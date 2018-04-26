Королевское проклятье. Шесть поражений «Баварии» от «Реала» подряд

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ЭПИЗОД ПЕРВЫЙ. УДАР СЕРХИО РАМОСА В КОСМОС

25.04.2012. ½ финала. Ответный матч. «Реал» — «Бавария» — 2:1 (2:1, 2:1, пен. — 1:3).

Голы: Криштиану Роналду, 6 (с пенальти) — 1:0. Криштиану Роналду, 14 — 2:0. Роббен, 27 (с пенальти) — 2:1.

Серия началась в 2012-м, хотя первый матч из нашей заметки вовсе не стал для мюнхенцев трагедией. Выиграв дома — 2:1, они с таким же счетом уступили в Мадриде. Дело могло закончиться для немецкого клуба совсем плохо, ведь уже к 14-й минуте они пропустили дважды. Но в дальнейшем «Бавария» не растерялась, сумела успокоиться, отодвинуть игру от своих ворот и забить важный гол во втором тайме.

А потом были дополнительное время с осторожным футболом и серия пенальти, где команды промахнулись на двоих пять раз. Реализовать 11-метровый не смогли такие мастера, как Криштиану Роналду, Кака, Кроос, Лам, а самый-самый памятный и решающий промах принадлежал Серхио Рамосу. Испанский центральный защитник отправил мяч в небеса и стал объектом насмешек и мемов. «Бавария» прошла в финал, но там уступила слабенькому «Челси» Роберто Ди Маттео — также в серии пенальти.

ЭПИЗОД ВТОРОЙ. БЕЗУСПЕШНАЯ ОСАДА МАДРИДСКОЙ КРЕПОСТИ.

23.04.2014. ½ финала. Первый матч. «Реал» — «Бавария» — 1:0 (1:0).

Гол: Бензема, 19

Настоящие поражения для «Баварии» начались уже в 2014-м. Пройдя в четвертьфинале «Манчестер Юнайтед», команда Пепа Гвардьолы встретилась с «Королевским клубом», который возглавлял будущий тренер мюнхенцев — Карло Анчелотти. Немцы владели подавляющим территориальным преимуществом, владели мячом 72 процента времени, нанесли в два раза больше ударов (18 против девяти), но — уступили с минимальным счетом. Единственный гол забил Бензема, а в концовке Касильяс выручил «Реал» после удара Гетце.

Несмотря на поражение, интрига оставалась сумасшедшей, и казалось, что в ответном матче точно будет жарко.

ЭПИЗОД ТРЕТИЙ. КАТАСТРОФА ГВАРДИОЛЫ

29.04.2014. ½ финала. Ответный матч. «Бавария» — «Реал» — 0:4 (0:3).

Голы: Серхио Рамос, 16 — 0:1. Серхио Рамос, 20 — 0:2. Криштиану Роналду, 34 — 0:3. Криштиану Роналду, 89 — 0:4.

Вопреки ожиданиям, «Бавария» в Мюнхене оказалась беспомощной и даже жалкой. Гвардьола намудрил с тактикой, пойдя на поводу у ведущих футболистов команды, которые решили взять на себя ответственность и подсказать тренеру план на игру (об этом позже рассказывал, в частности, Филипп Лам). Серхио Рамос еще до перерыва забил два мяча головой после навесов со «стандартов», а позже Криштиану Роналду дублем окончательно размазал немецкий клуб. Возможно, это был вообще худший матч «Баварии» в новейшей истории. «Реал» же в финале обыграл «Атлетико», оформив «десиму».

ЭПИЗОД ЧЕТВЕРТЫЙ. АУКНУВШИЙСЯ ПРОМАХ ВИДАЛЯ

12.04.2017. ¼ финала. Первый матч. «Бавария» — «Реал» — 1:2 (1:0).

Голы: Видаль, 25 — 1:0. Криштиану Роналду, 47 — 1:1. Криштиану Роналду, 77 — 1:2. Нереализованный пенальти: Видаль, 45+1. Удаление: Хави Мартинес, 61.

«Реалом» уже руководил Зидан, а «Баварией» — Анчелотти. В 1/8 финала немцы катком прошлись по бедному «Арсеналу», дважды разгромив его со счетом 5:1, поэтому перед битвой с «Королевским клубом» они котировались ничуть не ниже. В первом матче мюнхенской команде удалось повести в счете в середине первого тайма, а перед перерывом судьба подарила шанс оформить себе еще более комфортный задел, но Видаль отправил мяч на трибуны в стиле Серхио Рамоса образца 2012 года.

Во второй половине «Реал» уже играл намного лучше, к тому же оказался в большинстве — две желтых карточки за три минуты получил Хави Мартинес. Криштиану Роналду забил два отличных гола, классно сыграв на опережение после фланговых навесов, и гости обеспечили себе выездную победу. Причем могли увезти из Мюнхена даже счет 3:1, но еще одно взятие ворот было отменено из-за офсайда.

ЭПИЗОД ПЯТЫЙ. РОНАЛДУ МОЖНО ЗАБИВАТЬ ИЗ ОФСАЙДА

18.04.2017. ¼ финала. Ответный матч. «Реал» — «Бавария» — 4:2 (0:0, 1:2, д.в. — 4:2).

Голы: Левандовски, 53 — 0:1. Криштиану Роналду, 76 — 1:1. Серхио Рамос (в свои ворота), 77 — 1:2. Криштиану Роналду, 104 — 2:2. Криштиану Роналду, 109 — 3:2. Асенсио, 112 — 4:2. Удаление: Видаль, 84.

«Баварии» удалось сотворить в чудо и выиграть в Мадриде основное время с таким же счетом, с которым она проиграла дома — 2:1. Гол, переведший матч в овертайм, нелепо забил в свои ворота Серхио Рамос. Только в дополнительное время на новый подвиг сил мюнхенцам уже не хватило. Эти 30 минут войдут в историю как грандиозный судейский скандал. Сначала главный арбитр Кошшои удалил Видаля за чистый подкат, потом засчитал два гола Криштиану Роналду из офсайда. Смеялся весь мир.

ЭПИЗОД ШЕСТОЙ. ДАЖЕ БЕЗ КРИШТИАНУ

25.04.2018. ½ финала. Первый матч. «Бавария» — «Реал» — 1:2 (1:1).

Голы: Киммих, 28 — 1:0. Марселу, 44 — 1:1. Асенсио, 57 — 1:2.

И вновь «Бавария» ничего не смогла поделать с мадридцами. На этот раз обошлось без судейского кошмара и голов Криштиану, который вообще был незаметен, но у «Реала» нашлись свои герои — авторы мячей Марселу и Асенсио, а также вратарь Кейлор Навас.