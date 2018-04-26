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00:41 (мск), источник: ТАСС

«Марсель» обыграл «Зальцбург» в первом полуфинальном матче Лиги Европы

ТАСС, 26 апреля. Французский «Марсель» со счетом 2:0 одержал победу над австрийским «Зальцбургом» в первом полуфинальном матче Лиги Европы по футболу. Встреча прошла на стадионе «Велодром» в Марселе.

Источник: AFP 2018

Забитыми голами отметились Флориан Товен (15-я минута) и Клинтон Н’Жье (63).

«Марсель» прервал серию «Зальцбурга» из четырех победных матчей подряд во всех турнирах. В текущем розыгрыше Лиги Европы команды уже встречались между собой на групповом этапе, тогда в Австрии встреча закончилась победой «Зальцбурга» (1:0), во Франции игра завершилась вничью (0:0).

«Зальцбург» является первым с сезона-1994/95 австрийским клубом, который дошел до полуфинала еврокубков.

Ответный матч ½ финала пройдет 3 мая в Зальцбурге. Финал Лиги Европы состоится 16 мая во французском Лионе. Победитель турнира получит прямую путевку в Лигу чемпионов в следующем сезоне.

Марсель 2:0
Первый тайм: 1:0
Зальцбург
26.04.2018, 22:05 плей-офф: 1/2 финала Velodrome
Главные тренеры
Руди Гарсия Марко Розе
Голы
15′ Флориан Товен (Д. Пайет) 26
63′ Клинтон Нжи (Д. Пайет) 14
Составы
Йоан Пеле 16
Жордан Амави 18
Адиль Рами 23
Морган Сансон 8
Буна Сарр 17
Луиз Густаву 19
Димитри Пайет (к) 10
90′ Константинос Митроглу 11
81′ Флориан Товен 26
Валер Жермен 28
20′ 60′ Максим Лопес 27
Клинтон Нжи 14
52′ Лукас Окампос 5
Андре-Франк Замбо 29
33 Александр Вальке (к)
5 Дуе Чалета-Цар
15 Андре Рамалью
17 Андреас Ульмер
22 Штефан Лайнер
8 Диади Самассеку
14 Валон Бериша
9 Мунас Даббур
4 Амаду Айдара 81′
7 Райнхольд Ябо
13 Ханнес Вольф 68′ 22′
42 Ксавер Шлагер
19 Хван Хи Чхан 60′
21 Фредрик Гульбраннсен
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
7 Удары (всего) 10
4 Удары в створ 5
0 Штанги, перекладины 1
1 Угловые 3
10 Фолы 16
1 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Уильям Коллам (Шотландия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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