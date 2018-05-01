«Судьи — ключевые игроки матча». Что говорили после матча «Реал» — «Бавария»

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Юпп ХАЙНКЕС, главный тренер «Баварии»:

— Мы тренировались, работали вместе девять месяцев, построили симпатичную команду. У меня очень сильные игроки, и очень жаль, что сезон заканчивается так. Ульрайх замешкался, на него нашло небольшое затмение. Он не понимал, может ли он взять мяч в руки. Это кошмарно для футболиста, но, в целом, мой голкипер провел очень хороший матч. У меня не меланхоличный, а реалистичный взгляд на противостояние: в двух играх мы выглядели лучше соперника, в том числе в ответной игре, хотя недосчитались пяти футболистов основы.

Зинедин ЗИДАН, главный тренер «Реала»:

— Бензема сегодня доказал, что является великим футболистом. Он никогда не сдается, и я за него очень рад. Я защищал его, как защищаю всех своих ребят. Каждый из них приносит всем нам радость и удовлетворение. Безусловно, три подряд участия в финале — это ненормально. Но раз уж мы там оказались, то надо снова побеждать.

Марселу, защитник «Реала» (о попадании мяча в его руку в штрафной мадридцев):

— Если я скажу, что не касался мяча рукой, то солгу.

Серхио РАМОС, защитник «Реала»:

— Мы снова написали историю. Теперь мы хотим стать легендами.

Давид АЛАБА, защитник «Баварии»:

— Мы невероятно разочарованы. Считаю, что заслужили путевку в финал. Конечно, мы разбазарили уйму моментов. Но проигрываем мы тоже всей командой.

Альваро АРБЕЛОА, экс-защитник «Реала»:

— Не понимаю людей, которые все еще не поддерживают «Реал». Это равнозначно добровольному отказу от счастья.

Пилар РУБИО, мама Хамеса Родригеса:

— Если это не была рука, то что? Четыре пенальти в двух матчах… Судьи — определенно ключевые фигуры этого матча.

Матс ХУММЕЛЬС, защитник «Баварии»:

— В каждом из двух полуфинальных матчей мы подарили «Реалу» один гол. Но таким порой бывает футбол. Преимущество было на нашей стороне, мы создавали момент за моментом, но подвела реализация, и мы дорого за это заплатили. Недостаточно просто оказать сопротивление и сыграть хороший матч. Это очень больно, ведь у нас было много голевых моментов.

Марко АСЕНСИО, полузащитник «Реала»:

— Слова закончились. Это «Реал».

Томас МЮЛЛЕР, нападающий «Баварии»:

— Ситуация болезненная. Ее трудно описать. Мы играли лучше, чем в Мюнхене, но мы снова подарили сопернику гол. Это была сумасшедшая игра, и мы вложили в нее все. Удача и невезение тесно переплетены. Это очень больно, но нам не должно быть стыдно.

Жером БОАТЕНГ, защитник «Баварии»:

— Не пенальти? Да бросьте…

Никлас ЗЮЛЕ, защитник «Баварии»:

— Мы провели хороший матч. Очень обидно, что все-таки вылетели. После того, как мы сравняли счет, было что-то вроде эйфории. Но сейчас все мы очень разочарованы.

Гари ЛИНЕКЕР, ведущий BBC, экс-форвард сборной Англии: