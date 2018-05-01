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20:18 (мск), источник: Чемпионат.com

Клопп: «Ливерпуль» и «Рома» покажут грандиозный футбол в Риме

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от ответного матча полуфинала Лиги чемпионов с «Ромой». Первая игра прошла на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле и завершилась со счётом 5:2 в пользу мерсисайдцев.

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«Нет, быстрый гол не является нашей главной целью в матче с «Ромой». А вот сохранение скорости по ходу встречи, работа согласно позициям и создание моментов — это то, что нам нужно. Когда есть шанс на положительный результат, его не стоит упускать.

Это будет действительно грандиозный футбол. Завтра мы должны задействовать в защите все силы, что у нас есть, но также должны использовать всё, что у нас есть, и в нападении. Я с нетерпением жду матча в Риме. Предвкушаю атмосферу на «Олимпико», где тысячи болельщиков будут яростно поддерживать «Рому». Что же, наши фанаты проявили себя на «Энфилде», теперь черёд римлян.

Если мы выйдем в финал, мы это заслужили, а если они, то это будет их заслуга. Да, всё так просто", — приводит слова Клоппа пресс-служба «Ливерпуля».

Ответный матч состоится в Риме на стадионе «Олимпико» 2 мая и начнётся в 21:45 по московскому времени.

Ливерпуль 5:2
Первый тайм: 2:0
Рома
24.04.2018, 21:45 Зрители: 51236 Плей-офф: 1/2 финала Anfield
Главные тренеры
Юрген Клопп Эусебио Ди Франческо
Голы
36′ Мохамед Салах (Роберту Фирмину) 11
45+1′ Мохамед Салах (Роберту Фирмину) 11
56′ Садио Мане (М. Салах) 19
61′ Роберту Фирмину (М. Салах) 9
69′ Роберту Фирмину (Дж. Милнер) 9
9 Эдин Джеко (Р. Наингголан) 81′
8 Диего Перотти 85′
Составы
Лорис Кариус 1
39′ Трент Александр-Арнолд 66
Эндрю Робертсон 26
Виргил ван Дейк 4
74′ Деян Ловрен 6
85′ Джеймс Милнер 7
Джордан Хендерсон (к) 14
Садио Мане 19
18′ Алекс Окслейд-Чемберлен 21
Джорджиньо Вайналдум 5
90′ Роберту Фирмину 9
Рагнар Клаван 17
75′ Мохамед Салах 11
Дэнни Ингс 28
1 Алиссон
20 Федерико Фасио 88′
44 Константинос Манолас
24 Алессандро Флоренци
11 Александр Коларов
6 Кевин Стротман
4 Раджа Наингголан
9 Эдин Джеко
5 Гильерме Жуан Жезус 67′ 26′
21 Максим Гоналон
16 Даниэле Де Росси (к) 67′
8 Диего Перотти
17 Дженгиз Ундер 45′
14 Патрик Шик
Статистика
3 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
20 Удары (всего) 14
11 Удары в створ 6
1 Штанги, перекладины 1
7 Угловые 4
13 Фолы 7
5 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Феликс Брих (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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