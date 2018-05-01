Мадридский «Реал» в третий раз подряд вышел в финал Лиги чемпионов
ТАСС, 1 мая. Испанский футбольный клуб «Реал» на своем поле сыграл вничью с немецкой «Баварией» со счетом 2:2 в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов и вышел в финал турнира.
ТАСС, 1 мая. Испанский футбольный клуб «Реал» на своем поле сыграл вничью с немецкой «Баварией» со счетом 2:2 в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов и вышел в финал турнира.
В составе «Баварии» отличились Йозуа Киммих (3-я минута) и Хамес Родригес (63), который был арендован мюнхенским клубом у «Реала» перед началом сезона. В составе хозяев дубль оформил Карим Бензема (11, 46).
Первый матч, который прошел в Мюнхене 25 апреля, завершился победой испанского клуба со счетом 2:1.
«Реал» в третий раз подряд сыграет в финале Лиги чемпионов. Мадридцы стали победителями двух предыдущих розыгрышей турнира. В прошлом сезоне «Реал» прошел «Баварию» в четвертьфинале.
В финале «Реал» сыграет с победителем противостояния между итальянской «Ромой» и «Ливерпулем». В первом матче английский клуб победил дома со счетом 5:2. Ответная встреча состоится в Риме 2 мая.
|Зинедин Зидан
|Юпп Хайнкес
|
|
|
|
|4
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|9
|Удары (всего)
|20
|3
|Удары в створ
|8
|0
|Штанги, перекладины
|1
|6
|Угловые
|11
|10
|Фолы
|10
|3
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Джюнейт Чакыр (Турция)