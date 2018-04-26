Канадка Эжени Бушар - самая красивая теннисистка планеты
Боатенг пропустит от четырех до шести недель
Защитник «Баварии» Жером Боатенг в нынешнем сезоне больше не сыграет.
Защитник «Баварии» Жером Боатенг в нынешнем сезоне больше не сыграет.
Как сообщает Bild, под вопросом и участие игрока сборной Германии в чемпионате мира.
Боатенг получил травму в первом матче ½ финала Лиги чемпионов с «Реалом» (1:2). По данным источника,
|Юпп Хайнкес
|Зинедин Зидан
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|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|13
|Удары (всего)
|7
|5
|Удары в створ
|4
|10
|Угловые
|3
|8
|Фолы
|14
|0
|Офсайды
|6
|Главный судья
|Бьерн Кайперс (Нидерланды)