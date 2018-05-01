Клопп: «Ливерпуль» и «Рома» покажут грандиозный футбол в Риме

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«Нет, быстрый гол не является нашей главной целью в матче с «Ромой». А вот сохранение скорости по ходу встречи, работа согласно позициям и создание моментов — это то, что нам нужно. Когда есть шанс на положительный результат, его не стоит упускать.

Это будет действительно грандиозный футбол. Завтра мы должны задействовать в защите все силы, что у нас есть, но также должны использовать всё, что у нас есть, и в нападении. Я с нетерпением жду матча в Риме. Предвкушаю атмосферу на «Олимпико», где тысячи болельщиков будут яростно поддерживать «Рому». Что же, наши фанаты проявили себя на «Энфилде», теперь черёд римлян.

Если мы выйдем в финал, мы это заслужили, а если они, то это будет их заслуга. Да, всё так просто", — приводит слова Клоппа пресс-служба «Ливерпуля».