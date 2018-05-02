Матч между «Ромой» и «Ливерпулем» определит второго финалиста Лиги чемпионов

Первая встреча, прошедшая в Англии, завершилась победой «Ливерпуля» со счетом 5:2. В Италии римлян устроит победа в четыре мяча и более, а также выигрыш в три мяча, если соперник забьет не более одного гола. При поражении «Ливерпуля» со счетом 2:5 игра перейдет в дополнительное время.

В предыдущем раунде турнира «Рома» оказалась в аналогичной ситуации. В первом матче «Барселона» на стадионе «Камп Ноу» победила римлян со счетом 4:1, однако через неделю в столице Италии «Рома» сенсационно победила со счетом 3:0 и сумела пройти дальше.

«Ливерпуль» не играл в финале Лиги чемпионов с 2007 года, когда уступил со счетом 1:2 итальянскому «Милану», при этом мерсисайдцы выиграли главный клубный трофей континента пять раз, в последний раз — в 2005 году. «Рома» лишь раз выходила в финал Кубка европейских чемпионов — в 1984 году, где уступила как раз «Ливерпулю» в серии пенальти на Олимпийском стадионе Рима.

«Рома» готова повторить чудо в матче с «Ливерпулем»

По словам главного тренера «Ромы» Эусебио Ди Франческо, мотивация его команды на ответный матч против «Ливерпуля» ничуть не ниже, чем в вторую встречу четвертьфинала с «Барселоной». «Мы намерены предстать перед 70-тысячным стадионом командой, которая будет биться до конца. В плане мотивации с матча четвертьфинала против “Барселоны” ничего не изменилось. Мы намерены отыграться и совершить что-то поистине грандиозное», — сказал Ди Франческо на предматчевой пресс-конференции.

Полузащитник итальянской команды Раджа Наингголан на пресс-конференции отметил, что два мяча, забитые «Ромой» в концовке первого матча, дают надежду на победу в противостоянии. «Мы все прекрасно понимаем, что против “Ливерпуля” будет трудно, но нам было трудно и против “Барселоны”. Каждый из нас осознает, что именно было не так в первом матче, и повторение тех ошибок недопустимо. При этом мы забили два быстрых гола в концовке первого матча, что дает нам надежду на победу в противостоянии», — сказал Наингголан.

В свою очередь, главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, что быстрый гол в ответной встрече не является главной целью его команды в ответном матче. «Завтра будет грандиозный футбол, и я с нетерпением жду начала встречи в Риме. Быстрый гол не является нашей главной целью в завтрашнем матче, а вот грамотное распределение сил — наша первостепенная задача. Мы должны использовать не только положительный результат, которого достигли в первом матче, но и те игровые качества, которые у нас есть», — сказал Клопп.

Полузащитник английского клуба Джорджиньо Вейналдум на пресс-конференции отметил, что в двухматчевом противостоянии еще далеко не все решено. «Мы вовсе не одной ногой в финале, как считают многие эксперты. “Рома” — сильная команда, которая может создать для соперника множество проблем, однако мы знаем ее сильные стороны и поэтому выйдем максимально сконцентрированными. Это будет интересная игра двух сильных команд», — сказал Вейналдум.

Легкий матч и несостоявшийся рекорд

«Рома» в чемпионате Италии в субботу провела легкий матч с находящимся в зоне вылета «Кьево», разгромив соперника в домашнем матче со счетом 4:1. Уже в первом тайме мячами отметились Эдин Джеко и Патрик Шик, которые в среду наверняка сыграют в стартовом составе. Ди Франческо предоставил в Риме отдых Дженгизу Ундеру и Алессандро Флоренци, а автор победного мяча в ответном четвертьфинальном матче против «Барселоны» Костас Манолас отыграл лишь заключительные 30 минут. Римляне уже потеряли даже теоретические шансы на чемпионство в Италии, однако продолжают бороться за бронзовые медали, имея в своем активе за три матча до окончания первенства 70 очков, столько же на счету земляков из «Лацио».

«Ливерпуль» в субботу сыграл вничью со «Сток Сити» (0:0), Клопп также провел ожидаемую ротацию, при этом выпустив ключевых игроков. В поединке мог состояться очередной рекорд Мохаммеда Салаха: если бы египтянин сумел отличится, то стал бы первым игроком, забившим 32 мяча в одном розыгрыше Английской премьер-лиги. Однако, несмотря на многочисленные атаки мерсисайдцев, «гончары» смогли сохранить свои ворота в неприкосновенности.

Матч «Рома» — «Ливерпуль» начнется в 21:45 мск, главным арбитром встречи назначен словенец Дамир Скомина.