Главный тренер «Баварии» Хайнкес завершит карьеру по окончании сезона

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Во вторник «Бавария» в гостях сыграла вничью с мадридским «Реалом» (2:2) в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов и выбыла из турнира. Первая встреча неделей ранее завершилась победой испанского клуба — 2:1.

«До этого сезона моей последней игрой в Лиге чемпионов был финал 2013 года против дортмундской “Боруссии” (“Бавария” победила — 2:1 — прим. ТАСС). Никогда бы не подумал, что вернусь. Сейчас могу с уверенностью сказать, что сегодняшняя игра стала для меня последней [в турнире], я не вернусь к тренерской деятельности. Но это не так плохо — не думаю, что в мире есть много 72-летних людей, принимающих подобные решения», — сказал он.

«Я разочарован результатом матча с “Реалом”, — продолжил тренер. — За девять месяцев упорной работы и тренировок нам удалось создать хорошую команду. У меня в распоряжении были сильные игроки, поэтому досадно, что все так закончилось».

Хайнкес уже завершал карьеру — в 2013 году, когда выиграл с «Баварией» чемпионат Германии, Кубок страны и Лигу чемпионов, но вернулся в команду в октябре 2017 года — руководство клуба после отставки Карло Анчелотти решило, что наставником на остаток сезона должен стать специалист, хорошо знающий «Баварию». В этом сезоне «Бавария» уже гарантировала себе чемпионство в Германии и вышла в финал национального кубка. Ранее было объявлено, что с июля клуб возглавит хорват Нико Ковач.