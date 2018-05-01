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1 мая, источник: ТАСС

Мадридский «Реал» в третий раз подряд вышел в финал Лиги чемпионов

ТАСС, 1 мая. Испанский футбольный клуб «Реал» на своем поле сыграл вничью с немецкой «Баварией» со счетом 2:2 в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов и вышел в финал турнира.

В составе «Баварии» отличились Йозуа Киммих (3-я минута) и Хамес Родригес (63), который был арендован мюнхенским клубом у «Реала» перед началом сезона. В составе хозяев дубль оформил Карим Бензема (11, 46).

Первый матч, который прошел в Мюнхене 25 апреля, завершился победой испанского клуба со счетом 2:1.

«Реал» в третий раз подряд сыграет в финале Лиги чемпионов. Мадридцы стали победителями двух предыдущих розыгрышей турнира. В прошлом сезоне «Реал» прошел «Баварию» в четвертьфинале.

В финале «Реал» сыграет с победителем противостояния между итальянской «Ромой» и «Ливерпулем». В первом матче английский клуб победил дома со счетом 5:2. Ответная встреча состоится в Риме 2 мая.

Реал 2:2
Первый тайм: 1:1
Бавария
1.05.2018, 21:45 Плей-офф: 1/2 финала Santiago Bernabeu
Главные тренеры
Зинедин Зидан Юпп Хайнкес
Голы
11′ Карим Бензема (Марселу) 9
46′ Карим Бензема 9
32 Джошуа Киммих (К. Толиссо) 3′
11 Хамес Родригес 63′
Составы
Кейлор Навас 1
65′ Лукас Васкес 17
Марселу 12
Серхио Рамос (к) 4
88′ Рафаэль Варан 5
Тони Кроос 8
62′ Лука Модрич 19
Криштиану Роналду 7
88′ Марко Асенсио 20
Фернандес Иглесиас Начо 6
72′ Карим Бензема 9
Гарет Бэйл 11
73′ Матео Ковачич 23
89′ Каземиру 14
26 Свен Ульрайх
32 Джошуа Киммих
27 Давид Алаба
4 Никлас Зюле
5 Матс Хуммельс
7 Франк Рибери
25 Томас Мюллер (к)
9 Роберт Левандовски
6 Тиагу Алькантара
11 Хамес Родригес 84′
8 Хави Мартинес
24 Корантен Толиссо 74′
2 Сандро Вагнер
Статистика
4 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
9 Удары (всего) 20
3 Удары в створ 8
0 Штанги, перекладины 1
6 Угловые 11
10 Фолы 10
3 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Джюнейт Чакыр (Турция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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