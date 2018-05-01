Футболисты «Баварии» попытаются обыграть в гостях «Реал» для выхода в финал Лиги чемпионов

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Первая встреча, прошедшая в Мюнхене, завершилась победой «Реала» со счетом 2:1. В Мадриде баварцев устроит только победа, причем успеха со счетом 1:0 не хватит — «Реал» пройдет дальше благодаря большему количеству мячей, забитых на выезде. Победа «Баварии» со счетом 2:1 переведет противостояние в дополнительное время. Победа с любым другим счетом выведет мюнхенцев в финал.

Нынешняя ситуация напоминает прошлый сезон. Тогда команды встретились в четвертьфинале и первая встреча, прошедшая в Мюнхене, завершилась победой мадридцев со счетом 2:1. Игрокам «Баварии» в Испании удалось перевести противостояние в дополнительное время (основное время завершилось их победой 2:1), однако затем дубль Криштиану Роналду и гол Марко Асенсио вывели «Реал» в финал.

Домашнее поражение мадридцев сенсацией не станет. В четвертьфинале текущего турнира «Реал» после гостевой победы над итальянским «Ювентусом» (3:0) проиграл дома (1:3). Испанский клуб спас гол Роналду с пенальти на последней минуте матча.

В целом противостояние мадридского и мюнхенского клубов в плей-офф турнира уже стало классикой: предстоящая встреча станет для них 26-й очной — рекорд турнира. С 2000 года команды встречались восемь раз, не считая текущего противостояния, причем четыре раза в полуфинале. В пяти случаях из восьми сильнее оказывались мадридцы. «Баварии» уже удавалось одерживать верх после поражения в первой игре — в сезоне-2006/07 в рамках 1/8 финала турнира после поражения в Мадриде (2:3) мюнхенцы выиграли дома (2:1) и прошли дальше благодаря большему количеству мячей, забитых на выезде.

«Реал» на пути к очередной победе в турнире

После первой встречи с «Баварией» «Реал» успел обыграть «Леганес» (2:1) в матче 35-го тура чемпионата Испании. Мадридцы уже ранее потеряли шансы защитить титул в национальном первенстве, так что главный тренер Зинедин Зидан выставил на игру резервистов. Из игроков «основы» на поле с первых минут вышли только полузащитник Каземиро и нападающий Карим Бензема, а во втором тайме на замену появились полузащитники Асенсио и Тони Кроос.

На внутренней арене мадридцы на прошедшей недели наблюдали за успехом принципиального соперника — «Барселоны», которая досрочно обеспечила себе победу в чемпионате. Журналисты засыпали команду вопросом, станет ли она устраивать так называемый «чемпионский коридор» для каталонцев в очной встрече, которая пройдет на «Сантьяго Бернабеу» 6 мая. Однако Зидан сразу же заявил, что команда делать этого не будет.

Не меньше вопросов к самому Зидану, который, согласно СМИ, может покинуть мадридский клуб по окончании сезона. Накануне встречи француз отметил, что хочет остаться в команде, но призвал фокусироваться на предстоящей игре. Тренера поддержал защитник и капитан мадридцев Серхио Рамос: «Наши результаты говорят сами за себя. Мы знаем, что он (Зидан) хороший тренер — он доказал это, и мы горды быть частью его команды».

В прошлом году Зидан привел мадридцев к историческому достижению — «Реал» стал первой командой в новой истории турнира (в 1991 году он был переименован из Кубка европейских чемпионов в Лигу чемпионов), которая смогла два раза подряд завоевать титул. В случае победы в текущем розыгрыше «Реал» получит право нанести на форму специальную нашивку от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В первой встрече травму получил правый защитник Дани Карвахаль. Скорее всего, его заменит Начо, который, как рассказал Зидан накануне, набрал хорошую форму после восстановления от травмы. В заявку на встречу не попал полузащитник Иско, который продолжает набирать форму после травмы.

Хамес Родригес возвращается на «Сантьяго Бернабеу»

«Бавария» уже давно обеспечила себе шестую победу в чемпионата Германии подряд и в последнем туре главный тренер Юпп Хайнкес также предпочел выставить резервный состав против «Айнтрахта» (4:1). Из «основы» весь матч провел вратарь Свен Ульрайх, первый тайм отыграл защитник Йосуа Киммих, а во втором на замену вышли защитник Рафинья, полузащитник Тьяго Алькантара и защитник Никлас Зюле. Последние двое, скорее всего, во вторник заменят Арьена Роббена и Жерома Боатенга соответственно, которые получили травмы в первой встрече. Стоит ждать возвращения на поле защитника Давида Алабы, который пропустил первую встречу из-за повреждения.

Пристальное внимание — к полузащитнику мюнхенцев Хамесу Родригесу, который сыграет на «Сантьяго Бернабеу» впервые после перехода из «Реала» в «Баварию» перед началом сезона. За три года в Мадриде колумбиец успел записать на свой счет 36 мячей в 101 матче во всех турнирах, однако так и не стал игроком основного состава.