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Серхио Рамос объявил «Реал» королем Европы
Капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос после выхода в финал Лиги чемпионов подошел к болельщикам и объявил свой клуб королем Европы.
Капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос после выхода в финал Лиги чемпионов подошел к болельщикам и объявил свой клуб королем Европы.
1 мая «Реал» на своем поле сыграл вничью с мюнхенской «Баварией» в ответном полуфинальном матче турнира — 2:2. Первую встречу испанцы выиграли со счетом 2:1. После финального свистка Рамос подошел к фанатской трибуне, взял микрофон и исполнил две кричалки, в одной были слова: «Мы — короли Европы».
«Реал» вышел в финал Лиги чемпионов в третий раз подряд. В предыдущих двух сезонах клуб выигрывал турнир.
|Зинедин Зидан
|Юпп Хайнкес
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|4
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|9
|Удары (всего)
|20
|3
|Удары в створ
|8
|0
|Штанги, перекладины
|1
|6
|Угловые
|11
|10
|Фолы
|10
|3
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Джюнейт Чакыр (Турция)