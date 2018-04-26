Моно — вождь красно-белых. Он заменил удалённого Симеоне
Как пропустить гол от вратаря, отбить пенальти носом и победить рак? Самый колоритный второй тренер мирового футбола — знает.
Как пропустить гол от вратаря, отбить пенальти носом и победить рак? Самый колоритный второй тренер мирового футбола — знает.
Олег Лысенко
Долго пытался сообразить, кого же эти двое мне напоминают. И именно вместе, в тандеме. И вдруг озарило: да это же вылитые Рэндл Макмёрфи и Вождь из «Пролетая над гнездом кукушки»! Диего — такой же дерзкий, горячий бунтарь, как герой Джека Николсона, а Херман — его большой и сильный друг. Тот, правда, до последнего выдавал себя за глухонемого, но в остальном сходство типажей — поразительное. В современной экранизации романа Кена Кизи Симеоне с Бургосом смотрелись бы очень гармонично.
Но горой колыхающейся, непоседливой и очень громкой. В отличие от здоровенного киношного индейца Бургос — мужчина очень горячий и темпераментный. Для фотокоров и операторов «Моно» не меньший подарок, чем «Чоло» — только успевай фиксировать бурную жестикуляцию и устрашающие гримасы.
Бургос никогда не был выдающимся футболистом, но всегда был не таким, как все. Вратарей вообще принято считать ребятами не от мира сего, со своими «тараканами». Так вот, у Хермана этих «тараканов» были целые полчища. В рейтинге самых экстравагантных футболистов мира на стыке двух тысячелетий, будь таковой составлен, Бургос наверняка попал бы в топ-10 — при том, что футбол 90-х был богат восхитительными чудаками.
Игровая карьера Хермана прошла в двух странах. До 30 он выступал на родине, а заканчивать махнул в Испанию. С будущим боссом Симеоне они в молодости если и были знакомы, то шапочно. Диего уже в 20 умотал в Европу, где и провёл лучшие игровые годы. Одного отличала лёгкость на подъём и тяга к перемене мест, другого — основательность и постоянство. В жизни Бургоса было всего два аргентинских клуба — «Феррокариль Оэсте» и «Ривер Плейт». Последнему он и обязан всеми национальными трофеями и прозвищем на всю жизнь. Кличкой El Mono — обезьяна — его наградили в
В Испании по сей день вспоминают дерби «Реал» — «Атлетико», в котором Бургос отразил пенальти от Фигу… носом. Ну как, отразил — мяч прилетел ему в физиономию. Характерна реакция Хермана на неприятность: получив первую помощь, он продолжил игру с тампоном в ноздре. В этом эпизоде — весь Бургос, боец без страха и упрёка.
Бургосу с молодости претила серость и обыденность. Этого парня невозможно было ни с кем спутать. Среди коллег по цеху его выделяли пёстрые, цветастые свитера, смешные штаны и яркие бейсболки на пышной шевелюре. Другие вратари
Кстати, «Атлетико» в его жизни могло и не быть. После пары лет в «Мальорке» Бургос всерьёз подумывал завязать с футболом. У него, правда, причина для этого была не столь весомой, как у земляка и собрата по воротам Карлоса Роа (тот, напомню, прервал карьеру, чтобы морально подготовиться к концу света), но тоже
Сообща они провели
В то время как Симеоне энергично строил тренерскую карьеру, Бургоса занимали совсем другие вещи. Он играл рок в своей группе «Гарб», основанной ещё в конце 80-х, утоляя тягу к футболу комментированием матчей на испанском радио. Но когда летом 2011 старинный приятель предложил стать компаньоном в «Расинге», Бургос с несвойственной себе стремительностью примчался в Авельянеду. С тех пор они идут по жизни вместе. Вдвоём и вернулись в «Атлетико» — с тем, чтобы вернуть его на подобающее клубу место в национальном и мировом футболе.
Всего этого могло не быть в жизни «Моно», если бы не своевременно поставленный диагноз. В начале 2003 года у Бургоса была выявлена опухоль почки. Другого такая новость морально раздавила бы — но не Хермана. Он встретил смертельно опасную болезнь с ироничной ухмылкой. «Это было неожиданно, — рассказывал Бургос позже. — Ко мне пришли и сказали: надо делать операцию. А у нас в конце недели игра против “Мальорки”! Я спросил у доктора: раз такое дело, нельзя ли повременить до понедельника? Но они были непреклонны: чем быстрее, тем лучше. И мы поторопились».
Этот матч, самый важный матч своей жизни, Херман тоже выиграл. Как и Вождь в том фильме. Но тут, в отличие от кино, все остались живы, и слава богу.
|Арсен Венгер
|Диего Симеоне
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|0
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|24
|Удары (всего)
|6
|8
|Удары в створ
|5
|1
|Штанги, перекладины
|0
|11
|Угловые
|0
|13
|Фолы
|11
|0
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Клеман Тюрпен (Франция)