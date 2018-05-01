«Судьи — ключевые игроки матча». Что говорили после матча «Реал» — «Бавария»
Главные цитаты ответного полуфинального матча Лиги чемпионов, в котором «Реал» удержал ничью в матче с «Баварией» и гарантировал себе место в третьем кряду финале.
Главные цитаты ответного полуфинального матча Лиги чемпионов, в котором «Реал» удержал ничью в матче с «Баварией» и гарантировал себе место в третьем кряду финале.
Юпп ХАЙНКЕС, главный тренер «Баварии»:
— Мы тренировались, работали вместе девять месяцев, построили симпатичную команду. У меня очень сильные игроки, и очень жаль, что сезон заканчивается так. Ульрайх замешкался, на него нашло небольшое затмение. Он не понимал, может ли он взять мяч в руки. Это кошмарно для футболиста, но, в целом, мой голкипер провел очень хороший матч. У меня не меланхоличный, а реалистичный взгляд на противостояние: в двух играх мы выглядели лучше соперника, в том числе в ответной игре, хотя недосчитались пяти футболистов основы.
Зинедин ЗИДАН, главный тренер «Реала»:
— Бензема сегодня доказал, что является великим футболистом. Он никогда не сдается, и я за него очень рад. Я защищал его, как защищаю всех своих ребят. Каждый из них приносит всем нам радость и удовлетворение. Безусловно, три подряд участия в финале — это ненормально. Но раз уж мы там оказались, то надо снова побеждать.
Марселу, защитник «Реала» (о попадании мяча в его руку в штрафной мадридцев):
— Если я скажу, что не касался мяча рукой, то солгу.
Серхио РАМОС, защитник «Реала»:
— Мы снова написали историю. Теперь мы хотим стать легендами.
Давид АЛАБА, защитник «Баварии»:
— Мы невероятно разочарованы. Считаю, что заслужили путевку в финал. Конечно, мы разбазарили уйму моментов. Но проигрываем мы тоже всей командой.
Альваро АРБЕЛОА,
— Не понимаю людей, которые все еще не поддерживают «Реал». Это равнозначно добровольному отказу от счастья.
Пилар РУБИО, мама Хамеса Родригеса:
— Если это не была рука, то что? Четыре пенальти в двух матчах… Судьи — определенно ключевые фигуры этого матча.
Матс ХУММЕЛЬС, защитник «Баварии»:
— В каждом из двух полуфинальных матчей мы подарили «Реалу» один гол. Но таким порой бывает футбол. Преимущество было на нашей стороне, мы создавали момент за моментом, но подвела реализация, и мы дорого за это заплатили. Недостаточно просто оказать сопротивление и сыграть хороший матч. Это очень больно, ведь у нас было много голевых моментов.
Марко АСЕНСИО, полузащитник «Реала»:
— Слова закончились. Это «Реал».
Томас МЮЛЛЕР, нападающий «Баварии»:
— Ситуация болезненная. Ее трудно описать. Мы играли лучше, чем в Мюнхене, но мы снова подарили сопернику гол. Это была сумасшедшая игра, и мы вложили в нее все. Удача и невезение тесно переплетены. Это очень больно, но нам не должно быть стыдно.
Жером БОАТЕНГ, защитник «Баварии»:
— Не пенальти? Да бросьте…
Никлас ЗЮЛЕ, защитник «Баварии»:
— Мы провели хороший матч. Очень обидно, что
Гари ЛИНЕКЕР, ведущий BBC,
— Какая угрюмая, оборонительная игра. Этот футбол Лиги чемпионов так предсказуем!
|Зинедин Зидан
|Юпп Хайнкес
|
|
|
|
|4
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|9
|Удары (всего)
|20
|3
|Удары в створ
|8
|0
|Штанги, перекладины
|1
|6
|Угловые
|11
|10
|Фолы
|10
|3
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Джюнейт Чакыр (Турция)