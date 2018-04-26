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СМИ: Карвахаль из-за травмы пропустит ответный матч против «Баварии»
Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль пропустит
Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль пропустит
Игрок получил повреждение в первом матче полуфинала Лиги чемпионов с «Баварией» (2:1). Защитник вышел в стартовом составе и был заменен на 67-й минуте на Карима Бензема.
26-летний Карвахаль провел в нынешнем сезоне 38 матчей за «Реал» во всех турнирах и сделал шесть результативных передач.
Ответный матч между «Реалом» и «Баварией» пройдет 1 мая.