«Могли выиграть 7:2». «Бавария» не может принять поражение
Главные цитаты первого полуфинального матча Лиги чемпионов, в котором «Реал» победил в Мюнхене.
Главные цитаты первого полуфинального матча Лиги чемпионов, в котором «Реал» победил в Мюнхене.
Юпп ХАЙНКЕС, главный тренер «Баварии»:
— Что не получилось? Забить. Было трудно пережить потерю Роббена и Боатенга в первом тайме, а прямо перед перерывом мы пропустили глупый гол. На самом деле оба мяча «Реала» — это наши подарки. При этом мы создали несколько
Зинедин ЗИДАН, главный тренер «Реала»:
— Мы знаем, что еще ничего не закончено. Все понимают, что двухраундовое противостояние не может завершиться после одной игры. После встреч с «Ювентусом» мы понимаем, что к результату игры в Мюнхене нужно относиться иначе. В ином случае ситуация может сыграть против нас самих. Победа «Баварии» на «Сантьяго Бернабеу» более чем возможна.
Томас МЮЛЛЕР, нападающий «Баварии»:
— Никто не может понять, как этот матч завершился со счетом 1:2. Мы все еще не можем в это поверить. Мы были слишком наивны. Создали много моментов, но позволили сделать счет 1:1, а вскоре после перерыва уже было 1:2. В прошлом году мы видели, что возможно сделать в Мадриде, где мы отыграли счет 1:2.
Лука МОДРИЧ, полузащитник «Реала»:
— Мюллер говорит, что не может поверить в поражение? Это проблемы «Баварии». Важно, что мы выиграли. В прошлом году мы блестяще выступили в полуфинальных матчах. Сейчас мы, может быть, играем не так хорошо, но победа засчитана.
Хамес РОДРИГЕС, полузащитник «Баварии»:
— Мы были достаточно близки к успеху. Соперник создал два голевых момента и дважды забил, а мы упустили
Тони КРООС, полузащитник «Реала»:
— Мы лучше распоряжались с мячом, нам немного повезло. У меня хорошие отношения с Юппом Хайнкесом, мы тепло общаемся. Желаю ему всего самого лучшего… только не в Лиге чемпионов, конечно же.
Хасан САЛИХАМИДЖИЧ, спортивный директор «Баварии»:
— Судя по всему, Боатенг и Роббен получили мышечные травмы. Подождем, что скажет доктор Мюллер.
Никлас ЗЮЛЕ, защитник «Баварии»:
— Мы могли выиграть 5:2, и у «Реала» не было бы оправданий.
Джошуа КИММИХ, защитник «Баварии»:
— Нет, думаю, мы могли победить со счетом 7:2.
Серхио РАМОС, защитник «Реала»:
— Мы были единой командой и блестяще оборонялись. Мы сделали первый шаг. Болельщики ждали, что мы приедем в Мюнхен и выиграем со счетом 3:0, но у «Баварии» великолепная команда. Нам нужно уважать соперника, еще ничего не решено.
Лукас ВАСКЕС, полузащитник «Реала»:
— Рибери — удивительный игрок. Такое чувство, будто ему 25 лет.
Марко АСЕНСИО, полузащитник «Реала»:
— Нам пришлось биться за результат. Мы уступали по ходу матча, но даже при таком исходе нам нужно сыграть сильнее в Мадриде.
|Юпп Хайнкес
|Зинедин Зидан
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|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|13
|Удары (всего)
|7
|5
|Удары в створ
|4
|10
|Угловые
|3
|8
|Фолы
|14
|0
|Офсайды
|6
|Главный судья
|Бьерн Кайперс (Нидерланды)