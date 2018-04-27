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УЕФА опубликовал команду недели в Лиге Европы
5 игроков лондонского «Арсенала» и «Марселя» вошли в команду недели по итогам первых полуфинальных матчей Лиги Европы.
5 игроков лондонского «Арсенала» и «Марселя» вошли в команду недели по итогам первых полуфинальных матчей Лиги Европы.
Отметим, что в состав также включен форвард «Атлетико «Антун Гризманн, который спас свою команду от поражения в матче против «канониров» (1:1).
Полный список выглядит следующим образом:
Йоанн Пеле, Жордан Амави, Адиль Рами (все — «Марсель»), Шкодран Мустафи, Начо Монреаль (оба — «Арсенал»), Димитри Пайет («Марсель»), Джек Уилшир, Аарон Рэмси (оба — «Арсенал»), Флорьян Товен («Марсель»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Александр Ляказетт («Арсенал»).
Добавим, что ответные матчи пройдут 3 мая.