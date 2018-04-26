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17:05 (мск), источник: Спорт-Экспресс

СМИ: Карвахаль из-за травмы пропустит ответный матч против «Баварии»

Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль пропустит две-три недели из-за травмы берда, сообщает Marca.

Источник: AP 2018

Игрок получил повреждение в первом матче полуфинала Лиги чемпионов с «Баварией» (2:1). Защитник вышел в стартовом составе и был заменен на 67-й минуте на Карима Бензема.

26-летний Карвахаль провел в нынешнем сезоне 38 матчей за «Реал» во всех турнирах и сделал шесть результативных передач.

Ответный матч между «Реалом» и «Баварией» пройдет 1 мая.

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