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13:13 (мск), источник: Р-Спорт

Двум фанатам «Ромы» предъявлены обвинения после нападения перед игрой в Ливерпуле

Двум болельщикам итальянского футбольного клуба «Рома» предъявлены обвинения по итогам инцидента с нападением, который произошел перед гостевым полуфинальным матчем Лиги чемпионов с «Ливерпулем», сообщает Би-би-си.

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10
фотографий
10
фотографий

Как отмечается в материале, 20-летнему Филиппо Ломбарди предъявлены обвинения по двум пунктам: в нарушении общественного порядка с применением насилия и нанесении тяжких телесных повреждений, 29-летнему Даниэле Шиуско — только по первому пункту. Позже они предстанут перед судом в Ливерпуле.

Инцидент произошел во вторник в Ливерпуле за час до игры. В результате нападения болельщиков «Ромы» травмы головы получил 53-летний Шон Кокс, он потерял сознание, ему потребовалась срочная медицинская помощь. Впоследствии Кокс, житель ирландского города Данбойн, был доставлен в больницу. Би-би-си сообщает, что состояние болельщика, который находится в неврологическом центре в Ливерпуле, остается критическим.

Полуфинальный матч Лиги чемпионов завершился победой хозяев поля со счетом 5:2, ответная игра пройдет в Риме 2 мая.

Ливерпуль 5:2
Первый тайм: 2:0
Рома
24.04.2018, 21:45 Зрители: 51236 Плей-офф: 1/2 финала Anfield
Главные тренеры
Юрген Клопп Эусебио Ди Франческо
Голы
36′ Мохамед Салах (Роберту Фирмину) 11
45+1′ Мохамед Салах (Роберту Фирмину) 11
56′ Садио Мане (М. Салах) 19
61′ Роберту Фирмину (М. Салах) 9
69′ Роберту Фирмину (Дж. Милнер) 9
9 Эдин Джеко (Р. Наингголан) 81′
8 Диего Перотти 85′
Составы
Лорис Кариус 1
39′ Трент Александр-Арнолд 66
Эндрю Робертсон 26
Виргил ван Дейк 4
74′ Деян Ловрен 6
85′ Джеймс Милнер 7
Джордан Хендерсон (к) 14
Садио Мане 19
18′ Алекс Окслейд-Чемберлен 21
Джорджиньо Вайналдум 5
90′ Роберту Фирмину 9
Рагнар Клаван 17
75′ Мохамед Салах 11
Дэнни Ингс 28
1 Алиссон
20 Федерико Фасио 88′
44 Константинос Манолас
24 Алессандро Флоренци
11 Александр Коларов
6 Кевин Стротман
4 Раджа Наингголан
9 Эдин Джеко
5 Гильерме Жуан Жезус 67′ 26′
21 Максим Гоналон
16 Даниэле Де Росси (к) 67′
8 Диего Перотти
17 Дженгиз Ундер 45′
14 Патрик Шик
Статистика
3 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
20 Удары (всего) 14
11 Удары в створ 6
1 Штанги, перекладины 1
7 Угловые 4
13 Фолы 7
5 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Феликс Брих (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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