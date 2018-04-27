Венгер: «Арсенал» упустил возможность обеспечить себе место в финале Лиги Европы

Источник: Reuters

Слова специалиста приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций.

В четверг «Арсенал» на своем поле сыграл вничью с «Атлетико» со счетом 1:1, гости сумели сравнять счет, играя в меньшинстве с 10-й минуты встречи.

«Мы можем винить в случившемся только себя, 1:0 — был бы прекрасным результатом для домашнего матча. Мы имели шансы решить исход противостояния дома, но были недостаточно точны, а затем, к сожалению, еще и пропустили гол», — сказал Венгер.

Специалист также отметил, что «Арсенал» в состоянии выиграть в Мадриде. «Нужно оценивать не счет, а нашу игру. Я знаю, что мы можем забить где угодно», — добавил француз, для которого этот сезон станет последним у руля «Арсенала».

Наставник «Атлетико» Диего Симеоне отметил характер своих футболистов. «С “Арсеналом” очень сложно играть на выезде, тем более вдесятером, — здесь впечатляющий стадион и вам противостоит великолепный тренер. Но в этом весь “Атлетико”, то, как футболисты играли и справлялись с давлением, было потрясающим. На таком стадионе, против отлично атакующих футболистов соперника нужно было сохранять концентрацию каждую секунду, в этом и заключается красота игры», — сказал аргентинец.