Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Замена доллару: планы РФ и Китая ставят США в неудобное положение
Что будет, если «закончились права»
Муж заменил жену на «беременной» фотосессии и развеселил пользователей Сети
Почему Эльдар Рязанов не снимал Гурченко более 20 лет
Ани Лорак поделилась снимком в бикини
Текущие события
Футбол. Зарубежный
17:00
Мариуполь
Шахтер Д
Футбол. Зарубежный
21:30
Хоффенхайм
Ганновер-96
Футбол. Зарубежный
21:45
Монпелье
Сент-Этьен
Футбол. Зарубежный
22:00
Леванте
Севилья
Футбол. Еврокубки
26.04
Арсенал1
Атлетико1
Футбол. Еврокубки
26.04
Марсель2
Зальцбург0
Все события
Власти Севастополя заявили о попытке силового захвата порта
Жена Боярского рассказала об алкоголизме артиста
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Штрафы для водителей: «вафли» как новая опасность
Стали известны основные претенденты на Шипачева в КХЛ
ФИФА не хочет давать Марокко ЧМ-2026 в пользу США?
На Сару Джессику Паркер подают в суд
Боярская и Безрукова в смелых нарядах на закрытии ММКФ
Работу мозга улучшили с помощью пересадки кала
Британские врачи вылечили первого в мире пациента с супергонореей
Россиянку сняли с рейса из-за долгов за ЖКХ
Как бюджетно провести майские праздники: 5 идей
Фоторепортажи
8«Реал» победил «Баварию» в первом матче полуфинала ЛЧ
11«Барселона» разгромила «Севилью» в финале Кубка Испании
11:59 (мск), источник: Советский спорт

УЕФА опубликовал команду недели в Лиге Европы

5 игроков лондонского «Арсенала» и «Марселя» вошли в команду недели по итогам первых полуфинальных матчей Лиги Европы.

Источник: Reuters

Отметим, что в состав также включен форвард «Атлетико «Антун Гризманн, который спас свою команду от поражения в матче против «канониров» (1:1).

Полный список выглядит следующим образом:

Йоанн Пеле, Жордан Амави, Адиль Рами (все — «Марсель»), Шкодран Мустафи, Начо Монреаль (оба — «Арсенал»), Димитри Пайет («Марсель»), Джек Уилшир, Аарон Рэмси (оба — «Арсенал»), Флорьян Товен («Марсель»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Александр Ляказетт («Арсенал»).

Добавим, что ответные матчи пройдут 3 мая.

Арсенал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Атлетико
НовостиМатчиСоставСтатистика
Марсель
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига Европы
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 "Чеченский Халк" наказал "Руки-Базуки": как повздорили два знаменитых видеокачка
«Давай сделаю тебе массаж». Шокирующая история отношений тренера и биатлонистки
«Зенит» — ЦСКА: проигравший потеряет все
Свою шайбу Кросби забросил из-под Овечкина. «Вашингтон» проиграл
Стали известны основные претенденты на Шипачева в КХЛ
ФИФА не хочет давать Марокко ЧМ-2026 в пользу США?
Почему Родченков отказался от своих показаний против России
Президент «Барсы» опроверг информацию об увольнении Вальверде
Новости
Авто
Владельцы рассказали, ржавеет ли Lada Vesta Портал Lada Online провёл опрос, довольны ли владельцы «Вест» антикоррозионной защитой своих автомобилей
Hi-Tech
В МЧС предупредили об опасности взлома хакерами подушек безопасности Подушки безопасности и управление автомобилями могут быть отключены хакерами.
Кино
Самбурская резко ответила Летучей на ее критику Звезда «Универа», занявшая место Летучей в шоу «Ревизорро», рассказала об одной своей знакомой телеведущей, «победоносно находящей гнилую капусту»
Недвижимость
Где пожарить шашлыки и не нарушить закон?
Россиянку сняли с рейса из-за долгов за ЖКХ
Как обманывают россиян с жильем в Болгарии: личный опыт
5 городов, куда не стоит ехать на майские праздники
Леди
Звезды за 40, которые не стесняются показаться без макияжа Анита Цой, Алла Пугачева, Рената Литвинова – кто еще из российских и зарубежных звездных женщин не стесняется быть не идеальной.
Дети
«Ныряем в детство»: Сергей Безруков показал, как отдыхает с дочкой Актер умилил соцсети совместной фотографией с Машей.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь