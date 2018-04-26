УЕФА может дисквалифицировать Диего Симеоне на 3 матча

Источник: AP 2018

На 10-й минуте встречи мадридская команда осталась вдесятером, после того как вторую жёлтую карточку получил защитник Шиме Врсалько. Первое предупреждение хорват заработал на второй минуте.

На 13-й минуте за выражение возмущения в адрес арбитра был удалён ещё и главный тренер «матрасников» Диего Симеоне. Аргентинский специалист требовал жёлтую карточку для игрока «Арсенала» Эктора Бельерина за фол на Лукасе-Франсуа Эрнандесе.