Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Казахстан пустил США на Каспий: акция против РФ и Ирана - СМИ
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
Дети Пугачевой и Галкина снялись для лукбука модного бренда
"Работать не нужно": эмигрант из РФ о переезде с супругой
Анна Нетребко взволновала соцсети снимком в купальнике
Текущие события
Футбол. Еврокубки
25.04
Бавария1
Реал2
Футбол. Зарубежный
25.04
Кан0
Тулуза0
Футбол. Еврокубки
24.04
Ливерпуль5
Рома2
Футбол. Еврокубки
22:05
Марсель
Зальцбург
Футбол. Еврокубки
22:05
Арсенал
Атлетико
Футбол. Зарубежный
27.04
Мариуполь
Шахтер Д
Все события
СМИ: Жена Боярского рассказала о тяжелом алкоголизме артиста
Как Федор Добронравов изменился после инсульта
Нужно ли срывать букву «Ш»?
КАМАЗ «Одиссей» оставит водителей без работы
Чистые штаны мадридского «Реала». Зидан сдержал слово
Хоккейная сборная России стартует на шведском этапе Евротура
Анна Нетребко взволновала соцсети снимком в купальнике
Дженнифер Лопез блистала на гала-вечере Time 100
Традиционный способ мерить давление признали неверным
Инфекционисты попросили не принимать душ каждый день
5 городов, куда точно не стоит ехать на майские праздники
Названа страна с лучшим гражданством
Фоторепортажи
8Российские хоккеисты проиграли в первом матче Воробьева
14«Тосно» лишил «Спартак» финала Кубка России
09:03 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Могли выиграть 7:2». «Бавария» не может принять поражение

Главные цитаты первого полуфинального матча Лиги чемпионов, в котором «Реал» победил в Мюнхене.

9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

Юпп ХАЙНКЕС, главный тренер «Баварии»:

— Что не получилось? Забить. Было трудно пережить потерю Роббена и Боатенга в первом тайме, а прямо перед перерывом мы пропустили глупый гол. На самом деле оба мяча «Реала» — это наши подарки. При этом мы создали несколько по-настоящему хороших моментов, просто не реализовали их.

Зинедин ЗИДАН, главный тренер «Реала»:

— Мы знаем, что еще ничего не закончено. Все понимают, что двухраундовое противостояние не может завершиться после одной игры. После встреч с «Ювентусом» мы понимаем, что к результату игры в Мюнхене нужно относиться иначе. В ином случае ситуация может сыграть против нас самих. Победа «Баварии» на «Сантьяго Бернабеу» более чем возможна.

Томас МЮЛЛЕР, нападающий «Баварии»:

— Никто не может понять, как этот матч завершился со счетом 1:2. Мы все еще не можем в это поверить. Мы были слишком наивны. Создали много моментов, но позволили сделать счет 1:1, а вскоре после перерыва уже было 1:2. В прошлом году мы видели, что возможно сделать в Мадриде, где мы отыграли счет 1:2.

Лука МОДРИЧ, полузащитник «Реала»:

— Мюллер говорит, что не может поверить в поражение? Это проблемы «Баварии». Важно, что мы выиграли. В прошлом году мы блестяще выступили в полуфинальных матчах. Сейчас мы, может быть, играем не так хорошо, но победа засчитана.

Хамес РОДРИГЕС, полузащитник «Баварии»:

— Мы были достаточно близки к успеху. Соперник создал два голевых момента и дважды забил, а мы упустили четыре-пять моментов.

Тони КРООС, полузащитник «Реала»:

— Мы лучше распоряжались с мячом, нам немного повезло. У меня хорошие отношения с Юппом Хайнкесом, мы тепло общаемся. Желаю ему всего самого лучшего… только не в Лиге чемпионов, конечно же.

Хасан САЛИХАМИДЖИЧ, спортивный директор «Баварии»:

— Судя по всему, Боатенг и Роббен получили мышечные травмы. Подождем, что скажет доктор Мюллер.

Никлас ЗЮЛЕ, защитник «Баварии»:

— Мы могли выиграть 5:2, и у «Реала» не было бы оправданий.

Джошуа КИММИХ, защитник «Баварии»:

— Нет, думаю, мы могли победить со счетом 7:2.

Серхио РАМОС, защитник «Реала»:

— Мы были единой командой и блестяще оборонялись. Мы сделали первый шаг. Болельщики ждали, что мы приедем в Мюнхен и выиграем со счетом 3:0, но у «Баварии» великолепная команда. Нам нужно уважать соперника, еще ничего не решено.

Лукас ВАСКЕС, полузащитник «Реала»:

— Рибери — удивительный игрок. Такое чувство, будто ему 25 лет.

Марко АСЕНСИО, полузащитник «Реала»:

— Нам пришлось биться за результат. Мы уступали по ходу матча, но даже при таком исходе нам нужно сыграть сильнее в Мадриде.

Бавария 1:2
Первый тайм: 1:1
Реал
25.04.2018, 21:45 Зрители: 70000 Плей-офф: 1/2 финала Allianz-Arena
Главные тренеры
Юпп Хайнкес Зинедин Зидан
Голы
28′ Джошуа Киммих (Х. Родригес) 32
12 Марселу (Д. Карвахаль) 44′
20 Марко Асенсио (Л. Васкес) 57′
Составы
Свен Ульрайх 26
Джошуа Киммих 32
Рафинья 13
Матс Хуммельс 5
52′ Франк Рибери 7
Хамес Родригес 11
Томас Мюллер (к) 25
Роберт Левандовски 9
34′ Джером Боатенг 17
Никлас Зюле 4
8′ Арьен Роббен 10
89′ Тиагу Алькантара 6
75′ Хави Мартинес 8
Корантен Толиссо 24
1 Кейлор Навас
12 Марселу
4 Серхио Рамос (к)
5 Рафаэль Варан
8 Тони Кроос
19 Лука Модрич
7 Криштиану Роналду
17 Лукас Васкес
2 Даниэль Карвахаль 67′
9 Карим Бензема
14 Каземиру 83′ 78′
23 Матео Ковачич
22 Франсиско Роман Иско 45′
20 Марко Асенсио
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
13 Удары (всего) 7
5 Удары в створ 4
10 Угловые 3
8 Фолы 14
0 Офсайды 6
Судьи
Главный судья Бьерн Кайперс (Нидерланды)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Бавария
НовостиМатчиСоставСтатистика
Реал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига чемпионов
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Что на самом деле происходит в "Спартаке"
Чистые штаны мадридского «Реала». Зидан сдержал слово
Хоккейная сборная России стартует на шведском этапе Евротура
Венгер против Симеоне: превью полуфинальных матчей Лиги Европы
WADA оспорит вердикт суда в пользу россиян
Хоккейный матч в Петербурге шёл 7 часов. И это финал ВХЛ
История для «Химок»: ЦСКА повержен в Мытищах
Евгений Малкин не сыграет в первом матче серии с «Вашингтоном»
Новости
Авто
Nissan сделал настоящий внедорожник (наконец-то) Nissan решил вернуться к корням и построил настоящую классику
Hi-Tech
WhatsApp запретили использовать детям до 16 лет Несовершеннолетним понадобится опекун.
Кино
Гагарина, Ревва и Дайнеко на вечеринке премии RU.TV В Москве прошла pre-party престижного музыкального конкурса
Недвижимость
5 городов, куда не стоит ехать на майские праздники
Как обманывают россиян с жильем в Болгарии: личный опыт
Эксперты назвали лучшее гражданство мира
Стало известно, в каких городах могут провести реновацию
Леди
7 блестящих выходов 65-летней Брижит Макрон в мини Первая леди Франции показывает, как в возрасте носить мини и выглядеть достойно и очень привлекательно.
Дети
Загадка Кейт Миддлтон: как ей удается так выглядеть после родов Высокие каблуки, идеальный макияж и прическа, веселая улыбка и энергичные движения, а главное – ни следа усталости, изнеможения, бледности, отеков
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь