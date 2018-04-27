В Риме на три дня запретят продажу алкоголя из-за приезда фанатов «Ливерпуля»

Источник: Reuters

По информации издания, был принят ряд решений, в числе которых трёхдневный запрет на продажу алкоголя в Риме. Соответствующий приказ должен быть подписан сегодня, 27 апреля. Согласно приказу, будет запрещена продажа, потребление и транспортировка алкогольных напитков на улицах. Отмечается, что запрет не будет распространяться на бары и вводится для того, чтобы остановить фанатов команд от покупки дешёвого алкоголя в супермаркетах и распития спиртных напитков на улицах.

Также в Риме будут созданы специальные зоны для болельщиков «Ливерпуля» с большим количеством полицейских. Местная полиция опасается столкновений фанатов в связи с инцидентом перед первым матчем команд. Ранее полиция Ливерпуля арестовала двух фанатов «Ромы» по подозрению в покушении на жизнь 53-летнего болельщика «Ливерпуля», который был доставлен в больницу в критическом состоянии с травмами головы. Обоим римским фанатам были предъявлены обвинения и предстоит предстать перед судом.