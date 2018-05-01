Навас и Бензема вывели «Реал» в финал ЛЧ!

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ОТ СЛОВ К ДЕЛУ

После первого матча (1:2) игроки «Баварии», считавшие поражение несправедливым, сразу начали упражняться в предположениях, с каким счетом на самом деле должна была закончиться игра. Самые смелые версии были у Зюле (5:2) и Киммиха, автора единственного мяча мюнхенцев (7:2). Немцы действительно упустили массу возможностей — спасибо Рибери и Левандовски, — но главное, что требовалось от Хайнкеса, с его огромным опытом за спиной, — убедить своих футболистов, что вместо этих пустых разговоров лучше молча выйти на поле и превратить спортивную злость в результат на табло.

«ПУСТЬ БУДЕТ ВУЛКАН!»

Зидану никого ни в чем убеждать не надо было — на носу у «Реала» был выход в третий подряд финал Лиги чемпионов, и «сливочные», добившись в Мюнхене хорошего результата при не самой впечатляющей игре, должны были лишь удержать в родных стенах добытое преимущество. Мадрид готовился основательно — издание Marca вышло во вторник с призывом к болельщикам на «Сантьяго Бернабеу»: «Пусть будет вулкан!».

КОВАЧИЧ ВМЕСТО КАЗЕМИРУ

В это жерло вулкана Зидан бросил не самый привычный стартовый состав. Травма Карвахаля, досрочно завершившего первую встречу, заставила французского тренера принимать нестандартное решение — на правом фланге защиты появился атакующий полузащитник Васкес. Но еще больше удивило отсутствие в опорной зоне Каземиру — Зидан предпочел бразильцу Ковачича. Возможно, с хорватом центр поля хозяев приобретал в вертикальной игре, но точно терял в мышцах и мощи.

Зинедин ЗИДАН | Источник: AFP 2018

ВОЗВРАЩЕНИЕ АЛАБЫ

В бочку дегтя у мюнхенцев, ослабленных травмами Роббена и Боатенга, капнула ложка меда — левый фланг обороны вновь занял Алаба, чей сменщик Рафинья как раз и подарил своей ошибкой победный гол «Реалу» неделю назад. Особенную тревогу у хозяев это должно было вызывать в связи с тем, что сдерживать реактивного Алабу должен был не привыкший к игре в обороне Васкес. Однако гром грянул на противоположном фланге — и случилось это уже в самом дебюте встречи.

РАЗМЕН УДАРАМИ

Вновь, как и неделю назад, первой прогремела «Бавария», точнее — Киммих. Быстрая атака гостей по правой бровке, наброс Мюллера в штрафную, отскок к Киммиху — и плотный удар молодого защитника мимо Наваса вернул интригу в игру. Забив, мюнхенцы сделали несколько шагов назад — возможно, зря.

Потому что тут же включилась связка Бензема — Роналду. Французский нападающий, без которого португалец очень скучал в первом матче, на этот раз вышел в старте и полностью оправдал доверие тренера. Для начала он прострелил на ногу Криштиану в штрафную — лишь отчаянный подкат Мюллера перевел мяч на угловой. А в следующей атаке Карим забил сам, замкнув на дальней штанге навес Марселу. Это первый гол Бензема за последние шесть матчей и всего лишь пятый в 2018 году — и как же вовремя француз его забил.

ОШИБКА УЛЬРАЙХА

Пропущенный гол завел «Баварию» по новой — гости легко проходили через центр, чувствовалось отсутствие Каземиру, и мощными волнами наплывали на штрафную Наваса. Упустили свои моменты Левандовски и Хамес, несколько раз передерживал мяч Рибери, но давление на «Реал» все нагнеталось. Роналду продолжил спать, несмотря на присутствие Бензема на поле — первый опасный момент португалец создал в конце первого тайма, но его удар в ближний угол взял Ульрайх. Немецкий вратарь до перерыва действовал уверенно и надежно — тем более жуткой и необъяснимой выглядела его ошибка в самом начале второго тайма. Ульрайх запутался, не разобрался, что делать с безобидной скидкой назад Толиссо, не смог выбить мяч и позволил Бензема сделать первый с ноября дубль. После такой подножки от своего голкипера у баварцев могли опуститься руки.

БЕНЕФИС НАВАСА