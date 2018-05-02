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00:41 (мск), источник: ТАСС

Матч между «Ромой» и «Ливерпулем» определит второго финалиста Лиги чемпионов

ТАСС, 2 мая. Итальянская «Рома» и английский «Ливерпуль» сыграют в среду в ответном полуфинальном матче футбольной Лиги чемпионов. Английскую команду устроит даже поражение в два мяча, тогда как римлянам необходимо крупно побеждать.

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«Ливерпуль» разгромил «Рому» в первом матче полуфинала ЛЧ

Первая встреча, прошедшая в Англии, завершилась победой «Ливерпуля» со счетом 5:2. В Италии римлян устроит победа в четыре мяча и более, а также выигрыш в три мяча, если соперник забьет не более одного гола. При поражении «Ливерпуля» со счетом 2:5 игра перейдет в дополнительное время.

В предыдущем раунде турнира «Рома» оказалась в аналогичной ситуации. В первом матче «Барселона» на стадионе «Камп Ноу» победила римлян со счетом 4:1, однако через неделю в столице Италии «Рома» сенсационно победила со счетом 3:0 и сумела пройти дальше.

«Ливерпуль» не играл в финале Лиги чемпионов с 2007 года, когда уступил со счетом 1:2 итальянскому «Милану», при этом мерсисайдцы выиграли главный клубный трофей континента пять раз, в последний раз — в 2005 году. «Рома» лишь раз выходила в финал Кубка европейских чемпионов — в 1984 году, где уступила как раз «Ливерпулю» в серии пенальти на Олимпийском стадионе Рима.

«Рома» готова повторить чудо в матче с «Ливерпулем»

По словам главного тренера «Ромы» Эусебио Ди Франческо, мотивация его команды на ответный матч против «Ливерпуля» ничуть не ниже, чем в вторую встречу четвертьфинала с «Барселоной». «Мы намерены предстать перед 70-тысячным стадионом командой, которая будет биться до конца. В плане мотивации с матча четвертьфинала против “Барселоны” ничего не изменилось. Мы намерены отыграться и совершить что-то поистине грандиозное», — сказал Ди Франческо на предматчевой пресс-конференции.

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«Рома» и «Ливерпуль» стали первыми полуфиналистами Лиги чемпионов

Полузащитник итальянской команды Раджа Наингголан на пресс-конференции отметил, что два мяча, забитые «Ромой» в концовке первого матча, дают надежду на победу в противостоянии. «Мы все прекрасно понимаем, что против “Ливерпуля” будет трудно, но нам было трудно и против “Барселоны”. Каждый из нас осознает, что именно было не так в первом матче, и повторение тех ошибок недопустимо. При этом мы забили два быстрых гола в концовке первого матча, что дает нам надежду на победу в противостоянии», — сказал Наингголан.

В свою очередь, главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, что быстрый гол в ответной встрече не является главной целью его команды в ответном матче. «Завтра будет грандиозный футбол, и я с нетерпением жду начала встречи в Риме. Быстрый гол не является нашей главной целью в завтрашнем матче, а вот грамотное распределение сил — наша первостепенная задача. Мы должны использовать не только положительный результат, которого достигли в первом матче, но и те игровые качества, которые у нас есть», — сказал Клопп.

Полузащитник английского клуба Джорджиньо Вейналдум на пресс-конференции отметил, что в двухматчевом противостоянии еще далеко не все решено. «Мы вовсе не одной ногой в финале, как считают многие эксперты. “Рома” — сильная команда, которая может создать для соперника множество проблем, однако мы знаем ее сильные стороны и поэтому выйдем максимально сконцентрированными. Это будет интересная игра двух сильных команд», — сказал Вейналдум.

Легкий матч и несостоявшийся рекорд

«Рома» в чемпионате Италии в субботу провела легкий матч с находящимся в зоне вылета «Кьево», разгромив соперника в домашнем матче со счетом 4:1. Уже в первом тайме мячами отметились Эдин Джеко и Патрик Шик, которые в среду наверняка сыграют в стартовом составе. Ди Франческо предоставил в Риме отдых Дженгизу Ундеру и Алессандро Флоренци, а автор победного мяча в ответном четвертьфинальном матче против «Барселоны» Костас Манолас отыграл лишь заключительные 30 минут. Римляне уже потеряли даже теоретические шансы на чемпионство в Италии, однако продолжают бороться за бронзовые медали, имея в своем активе за три матча до окончания первенства 70 очков, столько же на счету земляков из «Лацио».

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«Ливерпуль» в субботу сыграл вничью со «Сток Сити» (0:0), Клопп также провел ожидаемую ротацию, при этом выпустив ключевых игроков. В поединке мог состояться очередной рекорд Мохаммеда Салаха: если бы египтянин сумел отличится, то стал бы первым игроком, забившим 32 мяча в одном розыгрыше Английской премьер-лиги. Однако, несмотря на многочисленные атаки мерсисайдцев, «гончары» смогли сохранить свои ворота в неприкосновенности.

Матч «Рома» — «Ливерпуль» начнется в 21:45 мск, главным арбитром встречи назначен словенец Дамир Скомина.

Первым финалистом Лиги чемпионов стал мадридский «Реал», победивший по сумме двух матчей мюнхенскую «Баварию» (2:1, 2:2). Финал пройдет 26 мая в Киеве.

Ливерпуль 5:2
Первый тайм: 2:0
Рома
24.04.2018, 21:45 Зрители: 51236 Плей-офф: 1/2 финала Anfield
Главные тренеры
Юрген Клопп Эусебио Ди Франческо
Голы
36′ Мохамед Салах (Роберту Фирмину) 11
45+1′ Мохамед Салах (Роберту Фирмину) 11
56′ Садио Мане (М. Салах) 19
61′ Роберту Фирмину (М. Салах) 9
69′ Роберту Фирмину (Дж. Милнер) 9
9 Эдин Джеко (Р. Наингголан) 81′
8 Диего Перотти 85′
Составы
Лорис Кариус 1
39′ Трент Александр-Арнолд 66
Эндрю Робертсон 26
Виргил ван Дейк 4
74′ Деян Ловрен 6
85′ Джеймс Милнер 7
Джордан Хендерсон (к) 14
Садио Мане 19
18′ Алекс Окслейд-Чемберлен 21
Джорджиньо Вайналдум 5
90′ Роберту Фирмину 9
Рагнар Клаван 17
75′ Мохамед Салах 11
Дэнни Ингс 28
1 Алиссон
20 Федерико Фасио 88′
44 Константинос Манолас
24 Алессандро Флоренци
11 Александр Коларов
6 Кевин Стротман
4 Раджа Наингголан
9 Эдин Джеко
5 Гильерме Жуан Жезус 67′ 26′
21 Максим Гоналон
16 Даниэле Де Росси (к) 67′
8 Диего Перотти
17 Дженгиз Ундер 45′
14 Патрик Шик
Статистика
3 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
20 Удары (всего) 14
11 Удары в створ 6
1 Штанги, перекладины 1
7 Угловые 4
13 Фолы 7
5 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Феликс Брих (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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