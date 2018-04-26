УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении тренера «Атлетико» Симеоне

На 13-й минуте первой встречи полуфинала Лиги Европы между английским «Арсеналом» и «Атлетико» (1:1) главный арбитр матча Клеман Тюрпен удалил со скамейки запасных Симеоне, который был недоволен решением судьи не показывать карточку защитнику «Арсенала» Эктору Бельерину за грубое нарушение правил. В официальном протоколе игры сказано, что тренер оскорбил арбитра, а его поведение не соответствовало официальному регламенту. Это дело будет рассмотрено на специальном заседании 4 мая.
Кроме того, комитет открыл дело в отношении фанатов французского «Марселя», которые использовали пиротехнические средства на первом домашнем полуфинальном матче Лиги Европы против австрийского «Зальцбурга» (2:0). Решение по этому делу будет вынесено 31 мая.
Ответные игры полуфинала Лиги Европы пройдут 3 мая. Победитель турнира получит прямую путевку в Лигу чемпионов в следующем сезоне.