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00:50 (мск), источник: ТАСС

Футболисты «Баварии» попытаются обыграть в гостях «Реал» для выхода в финал Лиги чемпионов

ТАСС, 1 мая. Футболисты испанского «Реала» и немецкой «Баварии» во вторник в Мадриде проведут ответный матч в рамках полуфинала Лиги чемпионов. Мюнхенцы после домашнего поражения неделей ранее обязаны играть на победу, «Реал» же попытается в третий раз подряд выйти в финал самого престижного европейского клубного турнира.

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Первая встреча, прошедшая в Мюнхене, завершилась победой «Реала» со счетом 2:1. В Мадриде баварцев устроит только победа, причем успеха со счетом 1:0 не хватит — «Реал» пройдет дальше благодаря большему количеству мячей, забитых на выезде. Победа «Баварии» со счетом 2:1 переведет противостояние в дополнительное время. Победа с любым другим счетом выведет мюнхенцев в финал.

Нынешняя ситуация напоминает прошлый сезон. Тогда команды встретились в четвертьфинале и первая встреча, прошедшая в Мюнхене, завершилась победой мадридцев со счетом 2:1. Игрокам «Баварии» в Испании удалось перевести противостояние в дополнительное время (основное время завершилось их победой 2:1), однако затем дубль Криштиану Роналду и гол Марко Асенсио вывели «Реал» в финал.

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Домашнее поражение мадридцев сенсацией не станет. В четвертьфинале текущего турнира «Реал» после гостевой победы над итальянским «Ювентусом» (3:0) проиграл дома (1:3). Испанский клуб спас гол Роналду с пенальти на последней минуте матча.

В целом противостояние мадридского и мюнхенского клубов в плей-офф турнира уже стало классикой: предстоящая встреча станет для них 26-й очной — рекорд турнира. С 2000 года команды встречались восемь раз, не считая текущего противостояния, причем четыре раза в полуфинале. В пяти случаях из восьми сильнее оказывались мадридцы. «Баварии» уже удавалось одерживать верх после поражения в первой игре — в сезоне-2006/07 в рамках 1/8 финала турнира после поражения в Мадриде (2:3) мюнхенцы выиграли дома (2:1) и прошли дальше благодаря большему количеству мячей, забитых на выезде.

«Реал» на пути к очередной победе в турнире

После первой встречи с «Баварией» «Реал» успел обыграть «Леганес» (2:1) в матче 35-го тура чемпионата Испании. Мадридцы уже ранее потеряли шансы защитить титул в национальном первенстве, так что главный тренер Зинедин Зидан выставил на игру резервистов. Из игроков «основы» на поле с первых минут вышли только полузащитник Каземиро и нападающий Карим Бензема, а во втором тайме на замену появились полузащитники Асенсио и Тони Кроос.

На внутренней арене мадридцы на прошедшей недели наблюдали за успехом принципиального соперника — «Барселоны», которая досрочно обеспечила себе победу в чемпионате. Журналисты засыпали команду вопросом, станет ли она устраивать так называемый «чемпионский коридор» для каталонцев в очной встрече, которая пройдет на «Сантьяго Бернабеу» 6 мая. Однако Зидан сразу же заявил, что команда делать этого не будет.

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Не меньше вопросов к самому Зидану, который, согласно СМИ, может покинуть мадридский клуб по окончании сезона. Накануне встречи француз отметил, что хочет остаться в команде, но призвал фокусироваться на предстоящей игре. Тренера поддержал защитник и капитан мадридцев Серхио Рамос: «Наши результаты говорят сами за себя. Мы знаем, что он (Зидан) хороший тренер — он доказал это, и мы горды быть частью его команды».

В прошлом году Зидан привел мадридцев к историческому достижению — «Реал» стал первой командой в новой истории турнира (в 1991 году он был переименован из Кубка европейских чемпионов в Лигу чемпионов), которая смогла два раза подряд завоевать титул. В случае победы в текущем розыгрыше «Реал» получит право нанести на форму специальную нашивку от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В первой встрече травму получил правый защитник Дани Карвахаль. Скорее всего, его заменит Начо, который, как рассказал Зидан накануне, набрал хорошую форму после восстановления от травмы. В заявку на встречу не попал полузащитник Иско, который продолжает набирать форму после травмы.

Хамес Родригес возвращается на «Сантьяго Бернабеу»

«Бавария» уже давно обеспечила себе шестую победу в чемпионата Германии подряд и в последнем туре главный тренер Юпп Хайнкес также предпочел выставить резервный состав против «Айнтрахта» (4:1). Из «основы» весь матч провел вратарь Свен Ульрайх, первый тайм отыграл защитник Йосуа Киммих, а во втором на замену вышли защитник Рафинья, полузащитник Тьяго Алькантара и защитник Никлас Зюле. Последние двое, скорее всего, во вторник заменят Арьена Роббена и Жерома Боатенга соответственно, которые получили травмы в первой встрече. Стоит ждать возвращения на поле защитника Давида Алабы, который пропустил первую встречу из-за повреждения.

Пристальное внимание — к полузащитнику мюнхенцев Хамесу Родригесу, который сыграет на «Сантьяго Бернабеу» впервые после перехода из «Реала» в «Баварию» перед началом сезона. За три года в Мадриде колумбиец успел записать на свой счет 36 мячей в 101 матче во всех турнирах, однако так и не стал игроком основного состава.

Встречу обслужит турецкая бригада арбитров во главе с Джюнейтом Чакыром. Матч начнется в 21:45 мск.
Бавария 1:2
Первый тайм: 1:1
Реал
25.04.2018, 21:45 Зрители: 70000 Плей-офф: 1/2 финала Allianz-Arena
Главные тренеры
Юпп Хайнкес Зинедин Зидан
Голы
28′ Джошуа Киммих (Х. Родригес) 32
12 Марселу (Д. Карвахаль) 44′
20 Марко Асенсио (Л. Васкес) 57′
Составы
Свен Ульрайх 26
Джошуа Киммих 32
Рафинья 13
Матс Хуммельс 5
52′ Франк Рибери 7
Хамес Родригес 11
Томас Мюллер (к) 25
Роберт Левандовски 9
34′ Джером Боатенг 17
Никлас Зюле 4
8′ Арьен Роббен 10
89′ Тиагу Алькантара 6
75′ Хави Мартинес 8
Корантен Толиссо 24
1 Кейлор Навас
12 Марселу
4 Серхио Рамос (к)
5 Рафаэль Варан
8 Тони Кроос
19 Лука Модрич
7 Криштиану Роналду
17 Лукас Васкес
2 Даниэль Карвахаль 67′
9 Карим Бензема
14 Каземиру 83′ 78′
23 Матео Ковачич
22 Франсиско Роман Иско 45′
20 Марко Асенсио
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
13 Удары (всего) 7
5 Удары в створ 4
10 Угловые 3
8 Фолы 14
0 Офсайды 6
Судьи
Главный судья Бьерн Кайперс (Нидерланды)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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