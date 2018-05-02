Великобритания пробилась в высший дивизион чемпионата мира.
«Рома» и «Ливерпуль» объявили стартовые составы на ответный матч ½ финала ЛЧ
«Рома» и «Ливерпуль» объявили стартовые составы на ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов.
«Рома» и «Ливерпуль» объявили стартовые составы на ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов.
Игра пройдёт на стадионе «Олимпико» в Риме.
«Рома»: Алисон, Флоренци, Манолас, Фасио, Коларов, Де Росси, Найнгголан, Пеллегрини,
Запасные: Скорупски, Бруно Перес, Жуан Жезус, Гоналон, Жерсон, Ундер, Антонуччи.
«Ливерпуль»: Кариус,
Запасные: Миньоле, Клайн, Клаван, Морено, Вудбёрн, Ингс, Соланке.
Начало — в 21:45 мск. В первом матче красные разгромили соперника со счётом 5:2.