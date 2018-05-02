«Уфа» и «Арсенал» подали заявки для прохождения лицензирования в Лиге Европы

— Мы подали заявку на прохождение лицензирования в еврокубках. Но не сейчас, а два месяца назад. Тогда еще «Спартак» претендовал на Кубок России. Конечно, и «Тосно», и «Авангард» заслуживают права сыграть в еврокубках. Но в жизни все бывает. Повторюсь. мы подали заявку еще пару месяцев назад, — сказал Газизов.