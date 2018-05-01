Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Мария Кожевникова пришла на премьеру фильма «Собибор» с мамой
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
После родов Анна Снаткина панически боится располнеть
«Вот жесть»: что в России делают с историческими домами (фото)
Меган Маркл посадила принца Гарри на жесткую диету
Текущие события
Футбол. Еврокубки
1.05
Реал2
Бавария2
Футбол. Первый дивизион
09:00
Луч-Энергия
Авангард К
Футбол. Первый дивизион
13:00
Енисей
Волгарь
Футбол. Первый дивизион
14:00
Оренбург
Сибирь
Футбол. Первый дивизион
15:00
Спартак-2
Динамо СПб
Футбол. Первый дивизион
15:30
Тамбов
Тюмень
Все события
Большой хоккей в Дании Здесь прозвучит российский гимн
Макрон: теперь Путин понял, что мы не «милые и слабые»
Кипр попросил Москву о помощи
Нужно ли срывать букву «Ш»?
КАМАЗ «Одиссей» оставит водителей без работы
Почему россияне из НХЛ не едут в сборную России
Как Ковальчук пропил Вену, а Крикунов — Ригу
Кобзон и Аллегрова выступили на свадьбе внука Третьяка
Собчак в «зефирном» платье и с сумкой-подушкой насмешила соцсети
Филиппинка приняла раковую опухоль за укус комара и лишилась руки
Мясо назвали причиной преждевременной смерти
Самолет времен ВОВ нашли на стройке в Петербурге
В Москве могут построить канатную дорогу
Фоторепортажи
16Все команды-участницы чемпионата мира в Дании
12«Барса» — чемпион, «Юве» обыграл «Интер», сэр Алекс проводил Венгера
00:39 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Навас и Бензема вывели «Реал» в финал ЛЧ!

«Бавария» ничего не смогла сделать с потрясающей игрой вратаря и проснувшимся голевым чутьем нападающего «сливочных».

10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

ОТ СЛОВ К ДЕЛУ

После первого матча (1:2) игроки «Баварии», считавшие поражение несправедливым, сразу начали упражняться в предположениях, с каким счетом на самом деле должна была закончиться игра. Самые смелые версии были у Зюле (5:2) и Киммиха, автора единственного мяча мюнхенцев (7:2). Немцы действительно упустили массу возможностей — спасибо Рибери и Левандовски, — но главное, что требовалось от Хайнкеса, с его огромным опытом за спиной, — убедить своих футболистов, что вместо этих пустых разговоров лучше молча выйти на поле и превратить спортивную злость в результат на табло.

Во время загрузки произошла ошибка.

«ПУСТЬ БУДЕТ ВУЛКАН!»

Зидану никого ни в чем убеждать не надо было — на носу у «Реала» был выход в третий подряд финал Лиги чемпионов, и «сливочные», добившись в Мюнхене хорошего результата при не самой впечатляющей игре, должны были лишь удержать в родных стенах добытое преимущество. Мадрид готовился основательно — издание Marca вышло во вторник с призывом к болельщикам на «Сантьяго Бернабеу»: «Пусть будет вулкан!».

КОВАЧИЧ ВМЕСТО КАЗЕМИРУ

В это жерло вулкана Зидан бросил не самый привычный стартовый состав. Травма Карвахаля, досрочно завершившего первую встречу, заставила французского тренера принимать нестандартное решение — на правом фланге защиты появился атакующий полузащитник Васкес. Но еще больше удивило отсутствие в опорной зоне Каземиру — Зидан предпочел бразильцу Ковачича. Возможно, с хорватом центр поля хозяев приобретал в вертикальной игре, но точно терял в мышцах и мощи.

Зинедин ЗИДАН | Источник: AFP 2018

ВОЗВРАЩЕНИЕ АЛАБЫ

В бочку дегтя у мюнхенцев, ослабленных травмами Роббена и Боатенга, капнула ложка меда — левый фланг обороны вновь занял Алаба, чей сменщик Рафинья как раз и подарил своей ошибкой победный гол «Реалу» неделю назад. Особенную тревогу у хозяев это должно было вызывать в связи с тем, что сдерживать реактивного Алабу должен был не привыкший к игре в обороне Васкес. Однако гром грянул на противоположном фланге — и случилось это уже в самом дебюте встречи.

РАЗМЕН УДАРАМИ

Вновь, как и неделю назад, первой прогремела «Бавария», точнее — Киммих. Быстрая атака гостей по правой бровке, наброс Мюллера в штрафную, отскок к Киммиху — и плотный удар молодого защитника мимо Наваса вернул интригу в игру. Забив, мюнхенцы сделали несколько шагов назад — возможно, зря.

Потому что тут же включилась связка Бензема — Роналду. Французский нападающий, без которого португалец очень скучал в первом матче, на этот раз вышел в старте и полностью оправдал доверие тренера. Для начала он прострелил на ногу Криштиану в штрафную — лишь отчаянный подкат Мюллера перевел мяч на угловой. А в следующей атаке Карим забил сам, замкнув на дальней штанге навес Марселу. Это первый гол Бензема за последние шесть матчей и всего лишь пятый в 2018 году — и как же вовремя француз его забил.

Во время загрузки произошла ошибка.

ОШИБКА УЛЬРАЙХА

Пропущенный гол завел «Баварию» по новой — гости легко проходили через центр, чувствовалось отсутствие Каземиру, и мощными волнами наплывали на штрафную Наваса. Упустили свои моменты Левандовски и Хамес, несколько раз передерживал мяч Рибери, но давление на «Реал» все нагнеталось. Роналду продолжил спать, несмотря на присутствие Бензема на поле — первый опасный момент португалец создал в конце первого тайма, но его удар в ближний угол взял Ульрайх. Немецкий вратарь до перерыва действовал уверенно и надежно — тем более жуткой и необъяснимой выглядела его ошибка в самом начале второго тайма. Ульрайх запутался, не разобрался, что делать с безобидной скидкой назад Толиссо, не смог выбить мяч и позволил Бензема сделать первый с ноября дубль. После такой подножки от своего голкипера у баварцев могли опуститься руки.

Во время загрузки произошла ошибка.

БЕНЕФИС НАВАСА

Но команда Хайнкеса не умеет сдаваться. «Бавария» продолжила давить, Хамес вскоре сравнял счет, со второй попытки пробив Наваса, и не стал праздновать забитый гол. После этого началось сольное выступление голкипера «Реала» — Навас отразил с десяток потенциально голевых ударов, остановил финальную агонию мюнхенцев, которая подарила тысячи седых волос поклонникам «Королевского клуба», и вывел мадридцев в финал ЛЧ, третий подряд. Не Роналду, не Бэйл и даже не Асенсио. Бензин в «сливочный» болид сегодня залили Бензема и Навас.

Реал 2:2
Первый тайм: 1:1
Бавария
1.05.2018, 21:45 Плей-офф: 1/2 финала Santiago Bernabeu
Главные тренеры
Зинедин Зидан Юпп Хайнкес
Голы
11′ Карим Бензема (Марселу) 9
46′ Карим Бензема 9
32 Джошуа Киммих (К. Толиссо) 3′
11 Хамес Родригес 63′
Составы
Кейлор Навас 1
65′ Лукас Васкес 17
Марселу 12
Серхио Рамос (к) 4
88′ Рафаэль Варан 5
Тони Кроос 8
62′ Лука Модрич 19
Криштиану Роналду 7
88′ Марко Асенсио 20
Фернандес Иглесиас Начо 6
72′ Карим Бензема 9
Гарет Бэйл 11
73′ Матео Ковачич 23
89′ Каземиру 14
26 Свен Ульрайх
32 Джошуа Киммих
27 Давид Алаба
4 Никлас Зюле
5 Матс Хуммельс
7 Франк Рибери
25 Томас Мюллер (к)
9 Роберт Левандовски
6 Тиагу Алькантара
11 Хамес Родригес 84′
8 Хави Мартинес
24 Корантен Толиссо 74′
2 Сандро Вагнер
Статистика
4 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
9 Удары (всего) 20
3 Удары в створ 8
0 Штанги, перекладины 1
6 Угловые 11
10 Фолы 10
3 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Джюнейт Чакыр (Турция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Бавария
НовостиМатчиСоставСтатистика
Реал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига чемпионов
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Что на самом деле происходит в "Спартаке"
10 вопросов по составу сборной РФ на чемпионат мира по хоккею
Семин и пятая колонна: как «Локомотив» упускает титул
Матч между «Ромой» и «Ливерпулем» определит второго финалиста ЛЧ
Бьорндален будет работать в сборной России? Серьезно?
Люди ждали часами и ушли ни с чем: как открылись кассы ЧМ-2018
СМИ: «Спартак» и «Шальке» поборются за нападающего «Фиорентины»
Спорт-Экспресс
Авто
Премиум из Китая: подробный обзор кроссовера Wey Через несколько лет компания Great Wall собирается открыть российские продажи люксовой марки Wey. Что это за машины, выясняем на примере модели P8
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8 подешевел ниже важной отметки Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что прошлогодний флагман теперь можно купить более чем на 35% дешевле РРЦ
Кино
Все любят Мамбу: 48 лет Уме Турман Одна из самых ярких и длинноногих блондинок Голливуда отмечает день рождения. «Кино Mail.Ru» вспоминает яркие роли неповторимой Умы Турман
Недвижимость
Названа стоимость частных домов на черноморских курортах
За что вас могут не выпустить за границу
Где пожарить шашлыки и не нарушить закон?
Названа страна с самым дешевым гражданством
Леди
Гороскоп романтических отношений на май 2018 года Теплеет или нет, а весеннего настроения никто не отменял. Май может быть очень романтичным — если, конечно, ты сама этого захочешь.
Дети
Дети трогательно поздравили Филиппа Киркорова с днем рождения Алла-Виктория и Мартин записали для папы видеообращения.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь