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09:28 (мск), источник: ТАСС

Главный тренер «Баварии» Хайнкес завершит карьеру по окончании сезона

ТАСС, 2 мая. Наставник мюнхенской «Баварии» Юпп Хайнкес заявил, что матч против мадридского «Реала» стал для него последним в Лиге чемпионов. Слова тренера приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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9
фотографий
9
фотографий

Во вторник «Бавария» в гостях сыграла вничью с мадридским «Реалом» (2:2) в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов и выбыла из турнира. Первая встреча неделей ранее завершилась победой испанского клуба — 2:1.

«До этого сезона моей последней игрой в Лиге чемпионов был финал 2013 года против дортмундской “Боруссии” (“Бавария” победила — 2:1 — прим. ТАСС). Никогда бы не подумал, что вернусь. Сейчас могу с уверенностью сказать, что сегодняшняя игра стала для меня последней [в турнире], я не вернусь к тренерской деятельности. Но это не так плохо — не думаю, что в мире есть много 72-летних людей, принимающих подобные решения», — сказал он.

«Я разочарован результатом матча с “Реалом”, — продолжил тренер. — За девять месяцев упорной работы и тренировок нам удалось создать хорошую команду. У меня в распоряжении были сильные игроки, поэтому досадно, что все так закончилось».

Хайнкес уже завершал карьеру — в 2013 году, когда выиграл с «Баварией» чемпионат Германии, Кубок страны и Лигу чемпионов, но вернулся в команду в октябре 2017 года — руководство клуба после отставки Карло Анчелотти решило, что наставником на остаток сезона должен стать специалист, хорошо знающий «Баварию». В этом сезоне «Бавария» уже гарантировала себе чемпионство в Германии и вышла в финал национального кубка. Ранее было объявлено, что с июля клуб возглавит хорват Нико Ковач.

Хайнкес работает тренером с 1979 года. Он является четырехкратным чемпионом Германии (1989, 1990, 2013, 2018), обладателем Кубка страны (2013), двукратным победителем Лиги чемпионов (1998, 2013). В 2013 году был назван лучшим тренером мира по версии Международной федерации футбола.

Реал 2:2
Первый тайм: 1:1
Бавария
1.05.2018, 21:45 Плей-офф: 1/2 финала Santiago Bernabeu
Главные тренеры
Зинедин Зидан Юпп Хайнкес
Голы
11′ Карим Бензема (Марселу) 9
46′ Карим Бензема 9
32 Джошуа Киммих (К. Толиссо) 3′
11 Хамес Родригес 63′
Составы
Кейлор Навас 1
65′ Лукас Васкес 17
Марселу 12
Серхио Рамос (к) 4
88′ Рафаэль Варан 5
Тони Кроос 8
62′ Лука Модрич 19
Криштиану Роналду 7
88′ Марко Асенсио 20
Фернандес Иглесиас Начо 6
72′ Карим Бензема 9
Гарет Бэйл 11
73′ Матео Ковачич 23
89′ Каземиру 14
26 Свен Ульрайх
32 Джошуа Киммих
27 Давид Алаба
4 Никлас Зюле
5 Матс Хуммельс
7 Франк Рибери
25 Томас Мюллер (к)
9 Роберт Левандовски
6 Тиагу Алькантара
11 Хамес Родригес 84′
8 Хави Мартинес
24 Корантен Толиссо 74′
2 Сандро Вагнер
Статистика
4 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
9 Удары (всего) 20
3 Удары в створ 8
0 Штанги, перекладины 1
6 Угловые 11
10 Фолы 10
3 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Джюнейт Чакыр (Турция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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