Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В гостях у Трампа: что отдаст Меркель за «Северный поток – 2»
Новый Mitsubishi Lancer: первые изображения
Сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон назвали сильным именем
Ученые: нанесенный Роскомнадзором всей России вред не оправдать
Жена Боярского рассказала об алкогольной зависимости мужа
Текущие события
Футбол. Зарубежный
17:00
Мариуполь
Шахтер Д
Футбол. Зарубежный
21:30
Хоффенхайм
Ганновер-96
Футбол. Зарубежный
21:45
Монпелье
Сент-Этьен
Футбол. Зарубежный
22:00
Леванте
Севилья
Футбол. Еврокубки
26.04
Марсель2
Зальцбург0
Футбол. Еврокубки
26.04
Арсенал1
Атлетико1
Все события
9-летний американец доказал, что Зубная Фея не существует
40-летняя Светлана Зейналова ушла в декретный отпуск
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Штрафы для водителей: «вафли» как новая опасность
Сборная России без Знарка проиграла в четвертый раз подряд
Свою шайбу Кросби забросил из-под Овечкина. «Вашингтон» проиграл
Анжелика Варум показала фото с тренировки
Алена Шишкова примерила странную шляпую
Петербургский хирург-онколог рассказывает, как борется с раком
Традиционный способ мерить давление признали неверным
Россиянку сняли с рейса из-за долгов за ЖКХ
Где пожарить шашлыки и не нарушить закон?
Фоторепортажи
12Талисманы чемпионатов мира по хоккею
11«МЮ» в финале Кубка, сенсация в Милане и другие события выходных
09:33 (мск), источник: ТАСС

Венгер: «Арсенал» упустил возможность обеспечить себе место в финале Лиги Европы

ТАСС, 27 апреля. Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер заявил, что его подопечные имели прекрасную возможность завершить первый матч полуфинального противостояния Лиги Европы с «Атлетико» с серьезным преимуществом, но упустили ее.

Источник: Reuters

Слова специалиста приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций.

В четверг «Арсенал» на своем поле сыграл вничью с «Атлетико» со счетом 1:1, гости сумели сравнять счет, играя в меньшинстве с 10-й минуты встречи.

«Мы можем винить в случившемся только себя, 1:0 — был бы прекрасным результатом для домашнего матча. Мы имели шансы решить исход противостояния дома, но были недостаточно точны, а затем, к сожалению, еще и пропустили гол», — сказал Венгер.

Специалист также отметил, что «Арсенал» в состоянии выиграть в Мадриде. «Нужно оценивать не счет, а нашу игру. Я знаю, что мы можем забить где угодно», — добавил француз, для которого этот сезон станет последним у руля «Арсенала».

Наставник «Атлетико» Диего Симеоне отметил характер своих футболистов. «С “Арсеналом” очень сложно играть на выезде, тем более вдесятером, — здесь впечатляющий стадион и вам противостоит великолепный тренер. Но в этом весь “Атлетико”, то, как футболисты играли и справлялись с давлением, было потрясающим. На таком стадионе, против отлично атакующих футболистов соперника нужно было сохранять концентрацию каждую секунду, в этом и заключается красота игры», — сказал аргентинец.

Ответный матч ½ финала пройдет 3 мая в Мадриде.

Арсенал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Атлетико
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига Европы
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Фетисов: в штабе стояли ящики с водкой... Так люди готовились к Играм
Весь матч болельщики оскорбляли спортсменку
Сборная России без Знарка проиграла в четвертый раз подряд
Свою шайбу Кросби забросил из-под Овечкина. «Вашингтон» проиграл
«Атлетико» вдесятером и без тренера взял ничью в Лондоне
Американцы выбили Россию из домашнего юношеского ЧМ по хоккею
Почему Родченков отказался от своих показаний против России
«Марсель» обыграл «Зальцбург» в первом полуфинальном матче ЛЕ
УЕФА может дисквалифицировать Диего Симеоне на 3 матча
Новости
Авто
Nissan сделал настоящий внедорожник (наконец-то) Nissan решил вернуться к корням и построил настоящую классику
Hi-Tech
В Россию пришел новый китайский бренд техники Бытовая техника, ТВ и смартфоны от китайского гиганта — уже скоро.
Кино
Самбурская резко ответила Летучей на ее критику Звезда «Универа», занявшая место Летучей в шоу «Ревизорро», рассказала об одной своей знакомой телеведущей, «победоносно находящей гнилую капусту»
Недвижимость
Где пожарить шашлыки и не нарушить закон?
Семьи с доходом 15 тыс. рублей смогут получить субсидии на ЖКУ
5 неожиданных направлений на майские праздники
Россиянку сняли с рейса из-за долгов за ЖКХ
Леди
Звезды за 40, которые не стесняются показаться без макияжа Анита Цой, Алла Пугачева, Рената Литвинова – кто еще из российских и зарубежных звездных женщин не стесняется быть не идеальной.
Дети
«Ныряем в детство»: Сергей Безруков показал, как отдыхает с дочкой Актер умилил соцсети совместной фотографией с Машей.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь