Мадридский «Реал» в третий раз подряд вышел в финал Лиги чемпионов

В составе «Баварии» отличились Йозуа Киммих (3-я минута) и Хамес Родригес (63), который был арендован мюнхенским клубом у «Реала» перед началом сезона. В составе хозяев дубль оформил Карим Бензема (11, 46).

Первый матч, который прошел в Мюнхене 25 апреля, завершился победой испанского клуба со счетом 2:1.

«Реал» в третий раз подряд сыграет в финале Лиги чемпионов. Мадридцы стали победителями двух предыдущих розыгрышей турнира. В прошлом сезоне «Реал» прошел «Баварию» в четвертьфинале.