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09:44 (мск), источник: Чемпионат.com

УЕФА может дисквалифицировать Диего Симеоне на 3 матча

УЕФА может увеличить дисквалификацию главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне по итогам первого матча ½ финала Лиги Европы с «Арсеналом» (1:1), сообщает Marca.

Источник: AP 2018

На 10-й минуте встречи мадридская команда осталась вдесятером, после того как вторую жёлтую карточку получил защитник Шиме Врсалько. Первое предупреждение хорват заработал на второй минуте.

На 13-й минуте за выражение возмущения в адрес арбитра был удалён ещё и главный тренер «матрасников» Диего Симеоне. Аргентинский специалист требовал жёлтую карточку для игрока «Арсенала» Эктора Бельерина за фол на Лукасе-Франсуа Эрнандесе.

Симеоне точно пропустит ответный матч в Мадриде из-за автоматической дисквалификации. Кроме того, если главный арбитр матча Клеман Тюрпен отразит в протоколе оскорбления, которые произносил Симеоне в его адрес, тренеру грозит дисквалификация на 3 матча.

Арсенал 1:1
Первый тайм: 0:0
Атлетико
26.04.2018, 22:05 плей-офф: 1/2 финала Emirates Stadium
Главные тренеры
Арсен Венгер Диего Симеоне
Голы
61′ Александр Ляказетт (Дж. Уилшир) 9
7 Антуан Гризманн 82′
Составы
Давид Оспина 13
Эктор Бельерин 24
Начо Монреаль 18
Лоран Косьельни (к) 6
Шкодран Мустафи 20
Аарон Рэмси 8
Джек Уилшир 10
Гранит Джака 29
Месут Езил 11
Дэнни Уэлбек 23
Александр Ляказетт 9
13 Ян Облак
16 Шиме Врсалько 2′ 10′
19 Лукас Эрнандез
2 Диего Годин (к)
24 Хосе Хименес
6 Коке
5 Томас Партей
8 Ньигес Сауль
11 Анхель Корреа 75′
15 Стефан Савич
7 Антуан Гризманн 85′
9 Хосе Санс Фернандо Торрес
21 Кевин Гамейро 65′
14 Габриэль Фернандес Габи
Статистика
0 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
23 Удары (всего) 6
8 Удары в створ 5
1 Штанги, перекладины 0
11 Угловые 0
13 Фолы 11
0 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Клеман Тюрпен (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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