Симеоне: Бургос будет руководить «Атлетико» в ответном матче ½ финала ЛЕ

«Завтра со скамейки запасных руководить командой будет Херман Бургос, и у меня нет с этим никаких проблем. Мы знакомы с самого детства и понимаем друг друга с полуслова. Он готов к тому, чтобы руководить командой», — сказал Симеоне, чьи слова приводятся на официальном сайте УЕФА.