Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
За долги — с молотка: Украина не смогла без РФ, других рынков нет
Что будет, если «закончились права»
Михаил Пореченков вышел в свет с внебрачным сыном
Ученые: нанесенный Роскомнадзором всей России вред не оправдать
Жена Стаса Михайлова трогательно поздравила его с 49-летием
Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:30
Хоффенхайм
Ганновер-96
Футбол. Зарубежный
21:45
Монпелье
Сент-Этьен
Футбол. Зарубежный
22:00
Леванте
Севилья
Футбол. Зарубежный
17:00
Мариуполь0
Шахтер Д1
Футбол. Первый дивизион
28.04
Луч-Энергия
Кубань
Футбол. Первый дивизион
28.04
Томь
Зенит-2
Все события
Большой хоккей в Дании Здесь прозвучит российский гимн
В Киеве неспокойно: афганцы перекрыли центр города
Москва показала уничтожение корабля Су-30 - СМИ
Новый Mitsubishi Lancer: первые изображения
Моторшоу в Пекине: сенсации и главные новинки
Почему россияне из НХЛ не едут в сборную России
Как Ковальчук пропил Вену, а Крикунов — Ригу
Мила Кунис вышла в свет в блестящей юбке
Жена Стаса Михайлова трогательно поздравила его с 49-летием
Уставший врач из Орла попал на видео недовольного пациента
Традиционный способ мерить давление признали неверным
Названа страна, где дешевле всего получить гражданство
За что вас могут не выпустить за границу
Фоторепортажи
15ЦСКА взлетел до Лиги чемпионов
14«Тосно» лишил «Спартак» финала Кубка России
20:32 (мск), источник: Чемпионат.com

В Риме на три дня запретят продажу алкоголя из-за приезда фанатов «Ливерпуля»

В преддверии ответного матче полуфинала Лиги чемпионов «Рома» — «Ливерпуль» представители обоих клубов провели встречу с представителями УЕФА и римской полиции для обсуждения мер по предотвращению возможных столкновений фанатов команд, сообщает Calciomercato.com.

Источник: Reuters

По информации издания, был принят ряд решений, в числе которых трёхдневный запрет на продажу алкоголя в Риме. Соответствующий приказ должен быть подписан сегодня, 27 апреля. Согласно приказу, будет запрещена продажа, потребление и транспортировка алкогольных напитков на улицах. Отмечается, что запрет не будет распространяться на бары и вводится для того, чтобы остановить фанатов команд от покупки дешёвого алкоголя в супермаркетах и распития спиртных напитков на улицах.

Фоторепортаж
«Ливерпуль» разгромил «Рому» в первом матче полуфинала ЛЧ

Также в Риме будут созданы специальные зоны для болельщиков «Ливерпуля» с большим количеством полицейских. Местная полиция опасается столкновений фанатов в связи с инцидентом перед первым матчем команд. Ранее полиция Ливерпуля арестовала двух фанатов «Ромы» по подозрению в покушении на жизнь 53-летнего болельщика «Ливерпуля», который был доставлен в больницу в критическом состоянии с травмами головы. Обоим римским фанатам были предъявлены обвинения и предстоит предстать перед судом.

Матч «Рома» — «Ливерпуль» пройдёт на стадионе «Олимпико» 2 мая. В первом матче мерсисайдцы победили со счётом 5:2.

Ливерпуль 5:2
Первый тайм: 2:0
Рома
24.04.2018, 21:45 Зрители: 51236 Плей-офф: 1/2 финала Anfield
Главные тренеры
Юрген Клопп Эусебио Ди Франческо
Голы
36′ Мохамед Салах (Роберту Фирмину) 11
45+1′ Мохамед Салах (Роберту Фирмину) 11
56′ Садио Мане (М. Салах) 19
61′ Роберту Фирмину (М. Салах) 9
69′ Роберту Фирмину (Дж. Милнер) 9
9 Эдин Джеко (Р. Наингголан) 81′
8 Диего Перотти 85′
Составы
Лорис Кариус 1
39′ Трент Александр-Арнолд 66
Эндрю Робертсон 26
Виргил ван Дейк 4
74′ Деян Ловрен 6
85′ Джеймс Милнер 7
Джордан Хендерсон (к) 14
Садио Мане 19
18′ Алекс Окслейд-Чемберлен 21
Джорджиньо Вайналдум 5
90′ Роберту Фирмину 9
Рагнар Клаван 17
75′ Мохамед Салах 11
Дэнни Ингс 28
1 Алиссон
20 Федерико Фасио 88′
44 Константинос Манолас
24 Алессандро Флоренци
11 Александр Коларов
6 Кевин Стротман
4 Раджа Наингголан
9 Эдин Джеко
5 Гильерме Жуан Жезус 67′ 26′
21 Максим Гоналон
16 Даниэле Де Росси (к) 67′
8 Диего Перотти
17 Дженгиз Ундер 45′
14 Патрик Шик
Статистика
3 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
20 Удары (всего) 14
11 Удары в створ 6
1 Штанги, перекладины 1
7 Угловые 4
13 Фолы 7
5 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Феликс Брих (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Ливерпуль
НовостиМатчиСоставСтатистика
Рома
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига чемпионов
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Почему плакал Шатов после гола "Зениту"? Объясняем
Маша + Саша! Кто новый бойфренд Марии Шараповой
Спаллетти против «Ювентуса», «Барселона» в шаге от дубля
Эксперты ожидают судов после новых заявлений Родченкова
Защитник «Торонто» поедет на чемпионат мира со сборной России
Владимир Путин: Выдающиеся достижения ЦСКА — наша общая гордость
Проблемы Емельяненко: что пугает перед боем с Миром
«Барселона» опубликовала видеоролик о прощании Иньесты с клубом
Ковальчук заявил, что не вел никаких переговоров с клубами НХЛ
Новости
Авто
В московской пробке сфотографировали новый лимузин Путина В одном из районов Москвы очевидцы засняли эвакуатор, который перевозил лимузин из проекта «Кортеж»
Hi-Tech
Как выглядят часы будущего (фото) Интерфейс отображается и обрабатывается с помощью проектора.
Кино
Хабенский рассказал о кровавом поцелуе с Анджелиной Джоли Актер вспомнил о съемках с голливудской звездой
Недвижимость
Россиянку сняли с рейса из-за долгов за ЖКХ
5 неожиданных направлений на майские праздники
Где пожарить шашлыки и не нарушить закон?
5 городов, куда не стоит ехать на майские праздники
Леди
Звезды за 40, которые не стесняются показаться без макияжа Анита Цой, Алла Пугачева, Рената Литвинова – кто еще из российских и зарубежных звездных женщин не стесняется быть не идеальной.
Дети
Почему британского принца назвали французским именем Пока все гадали над именем, которое выберет для своего третьего ребенка чета герцогов Кембриджских, они выбрали «Луи». Этого никто не ожидал — все, кто ставил у букмекеров на Артура, Джеймса и Александра, жестоко разочарованы. «Газета.Ru» — о том, почему у маленького принца французское имя.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь