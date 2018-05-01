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15:58 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Роналду проснется, Хамес перестанет волноваться. Кто доберется до финала Лиги чемпионов?

Оцениваем шансы команд на попадание в Киев, где пройдет финальный матч.

Источник: Спорт-Экспресс

«БАВАРИЯ»

Начнем с проигравших дома, а значит, по мнению многих, — аутсайдеров. Но вот вопрос, аутсайдеров ли? В прошлогоднем четвертьфинале ситуация развивалась точно таким же образом — «Реал» победил в Мюнхене 2:1, но в ответной встрече немцы перевернули игру, забили дважды, и, если бы не удаление Видаля, кто знает, чем бы закончилось дополнительное время. Тем более, сам ход матча недельной давности, в отличие от прошлогоднего, оставляет поклонникам «Баварии» надежду на выход в финал.

Потому что год назад «Реал» лишь чудом забил на выезде всего два мяча — и это чудо звали Нойер. Полчаса играя в большинстве после удаления Мартинеса, мадридцы должны были доводить дело до разгрома, если бы не немецкий вратарь.

Теперь же ни о каком тотальном доминировании «сливочных» речи не шло, хотя в Мюнхене на прошлой неделе хозяева играли практически в меньшинстве вообще с самого начала встречи — замену так некстати получившего травму Роббена на Тиагу Алькантару невозможно назвать равноценной. Баварцы действовали солиднее и опаснее, но слишком уж транжирили моменты, за что и поплатились.

Победа «Реала» в первом полуфинале — это смесь везения (промахи Мюллера, Левандовски и Рибери), индивидуального мастерства (гол Марселу) и тренерских решений (замена Иско на Асенсио). После матча игроки мюнхенцев упражнялись в предположениях, с каким счетом они должны были побеждать (версия Зюле 5:2, а у Киммиха и вовсе 7:2) — и если Хайнкесу, с его огромным опытом за спиной, удастся убедить своих футболистов, что вместо этих пустых разговоров лучше молча выйти на поле и превратить спортивную злость в результат на табло, «Реалу» не поздоровится.

Во-первых, в защиту должен вернуться Алаба, чей сменщик Рафинья подарил в Мюнхене победу гостям, допустив грубую ошибку и потеряв мяч. Во-вторых, должны настроить прицел Рибери и Левандовски — особенно, поляк, если хочет летом сменить Мюнхен на Мадрид, о чем активно говорится в последнее время (правда, Marca на днях сообщила, что его нет в шорт-листе «Реала», но, думаю, это лишь попытка вывести Левандовски из равновесия). В-третьих, Хамес вернется на «Сантьяго Бернабеу», откуда его выпроводил Зидан, и может сыграть решающую роль в потенциальной победе немцев. Уже в первой встрече было видно, как колумбийцу хочется доказать французскому тренеру его неправоту, но мешало излишнее волнение, с которым за эту неделю, уверен, он справился.

Наконец, фактор Хайнкеса — 72-летний тренер пошел «Баварии» навстречу, приняв клуб осенью после увольнения Анчелотти, но заранее объявил, что это его последний активный сезон в профессии. Проводить легендарного для баварцев специалиста большой победой — это было бы красиво.

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«РЕАЛ»

С этим точно не согласится «Королевский клуб», хотя и у него с Хайнкесом связаны самые приятные воспоминания — именно немец в свой единственный сезон работы в Мадриде (1997/98) впервые за 32 года вернул на «Сантьяго Бернабеу» Кубок чемпионов. Но то было 20 лет назад — сейчас у руля «Реала» человек, который впервые (в новом формате турнира) привел команду к двум подряд победам в ЛЧ и уверенно ведет ее за третьей.

Зидан прекрасно умеет делать выводы из не самых удачных игр — а именно такой, несмотря на победу, стоит признать встречу в Мюнхене в минувшую среду. Потому что когда Роналду, главная звезда команды, на 90 минут исчезает из поля зрения, в этом есть и тренерский просчет — португальцу тяжело показывать свой лучший футбол без Бензема на поле, и если французский нападающий появится сегодня с первых минут, то о мюнхенском матче, худшем для Криштиану в 2018 году, все быстро забудут.

Пробуждение Роналду может стать одним из главных залогов победы мадридцев. Еще одним — появление с первых минут Асенсио.

Уже точно известно, что из-за травмы с «Баварией» не сыграет Иско, и автор победного гола в первом полуфинале должен стать одной из ударных сил хозяев со стартового свистка. На скамейке запасных в это время будет копить досаду Бэйл, и если дать ему шанс проявить себя во втором тайме — эффект может получиться что надо.

Есть и внеигровые факторы, влияющие на настрой «Реала». Позавчера «Барселона» официально сделала то, к чему внутренне все были готовы давно — оформила очередное, 25-е по счету, испанское чемпионство. В конце недели «сливочных» ждет выездное класико, на которое им больше всего будет хотеться приехать в ранге финалиста ЛЧ, чтобы хоть как-то утереть нос каталонцам. Ради этого сегодня придется постараться.

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