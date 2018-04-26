«Наивная “Бавария” и победа на вес золота». Европейские СМИ — о триумфе «Реала»
Стойкость «Реала» и ошибки «Баварии» — в обзоре европейских СМИ.
Стойкость «Реала» и ошибки «Баварии» — в обзоре европейских СМИ.
MARCA: «ВЫДАЮЩАЯСЯ ПРОЧНОСТЬ «РЕАЛА»
«Реал» достиг такого уровня, когда, сыграв хуже «Баварии»,
Впрочем, в ответном матче «Реалу» нужно помнить, что при таком же счете «Бавария» уже отыгрывалась на «Бернабеу» и переводила игру в дополнительное время. Да и про недавнюю встречу с «Ювентусом» не стоит забывать. Так что Зидану предстоит подготовить команду так, чтобы сказка в Лиге чемпионов продолжилась.
AS: «НЕСГИБАЕМЫЙ «РЕАЛ»
«Реал» выжил после гола Киммиха, вернулся в игру благодаря мячам Марселу и Асенсио, сопротивлялся яростной атаке «Баварии», и приоткрыл дверь в финал Лиги чемпионов. Возможно, одной из причин, по которым клуб выиграл уже 12 кубков Лиги чемпионов, является его историческая устойчивость в стрессовых ситуациях. Команда находит выход даже когда не может показать хороший футбол. Так и случилось в Мюнхене. «Реал» был далек от своей лучшей версии, но выдержал натиск соперника и отчаянно защищался.
DAILY MAIL: «РЕАЛ» НЕ ЗАЖЕГ
«Реал» снова победил незаслуженно. В концовке Серхио Рамос играл не только центрального защитника, но и вратаря. А Роналду вообще мало был заметен. «Реал» не зажег. После матча, который прошел на «Энфилде», эта игра была просто вялой и безжизненной. Хотя поначалу энергии встрече придавали немцы. «Бавария» начала игру так, будто это был последний ее матч на земле. Но поддерживать темп на протяжении 90 минут команда не смогла.
SPORT: «ТАКТИЧЕСКИЙ ХАОС» И «ПОБЕДА НА ВЕС ЗОЛОТА»
«Реал» отыгрался в Мюнхене и сделал большой шаг к финалу Лиги чемпионов. В матче на «Бернабеу» команда должна решить задачу. Интересно, что для команды Зидана вторая игра дома — не самый хороший вариант. Ведь все видели, каким гостеприимным в последнее время становится стадион для гостевых команд. «Бавария» заслужила другой результат и приложила много усилий, чтобы выиграть, уж точно больше, чем Мадрид. Зато «Реал», играя бледно, добыл победу, и она на вес золота, — пишет издание. — С футбольной точки зрения матч войдет в историю количеством ошибок, которые допускали обе команды.
Правда даже играя вторым номером «Реал» чувствовал себя очень уверенно и наилучшим образом использовал свою скорость при атаках.
DIE WELT: «ЗАСЛУЖЕННОЕ ПОРАЖЕНИЕ «БАВАРИИ»
«Мечта о финале ЛЧ для “Баварии” почти умерла. И чтобы ее оживить, команда должна провести очень сильный матч в Мадриде. А это поражение было заслуженным; Да, помешали травмы, но главное — это страшная ошибка перед вторым голом. “Бавария” действовала слишком наивно в атаке, хотя в первой половине матча имела огромное количество голевых моментов. А еще допускала слишком много неточных пасов. Этим “Реал” безжалостно воспользовался».
|Юпп Хайнкес
|Зинедин Зидан
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|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|13
|Удары (всего)
|7
|5
|Удары в створ
|4
|10
|Угловые
|3
|8
|Фолы
|14
|0
|Офсайды
|6
|Главный судья
|Бьерн Кайперс (Нидерланды)