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21:33 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Уфа» и «Арсенал» подали заявки для прохождения лицензирования в Лиге Европы

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов сообщил «СЭ», что клуб подал заявку для прохождения процедуры лицензирования, чтобы участвовать в еврокубках.

Источник: Спорт-Экспресс

Ранее начальник отдела лицензирования РФС Евгений Летин заявил, что если курский «Авангард» или «Тосно», которые поборются за Кубок России, не пройдут лицензирование, это право получит шестая команда РФПЛ.

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Сейчас эту позицию делят «Уфа» и «Арсенал».

— Мы подали заявку на прохождение лицензирования в еврокубках. Но не сейчас, а два месяца назад. Тогда еще «Спартак» претендовал на Кубок России. Конечно, и «Тосно», и «Авангард» заслуживают права сыграть в еврокубках. Но в жизни все бывает. Повторюсь. мы подали заявку еще пару месяцев назад, — сказал Газизов.

По информации «СЭ», заявку для прохождения лицензирования в еврокубках также подал тульский «Арсенал». (Виталий АЙРАПЕТОВ, Сергей ЕГОРОВ).

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