Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Членство в СЕ без права голоса за 33 миллиона - РФ не интересует
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
Леру Кудрявцеву поздравляют с беременностью
Названа стоимость частных домов на черноморских курортах
Бруклин Бекхэм встречается с 28-летней танцовщицей
Текущие события
Футбол. Еврокубки
21:45
Рома
Ливерпуль
Футбол. Первый дивизион
18:00
Кубань0
Олимпиец0
Футбол. Первый дивизион
17:00
Зенит-21
Химки0
Футбол. Первый дивизион
17:00
Ротор-Волгоград0
Крылья Советов2
Футбол. Первый дивизион
16:00
Балтика0
Шинник0
Футбол. Первый дивизион
16:00
Факел0
Томь1
Футбол. Первый дивизион
15:30
Тамбов3
Тюмень1
Футбол. Первый дивизион
15:00
Спартак-22
Динамо СПб2
Футбол. Первый дивизион
14:00
Оренбург1
Сибирь0
Футбол. Первый дивизион
13:00
Енисей2
Волгарь1
Футбол. Первый дивизион
09:00
Луч-Энергия2
Авангард К2
Все события
Большой хоккей в Дании Здесь прозвучит российский гимн
Море изменило цвет: реакция Сети на сближение ВВС РФ с ВМС США
«Газпром» ответил Меркель на условия по «СП – 2»
Нужно ли срывать букву «Ш»?
КАМАЗ «Одиссей» оставит водителей без работы
«Мы должны сделать золотой шаг». Обращение Семина к болельщикам
«Тосно» не подал заявку на еврокубки. Что будет дальше
Анна Семенович призналась, что давно колет ботокс
Дженнифер Лопез вышла на красную дорожку в леопардовом платье
Филиппинка приняла раковую опухоль за укус комара и лишилась руки
Мясо назвали причиной преждевременной смерти
Самолет времен ВОВ нашли на стройке в Петербурге
В Москве могут построить канатную дорогу
Фоторепортажи
12«Барса» — чемпион, «Юве» обыграл «Интер», сэр Алекс проводил Венгера
18«Ак Барс» стал обладателем Кубка Гагарина
20:47 (мск), источник: Чемпионат.com

«Рома» и «Ливерпуль» объявили стартовые составы на ответный матч ½ финала ЛЧ

«Рома» и «Ливерпуль» объявили стартовые составы на ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов.

Источник: РИА "Новости"

Игра пройдёт на стадионе «Олимпико» в Риме.

«Рома»: Алисон, Флоренци, Манолас, Фасио, Коларов, Де Росси, Найнгголан, Пеллегрини, Эль-Шаарави, Шик, Джеко.

Запасные: Скорупски, Бруно Перес, Жуан Жезус, Гоналон, Жерсон, Ундер, Антонуччи.

«Ливерпуль»: Кариус, Александер-Арнольд, ван Дейк, Ловрен, Робертсон, Хендерсон, Милнер, Вейналдум, Салах, Мане, Фирмино.

Запасные: Миньоле, Клайн, Клаван, Морено, Вудбёрн, Ингс, Соланке.

Начало — в 21:45 мск. В первом матче красные разгромили соперника со счётом 5:2.

Рома
НовостиМатчиСоставСтатистика
Ливерпуль
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига чемпионов
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Почему плакал Шатов после гола "Зениту"? Объясняем
Маша + Саша! Кто новый бойфренд Марии Шараповой
Восемь лет без права на победы
Аршавин заявил о скором завершении карьеры
«Мы должны сделать золотой шаг». Обращение Семина к болельщикам
«Тосно» не подал заявку на еврокубки. Что будет дальше
Тренерский штаб сборной РФ по хоккею 4 мая огласит заявку на ЧМ
«Локо» — «Зенит» обслужит судья скандального матча в Петербурге
Россиянин стал ЧЕ по греко-римской борьбе в категории до 72 кг
Новости
Авто
Премиум из Китая: подробный обзор кроссовера Wey Через несколько лет компания Great Wall собирается открыть российские продажи люксовой марки Wey. Что это за машины, выясняем на примере модели P8
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8 подешевел ниже важной отметки Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что прошлогодний флагман теперь можно купить более чем на 35% дешевле РРЦ
Кино
Данила Козловский: «Я знал, куда иду и зачем мне это нужно» Человек-оркестр — актер, продюсер и режиссер Данила Козловский поделился мыслями о женском равноправии, о том, как не решался брать свою возлюбленную на роль в «Тренере» и как годами готовился стать режиссером
Недвижимость
Самолет времен ВОВ нашли на стройке в Петербурге
За что вас могут не выпустить за границу
Россияне ждут снижения цен на жилье
Где пожарить шашлыки и не нарушить закон?
Леди
Революционерка моды, певица: что мы знаем о жене Ким Чен Ына Что известно о первой леди одной из самых закрытых стран мира и как она влияет на положение дел в Северной Корее, читайте ниже.
Дети
Леру Кудрявцеву поздравляют с беременностью Фигура телезвезды заметно изменилась.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь