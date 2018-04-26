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19:25 (мск), источник: ТАСС

УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении тренера «Атлетико» Симеоне

ТАСС, 27 апреля. Дисциплинарный комитет по контролю, этике и дисциплине Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) начал разбирательство в отношении главного тренера испанского «Атлетико» Диего Симеоне. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

На 13-й минуте первой встречи полуфинала Лиги Европы между английским «Арсеналом» и «Атлетико» (1:1) главный арбитр матча Клеман Тюрпен удалил со скамейки запасных Симеоне, который был недоволен решением судьи не показывать карточку защитнику «Арсенала» Эктору Бельерину за грубое нарушение правил. В официальном протоколе игры сказано, что тренер оскорбил арбитра, а его поведение не соответствовало официальному регламенту. Это дело будет рассмотрено на специальном заседании 4 мая.

Кроме того, комитет открыл дело в отношении фанатов французского «Марселя», которые использовали пиротехнические средства на первом домашнем полуфинальном матче Лиги Европы против австрийского «Зальцбурга» (2:0). Решение по этому делу будет вынесено 31 мая.

Ответные игры полуфинала Лиги Европы пройдут 3 мая. Победитель турнира получит прямую путевку в Лигу чемпионов в следующем сезоне.

Арсенал 1:1
Первый тайм: 0:0
Атлетико
26.04.2018, 22:05 плей-офф: 1/2 финала Emirates Stadium
Главные тренеры
Арсен Венгер Диего Симеоне
Голы
61′ Александр Ляказетт (Дж. Уилшир) 9
7 Антуан Гризманн 82′
Составы
Давид Оспина 13
Эктор Бельерин 24
Начо Монреаль 18
Лоран Косьельни (к) 6
Шкодран Мустафи 20
Аарон Рэмси 8
Джек Уилшир 10
Гранит Джака 29
Месут Езил 11
Дэнни Уэлбек 23
Александр Ляказетт 9
13 Ян Облак
16 Шиме Врсалько 2′ 10′
19 Лукас Эрнандез
2 Диего Годин (к)
24 Хосе Хименес
6 Коке
5 Томас Партей
8 Ньигес Сауль
11 Анхель Корреа 75′
15 Стефан Савич
7 Антуан Гризманн 85′
9 Хосе Санс Фернандо Торрес
21 Кевин Гамейро 65′
14 Габриэль Фернандес Габи
Статистика
0 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
24 Удары (всего) 6
8 Удары в створ 5
1 Штанги, перекладины 0
11 Угловые 0
13 Фолы 11
0 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Клеман Тюрпен (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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