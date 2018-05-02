Определились финалисты Лиги чемпионов

Источник: AP 2018

Встреча прошла в среду, 3 мая, в Риме и завершилась со счетом 4:2. В составе хозяев забитыми голами отметились Джеймс Милнер, Эдин Джеко, и Раджа Наингголан. Гости ответили мячами от Садио Мане и Джорджиньо Вейналдум.

Первая встреча этих команд завершилась со счетом 5:2 в пользу «Ливерпуля». По сумме двух встреч (7:6) англичане смогли выйти в финал турнира.

В финале английской команде будет противостоять действующий победитель турнира мадридский «Реал». Испанцы в ответном матче ½ финала сыграли вничью с мюнхенской «Баварией» (2:2). В первой встрече они оказались сильнее — 2:1.