УЕФА может дисквалифицировать Диего Симеоне на 3 матча

На 10-й минуте встречи мадридская команда осталась вдесятером, после того как вторую жёлтую карточку получил защитник Шиме Врсалько. Первое предупреждение хорват заработал на второй минуте.
На 13-й минуте за выражение возмущения в адрес арбитра был удалён ещё и главный тренер «матрасников» Диего Симеоне. Аргентинский специалист требовал жёлтую карточку для игрока «Арсенала» Эктора Бельерина за фол на Лукасе-Франсуа Эрнандесе.
Симеоне точно пропустит ответный матч в Мадриде из-за автоматической дисквалификации. Кроме того, если главный арбитр матча Клеман Тюрпен отразит в протоколе оскорбления, которые произносил Симеоне в его адрес, тренеру грозит дисквалификация на 3 матча.