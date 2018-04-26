«Марсель» обыграл «Зальцбург» в первом полуфинальном матче Лиги Европы

«Марсель» прервал серию «Зальцбурга» из четырех победных матчей подряд во всех турнирах. В текущем розыгрыше Лиги Европы команды уже встречались между собой на групповом этапе, тогда в Австрии встреча закончилась победой «Зальцбурга» (1:0), во Франции игра завершилась вничью (0:0).