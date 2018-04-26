«Могли выиграть 7:2». «Бавария» не может принять поражение

9 фотографий 9 фотографий 9 фотографий

Юпп ХАЙНКЕС, главный тренер «Баварии»:

— Что не получилось? Забить. Было трудно пережить потерю Роббена и Боатенга в первом тайме, а прямо перед перерывом мы пропустили глупый гол. На самом деле оба мяча «Реала» — это наши подарки. При этом мы создали несколько по-настоящему хороших моментов, просто не реализовали их.

Зинедин ЗИДАН, главный тренер «Реала»:

— Мы знаем, что еще ничего не закончено. Все понимают, что двухраундовое противостояние не может завершиться после одной игры. После встреч с «Ювентусом» мы понимаем, что к результату игры в Мюнхене нужно относиться иначе. В ином случае ситуация может сыграть против нас самих. Победа «Баварии» на «Сантьяго Бернабеу» более чем возможна.

Томас МЮЛЛЕР, нападающий «Баварии»:

— Никто не может понять, как этот матч завершился со счетом 1:2. Мы все еще не можем в это поверить. Мы были слишком наивны. Создали много моментов, но позволили сделать счет 1:1, а вскоре после перерыва уже было 1:2. В прошлом году мы видели, что возможно сделать в Мадриде, где мы отыграли счет 1:2.

Лука МОДРИЧ, полузащитник «Реала»:

— Мюллер говорит, что не может поверить в поражение? Это проблемы «Баварии». Важно, что мы выиграли. В прошлом году мы блестяще выступили в полуфинальных матчах. Сейчас мы, может быть, играем не так хорошо, но победа засчитана.

Хамес РОДРИГЕС, полузащитник «Баварии»:

— Мы были достаточно близки к успеху. Соперник создал два голевых момента и дважды забил, а мы упустили четыре-пять моментов.

Тони КРООС, полузащитник «Реала»:

— Мы лучше распоряжались с мячом, нам немного повезло. У меня хорошие отношения с Юппом Хайнкесом, мы тепло общаемся. Желаю ему всего самого лучшего… только не в Лиге чемпионов, конечно же.

Хасан САЛИХАМИДЖИЧ, спортивный директор «Баварии»:

— Судя по всему, Боатенг и Роббен получили мышечные травмы. Подождем, что скажет доктор Мюллер.

Никлас ЗЮЛЕ, защитник «Баварии»:

— Мы могли выиграть 5:2, и у «Реала» не было бы оправданий.

Джошуа КИММИХ, защитник «Баварии»:

— Нет, думаю, мы могли победить со счетом 7:2.

Серхио РАМОС, защитник «Реала»:

— Мы были единой командой и блестяще оборонялись. Мы сделали первый шаг. Болельщики ждали, что мы приедем в Мюнхен и выиграем со счетом 3:0, но у «Баварии» великолепная команда. Нам нужно уважать соперника, еще ничего не решено.

Лукас ВАСКЕС, полузащитник «Реала»:

— Рибери — удивительный игрок. Такое чувство, будто ему 25 лет.

Марко АСЕНСИО, полузащитник «Реала»: