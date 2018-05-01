«Реал» в финале ЛЧ из-за ошибки вратаря «Баварии» и судейства. Обзор европейских СМИ

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DAILY MAIL: «У ОБОРОНЫ “РЕАЛА” БУДУТ ПРОБЛЕМЫ С САЛАХОМ»

«Если «Ливерпуль» сделает свою работу в Риме, то может без страха отправляться в Киев. Своим выходом в финал «Реал» обязан ошибке вратаря «Баварии» Свена Ульрайха, судейству и своему вратарю Кейлору Навасу. Если мадридцам удастся победить в финале, это будет их 13-й трофей. Но это самое «если» довольно ощутимое.

Конечно, «Реал» показал характер, именно это делает команду серийным победителем. Но защита была настолько плохой, что кажется, будет испытывать большие проблемы против Салаха и компании.

Впрочем, обе команды оборонялись ужасно. «Бавария» позволила сопернику пройти без сопротивления от ворот до ворот в эпизоде с первым голом Бензема. Мадриду было тяжело без Каземиру, который, к удивлению многих, остался в запасе. «Реалу» очень везло. Особенно когда судья не увидел, как Марселу​ сыграл рукой в своей штрафной. Мадридцы сумели продержаться до финального свистка. Они даже заранее заготовили праздничные футболки, а потом вывели на поле своих детей. Проще простого — «Реал» снова в финале.

AS: «ФИНАЛ ДЛЯ ГЕРОЯ КЕЙЛОРА»

«Реал» возвращается на вершину. И во многом благодаря выдающейся игре своего вратаря Кейлора Наваса. Его героические спасения позволили команде продержаться в матче с «Баварией», — констатирует издание. — Хотя уже на третьей минуте матча «Реал» растерял половину своего преимущества. Впрочем, в последних трех встречах плей-офф ЛЧ на «Бернабеу» хозяева неизменно пропускали первыми. «Реал» в отсутствие Каземиру, отдал инициативу «Баварии». И такого свирепого, гордого, серьезного и местами жесткого соперника на «Бернабеу» еще не видели. «Бавария» вела себя как захватчик, взяла инициативу в свои руки, и не победила в этом противостоянии только из-за неорганизованности в обороне.

MARCA: «РЕАЛ» ВСЕГДА ОСТАЕТСЯ В ЖИВЫХ

«Матч получился сумасшедшим, такие запоминаются надолго. У «Реала» есть невероятный инстинкт выживания — что бы ни случилось, он всегда остается в живых. «Бавария» всеми силами пыталась отыграться и до последней минуты верила в победу. Но это был день Кейлора Наваса, который тащил все мячи, а еще Карима Бензема, который не так часто теперь появляется на поле. Именно эти парни спасли «Реал», — сообщает газета.

KICKER: «СПЕКТАКЛЬ В МАДРИДЕ»

«Бавария» остановилась в одном голе от финала Лиги чемпионов. Команда не смогла воспользоваться многочисленными созданными моментами, а вратарь Ульрайх своей ошибкой только усложнил задачу.

«Бавария» великолепно провела стартовые минуты матча, забив гол. После этого команды заиграли на высоких скоростях. И в этой битве «Бавария» была немного сильнее, особенно тяжело «Реалу» приходилось на флангах обороны.