертсон (84), Соланке (90).