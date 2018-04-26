Двум фанатам «Ромы» предъявлены обвинения после нападения перед игрой в Ливерпуле

Как отмечается в материале, 20-летнему Филиппо Ломбарди предъявлены обвинения по двум пунктам: в нарушении общественного порядка с применением насилия и нанесении тяжких телесных повреждений, 29-летнему Даниэле Шиуско — только по первому пункту. Позже они предстанут перед судом в Ливерпуле.

Инцидент произошел во вторник в Ливерпуле за час до игры. В результате нападения болельщиков «Ромы» травмы головы получил 53-летний Шон Кокс, он потерял сознание, ему потребовалась срочная медицинская помощь. Впоследствии Кокс, житель ирландского города Данбойн, был доставлен в больницу. Би-би-си сообщает, что состояние болельщика, который находится в неврологическом центре в Ливерпуле, остается критическим.