«Марсель» обыграл «Зальцбург» в первом полуфинальном матче Лиги Европы

Забитыми голами отметились Флориан Товен (15-я минута) и Клинтон Н’Жье (63).
«Марсель» прервал серию «Зальцбурга» из четырех победных матчей подряд во всех турнирах. В текущем розыгрыше Лиги Европы команды уже встречались между собой на групповом этапе, тогда в Австрии встреча закончилась победой «Зальцбурга» (1:0), во Франции игра завершилась вничью (0:0).
«Зальцбург» является первым с сезона-1994/95 австрийским клубом, который дошел до полуфинала еврокубков.
Ответный матч ½ финала пройдет 3 мая в Зальцбурге. Финал Лиги Европы состоится 16 мая во французском Лионе. Победитель турнира получит прямую путевку в Лигу чемпионов в следующем сезоне.