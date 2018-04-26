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13:01 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Боатенг пропустит от четырех до шести недель

Защитник «Баварии» Жером Боатенг в нынешнем сезоне больше не сыграет.

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фотографий
8
фотографий
8
фотографий

Как сообщает Bild, под вопросом и участие игрока сборной Германии в чемпионате мира.

Боатенг получил травму в первом матче ½ финала Лиги чемпионов с «Реалом» (1:2). По данным источника, из-за травмы бедра Боатенг пропустит от четырех до шести недель.

Бавария 1:2
Первый тайм: 1:1
Реал
25.04.2018, 21:45 Зрители: 70000 Плей-офф: 1/2 финала Allianz-Arena
Главные тренеры
Юпп Хайнкес Зинедин Зидан
Голы
28′ Джошуа Киммих (Х. Родригес) 32
12 Марселу (Д. Карвахаль) 44′
20 Марко Асенсио (Л. Васкес) 57′
Составы
Свен Ульрайх 26
Джошуа Киммих 32
Рафинья 13
Матс Хуммельс 5
52′ Франк Рибери 7
Хамес Родригес 11
Томас Мюллер (к) 25
Роберт Левандовски 9
34′ Джером Боатенг 17
Никлас Зюле 4
8′ Арьен Роббен 10
89′ Тиагу Алькантара 6
75′ Хави Мартинес 8
Корантен Толиссо 24
1 Кейлор Навас
12 Марселу
4 Серхио Рамос (к)
5 Рафаэль Варан
8 Тони Кроос
19 Лука Модрич
7 Криштиану Роналду
17 Лукас Васкес
2 Даниэль Карвахаль 67′
9 Карим Бензема
14 Каземиру 83′ 78′
23 Матео Ковачич
22 Франсиско Роман Иско 45′
20 Марко Асенсио
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
13 Удары (всего) 7
5 Удары в створ 4
10 Угловые 3
8 Фолы 14
0 Офсайды 6
Судьи
Главный судья Бьерн Кайперс (Нидерланды)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
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Серия пенальти: реализованный пенальти
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