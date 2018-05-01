Роналду проснется, Хамес перестанет волноваться. Кто доберется до финала Лиги чемпионов?
Оцениваем шансы команд на попадание в Киев, где пройдет финальный матч.
Оцениваем шансы команд на попадание в Киев, где пройдет финальный матч.
«БАВАРИЯ»
Начнем с проигравших дома, а значит, по мнению многих, — аутсайдеров. Но вот вопрос, аутсайдеров ли? В прошлогоднем четвертьфинале ситуация развивалась точно таким же образом — «Реал» победил в Мюнхене 2:1, но в ответной встрече немцы перевернули игру, забили дважды, и, если бы не удаление Видаля, кто знает, чем бы закончилось дополнительное время. Тем более, сам ход матча недельной давности, в отличие от прошлогоднего, оставляет поклонникам «Баварии» надежду на выход в финал.
Потому что год назад «Реал» лишь чудом забил на выезде всего два мяча — и это чудо звали Нойер. Полчаса играя в большинстве после удаления Мартинеса, мадридцы должны были доводить дело до разгрома, если бы не немецкий вратарь.
Победа «Реала» в первом полуфинале — это смесь везения (промахи Мюллера, Левандовски и Рибери), индивидуального мастерства (гол Марселу) и тренерских решений (замена Иско на Асенсио). После матча игроки мюнхенцев упражнялись в предположениях, с каким счетом они должны были побеждать (версия Зюле 5:2, а у Киммиха и вовсе 7:2) — и если Хайнкесу, с его огромным опытом за спиной, удастся убедить своих футболистов, что вместо этих пустых разговоров лучше молча выйти на поле и превратить спортивную злость в результат на табло, «Реалу» не поздоровится.
Наконец, фактор Хайнкеса — 72-летний тренер пошел «Баварии» навстречу, приняв клуб осенью после увольнения Анчелотти, но заранее объявил, что это его последний активный сезон в профессии. Проводить легендарного для баварцев специалиста большой победой — это было бы красиво.
«РЕАЛ»
С этим точно не согласится «Королевский клуб», хотя и у него с Хайнкесом связаны самые приятные воспоминания — именно немец в свой единственный сезон работы в Мадриде (1997/98) впервые за 32 года вернул на «Сантьяго Бернабеу» Кубок чемпионов. Но то было 20 лет назад — сейчас у руля «Реала» человек, который впервые (в новом формате турнира) привел команду к двум подряд победам в ЛЧ и уверенно ведет ее за третьей.
Зидан прекрасно умеет делать выводы из не самых удачных игр — а именно такой, несмотря на победу, стоит признать встречу в Мюнхене в минувшую среду. Потому что когда Роналду, главная звезда команды, на 90 минут исчезает из поля зрения, в этом есть и тренерский просчет — португальцу тяжело показывать свой лучший футбол без Бензема на поле, и если французский нападающий появится сегодня с первых минут, то о мюнхенском матче, худшем для Криштиану в 2018 году, все быстро забудут.
Уже точно известно, что
Есть и внеигровые факторы, влияющие на настрой «Реала». Позавчера «Барселона» официально сделала то, к чему внутренне все были готовы давно — оформила очередное, 25-е по счету, испанское чемпионство. В конце недели «сливочных» ждет выездное класико, на которое им больше всего будет хотеться приехать в ранге финалиста ЛЧ, чтобы хоть