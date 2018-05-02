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22:27 (мск), источник: Р-Спорт

Симеоне: Бургос будет руководить «Атлетико» в ответном матче ½ финала ЛЕ

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Ассистент Херман Бургос будет руководить мадридским «Атлетико» со скамейки в ответном полуфинальном матче Лиги Европы с лондонским «Арсеналом», заявил главный тренер испанского футбольного клуба Диего Симеоне.

Источник: AP 2018

Французский арбитр Клеман Тюрпен удалил Симеоне и защитника мадридцем Шиме Врсалько в первом матче с «Арсеналом» (1:1).

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Ответная встреча состоится 3 мая в Мадриде.

«Завтра со скамейки запасных руководить командой будет Херман Бургос, и у меня нет с этим никаких проблем. Мы знакомы с самого детства и понимаем друг друга с полуслова. Он готов к тому, чтобы руководить командой», — сказал Симеоне, чьи слова приводятся на официальном сайте УЕФА.

«Этот еврокубковый сезон доказывает, что никакой результат первого матча не гарантирует легкой жизни в ответной встрече. Но я надеюсь, что мои ребята будут готовы к предстоящему испытанию», — добавил он.

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