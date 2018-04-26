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09:22 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Наивная “Бавария” и победа на вес золота». Европейские СМИ — о триумфе «Реала»

Стойкость «Реала» и ошибки «Баварии» — в обзоре европейских СМИ.

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MARCA: «ВЫДАЮЩАЯСЯ ПРОЧНОСТЬ «РЕАЛА»

«Реал» достиг такого уровня, когда, сыграв хуже «Баварии», все-таки победил. Пусть с большим трудом. Команде не пришлось выдавать гениальный матч или полностью контролировать ситуацию, чтобы обыграть соперника на его же поле.

Прочность этого «Реала» просто выдающаяся. Команда знает, как соревноваться на этом уровне, неважно хорошо ли, плохо или обычно она играет.

Впрочем, в ответном матче «Реалу» нужно помнить, что при таком же счете «Бавария» уже отыгрывалась на «Бернабеу» и переводила игру в дополнительное время. Да и про недавнюю встречу с «Ювентусом» не стоит забывать. Так что Зидану предстоит подготовить команду так, чтобы сказка в Лиге чемпионов продолжилась.

AS: «НЕСГИБАЕМЫЙ «РЕАЛ»

«Реал» выжил после гола Киммиха, вернулся в игру благодаря мячам Марселу и Асенсио, сопротивлялся яростной атаке «Баварии», и приоткрыл дверь в финал Лиги чемпионов. Возможно, одной из причин, по которым клуб выиграл уже 12 кубков Лиги чемпионов, является его историческая устойчивость в стрессовых ситуациях. Команда находит выход даже когда не может показать хороший футбол. Так и случилось в Мюнхене. «Реал» был далек от своей лучшей версии, но выдержал натиск соперника и отчаянно защищался.

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DAILY MAIL: «РЕАЛ» НЕ ЗАЖЕГ

«Реал» снова победил незаслуженно. В концовке Серхио Рамос играл не только центрального защитника, но и вратаря. А Роналду вообще мало был заметен. «Реал» не зажег. После матча, который прошел на «Энфилде», эта игра была просто вялой и безжизненной. Хотя поначалу энергии встрече придавали немцы. «Бавария» начала игру так, будто это был последний ее матч на земле. Но поддерживать темп на протяжении 90 минут команда не смогла.

SPORT: «ТАКТИЧЕСКИЙ ХАОС» И «ПОБЕДА НА ВЕС ЗОЛОТА»

«Реал» отыгрался в Мюнхене и сделал большой шаг к финалу Лиги чемпионов. В матче на «Бернабеу» команда должна решить задачу. Интересно, что для команды Зидана вторая игра дома — не самый хороший вариант. Ведь все видели, каким гостеприимным в последнее время становится стадион для гостевых команд. «Бавария» заслужила другой результат и приложила много усилий, чтобы выиграть, уж точно больше, чем Мадрид. Зато «Реал», играя бледно, добыл победу, и она на вес золота, — пишет издание. — С футбольной точки зрения матч войдет в историю количеством ошибок, которые допускали обе команды.

Это был какой-то тактический хаос. Хотя игра была привлекательной для болельщиков — инициативой владела то одна, то вторая команда. Но вряд ли матч понравился тренерам.

Правда даже играя вторым номером «Реал» чувствовал себя очень уверенно и наилучшим образом использовал свою скорость при атаках.

DIE WELT: «ЗАСЛУЖЕННОЕ ПОРАЖЕНИЕ «БАВАРИИ»

«Мечта о финале ЛЧ для “Баварии” почти умерла. И чтобы ее оживить, команда должна провести очень сильный матч в Мадриде. А это поражение было заслуженным; Да, помешали травмы, но главное — это страшная ошибка перед вторым голом. “Бавария” действовала слишком наивно в атаке, хотя в первой половине матча имела огромное количество голевых моментов. А еще допускала слишком много неточных пасов. Этим “Реал” безжалостно воспользовался».

Бавария 1:2
Первый тайм: 1:1
Реал
25.04.2018, 21:45 Зрители: 70000 Плей-офф: 1/2 финала Allianz-Arena
Главные тренеры
Юпп Хайнкес Зинедин Зидан
Голы
28′ Джошуа Киммих (Х. Родригес) 32
12 Марселу (Д. Карвахаль) 44′
20 Марко Асенсио (Л. Васкес) 57′
Составы
Свен Ульрайх 26
Джошуа Киммих 32
Рафинья 13
Матс Хуммельс 5
52′ Франк Рибери 7
Хамес Родригес 11
Томас Мюллер (к) 25
Роберт Левандовски 9
34′ Джером Боатенг 17
Никлас Зюле 4
8′ Арьен Роббен 10
89′ Тиагу Алькантара 6
75′ Хави Мартинес 8
Корантен Толиссо 24
1 Кейлор Навас
12 Марселу
4 Серхио Рамос (к)
5 Рафаэль Варан
8 Тони Кроос
19 Лука Модрич
7 Криштиану Роналду
17 Лукас Васкес
2 Даниэль Карвахаль 67′
9 Карим Бензема
14 Каземиру 83′ 78′
23 Матео Ковачич
22 Франсиско Роман Иско 45′
20 Марко Асенсио
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
13 Удары (всего) 7
5 Удары в створ 4
10 Угловые 3
8 Фолы 14
0 Офсайды 6
Судьи
Главный судья Бьерн Кайперс (Нидерланды)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Капитан команды
Гол
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