Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Членство в СЕ без права голоса за 33 миллиона - РФ не интересует
Новый Mitsubishi Lancer: первые изображения
Екатерина Стриженова познакомилась с внуком
Названа страна с самым дешевым гражданством
Собчак в «зефирном» платье и с сумкой-подушкой насмешила соцсети
Текущие события
Футбол. Первый дивизион
13:00
Енисей
Волгарь
Футбол. Первый дивизион
14:00
Оренбург
Сибирь
Футбол. Первый дивизион
15:00
Спартак-2
Динамо СПб
Футбол. Первый дивизион
15:30
Тамбов
Тюмень
Футбол. Первый дивизион
09:00
Луч-Энергия2
Авангард К2
Футбол. Первый дивизион
16:00
Балтика
Шинник
Футбол. Первый дивизион
16:00
Факел
Томь
Футбол. Первый дивизион
17:00
Зенит-2
Химки
Футбол. Первый дивизион
17:00
Ротор-Волгоград
Крылья Советов
Футбол. Первый дивизион
18:00
Кубань
Олимпиец
Футбол. Еврокубки
21:45
Рома
Ливерпуль
Все события
Большой хоккей в Дании Здесь прозвучит российский гимн
Море изменило цвет: реакция Сети на сближение ВВС РФ с ВМС США
«Газпром» ответил Меркель на условия по «СП – 2»
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Штрафы для водителей: «вафли» как новая опасность
Почему россияне из НХЛ не едут в сборную России
Как Ковальчук пропил Вену, а Крикунов — Ригу
Меган Маркл посадила принца Гарри на жесткую диету
Полина Гагарина поделилась пикантным снимком
Филиппинка приняла раковую опухоль за укус комара и лишилась руки
Мясо назвали причиной преждевременной смерти
Названа стоимость частных домов на черноморских курортах
Названа страна с самым дешевым гражданством
Фоторепортажи
18Ребров на трибунах, скандал и победа ЦСКА
12«Барса» — чемпион, «Юве» обыграл «Интер», сэр Алекс проводил Венгера
12:01 (мск), источник: Lenta.Ru

Серхио Рамос объявил «Реал» королем Европы

Капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос после выхода в финал Лиги чемпионов подошел к болельщикам и объявил свой клуб королем Европы.

9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

1 мая «Реал» на своем поле сыграл вничью с мюнхенской «Баварией» в ответном полуфинальном матче турнира — 2:2. Первую встречу испанцы выиграли со счетом 2:1. После финального свистка Рамос подошел к фанатской трибуне, взял микрофон и исполнил две кричалки, в одной были слова: «Мы — короли Европы».

Во время загрузки произошла ошибка.

«Реал» вышел в финал Лиги чемпионов в третий раз подряд. В предыдущих двух сезонах клуб выигрывал турнир.

Реал 2:2
Первый тайм: 1:1
Бавария
1.05.2018, 21:45 Зрители: 77459 Плей-офф: 1/2 финала Santiago Bernabeu
Главные тренеры
Зинедин Зидан Юпп Хайнкес
Голы
11′ Карим Бензема (Марселу) 9
46′ Карим Бензема 9
32 Джошуа Киммих (К. Толиссо) 3′
11 Хамес Родригес 63′
Составы
Кейлор Навас 1
65′ Лукас Васкес 17
Марселу 12
Серхио Рамос (к) 4
88′ Рафаэль Варан 5
Тони Кроос 8
62′ Лука Модрич 19
Криштиану Роналду 7
88′ Марко Асенсио 20
Фернандес Иглесиас Начо 6
72′ Карим Бензема 9
Гарет Бэйл 11
73′ Матео Ковачич 23
89′ Каземиру 14
26 Свен Ульрайх
32 Джошуа Киммих
27 Давид Алаба
4 Никлас Зюле
5 Матс Хуммельс
7 Франк Рибери
25 Томас Мюллер (к)
9 Роберт Левандовски
6 Тиагу Алькантара
11 Хамес Родригес 84′
8 Хави Мартинес
24 Корантен Толиссо 74′
2 Сандро Вагнер
Статистика
4 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
9 Удары (всего) 20
3 Удары в створ 8
0 Штанги, перекладины 1
6 Угловые 11
10 Фолы 10
3 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Джюнейт Чакыр (Турция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Реал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига чемпионов
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 15-летняя Загитова рассказала о личной жизни
«Самая сексуальная керлингистка» из России сменит партнера
Навас и Бензема вывели «Реал» в финал Лиги чемпионов
Бейсбольный гол Овечкина заставил трибуны Питтсбурга замолчать
В сеть попали фото формы «Зенита» на следующий сезон
Капризов и ещё 11 дебютантов сборной России на чемпионате мира
Тренер «Шахтера» Фонсека может сменить Венгера в «Арсенале»
«Реал» в финале из-за ошибки вратаря и судейства. Обзор СМИ
Новости
Авто
Премиум из Китая: подробный обзор кроссовера Wey Через несколько лет компания Great Wall собирается открыть российские продажи люксовой марки Wey. Что это за машины, выясняем на примере модели P8
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8 подешевел ниже важной отметки Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что прошлогодний флагман теперь можно купить более чем на 35% дешевле РРЦ
Кино
Все любят Мамбу: 48 лет Уме Турман Одна из самых ярких и длинноногих блондинок Голливуда отмечает день рождения. «Кино Mail.Ru» вспоминает яркие роли неповторимой Умы Турман
Недвижимость
Названа стоимость частных домов на черноморских курортах
За что вас могут не выпустить за границу
Где пожарить шашлыки и не нарушить закон?
Названа страна с самым дешевым гражданством
Леди
Гороскоп романтических отношений на май 2018 года Теплеет или нет, а весеннего настроения никто не отменял. Май может быть очень романтичным — если, конечно, ты сама этого захочешь.
Дети
Дети трогательно поздравили Филиппа Киркорова с днем рождения Алла-Виктория и Мартин записали для папы видеообращения.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь