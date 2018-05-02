«Уфа» и «Арсенал» подали заявки для прохождения лицензирования в Лиге Европы
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов сообщил «СЭ», что клуб подал заявку для прохождения процедуры лицензирования, чтобы участвовать в еврокубках.
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов сообщил «СЭ», что клуб подал заявку для прохождения процедуры лицензирования, чтобы участвовать в еврокубках.
Ранее начальник отдела лицензирования РФС Евгений Летин заявил, что если курский «Авангард» или «Тосно», которые поборются за Кубок России, не пройдут лицензирование, это право получит шестая команда РФПЛ.
— Мы подали заявку на прохождение лицензирования в еврокубках. Но не сейчас, а два месяца назад. Тогда еще «Спартак» претендовал на Кубок России. Конечно, и «Тосно», и «Авангард» заслуживают права сыграть в еврокубках. Но в жизни все бывает. Повторюсь. мы подали заявку еще пару месяцев назад, — сказал Газизов.
По информации «СЭ», заявку для прохождения лицензирования в еврокубках также подал тульский «Арсенал». (Виталий АЙРАПЕТОВ, Сергей ЕГОРОВ).