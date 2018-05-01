«Реал» в финале ЛЧ из-за ошибки вратаря «Баварии» и судейства. Обзор европейских СМИ
Европейские СМИ — о выходе «Реала» в финал Лиги чемпионов после домашней ничьей с «Баварией» (2:2).
Европейские СМИ — о выходе «Реала» в финал Лиги чемпионов после домашней ничьей с «Баварией» (2:2).
DAILY MAIL: «У ОБОРОНЫ “РЕАЛА” БУДУТ ПРОБЛЕМЫ С САЛАХОМ»
«Если «Ливерпуль» сделает свою работу в Риме, то может без страха отправляться в Киев. Своим выходом в финал «Реал» обязан ошибке вратаря «Баварии» Свена Ульрайха, судейству и своему вратарю Кейлору Навасу. Если мадридцам удастся победить в финале, это будет их 13-й трофей. Но это самое «если» довольно ощутимое.
Впрочем, обе команды оборонялись ужасно. «Бавария» позволила сопернику пройти без сопротивления от ворот до ворот в эпизоде с первым голом Бензема. Мадриду было тяжело без Каземиру, который, к удивлению многих, остался в запасе. «Реалу» очень везло. Особенно когда судья не увидел, как Марселу сыграл рукой в своей штрафной. Мадридцы сумели продержаться до финального свистка. Они даже заранее заготовили праздничные футболки, а потом вывели на поле своих детей. Проще простого — «Реал» снова в финале.
AS: «ФИНАЛ ДЛЯ ГЕРОЯ КЕЙЛОРА»
«Реал» возвращается на вершину. И во многом благодаря выдающейся игре своего вратаря Кейлора Наваса. Его героические спасения позволили команде продержаться в матче с «Баварией», — констатирует издание. — Хотя уже на третьей минуте матча «Реал» растерял половину своего преимущества. Впрочем, в последних трех встречах
MARCA: «РЕАЛ» ВСЕГДА ОСТАЕТСЯ В ЖИВЫХ
«Матч получился сумасшедшим, такие запоминаются надолго. У «Реала» есть невероятный инстинкт выживания — что бы ни случилось, он всегда остается в живых. «Бавария» всеми силами пыталась отыграться и до последней минуты верила в победу. Но это был день Кейлора Наваса, который тащил все мячи, а еще Карима Бензема, который не так часто теперь появляется на поле. Именно эти парни спасли «Реал», — сообщает газета.
KICKER: «СПЕКТАКЛЬ В МАДРИДЕ»
«Бавария» остановилась в одном голе от финала Лиги чемпионов. Команда не смогла воспользоваться многочисленными созданными моментами, а вратарь Ульрайх своей ошибкой только усложнил задачу.
Но неудачное начало второго тайма перечеркнуло старания мюнхенцев. Хотя «Бавария» не сдалась, продолжила давить и отчаянно атаковать. Но одних стараний было недостаточно. Не хватало удачи, к тому же матч жизни сыграл Кейлор Навас.
|Зинедин Зидан
|Юпп Хайнкес
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|4
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|9
|Удары (всего)
|20
|3
|Удары в створ
|8
|0
|Штанги, перекладины
|1
|6
|Угловые
|11
|10
|Фолы
|10
|3
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Джюнейт Чакыр (Турция)