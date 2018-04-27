«Награда за упорство». Какие привилегии получит «Астана» в новом сезоне Лиги чемпионов

В этом году «Астана» вновь стартует в главном клубном турнире планеты, где ее наивысшим достижением является участие в групповом раунде сезона-2015/16.

В следующем сезоне «Астана» поднимется на рекордное 58-е место. Благодаря статусу сеянной команды чемпион Казахстана избежит встречи с клубами, располагающимися выше него в рейтинге УЕФА.

Отметим, что на данный момент в клубном рейтинге УЕФА «Астана» занимает 67-е место.

«Астане» теперь предстоит проходить четыре раунда квалификации Лиги чемпионов до попадания в группу.

В первом отборочном раунде Лиги чемпионов вместе с «Астаной» в борьбу вступят 34 команды. Среди участников этой стадии выше столичного клуба по рейтингу располагаются лишь шотландский «Селтик», польская «Легия», кипрский «АПОЭЛ», датский «Копенгаген» и болгарский «Лудогорец». Попадая в число сеяных команд, казахстанский чемпион гарантированно сыграет с несеяным клубом. Ознакомиться с рейтингом клубов УЕФА можно здесь.

Во втором отборочном раунде ЛЧ к 17-ти победителям присоединяются чемпионы Австрии, Хорватии и Румынии. Отметим, что «Астана» благодаря своей высокой позиции в рейтинге УЕФА и на этой стадии будет иметь привилегии сеяной команды.

Жеребьевка первого отборочного раунда Лиги чемпионов состоится 19-го июня, а матчи пройдут 10/11 июля и 17/18 июля.