Чистые штаны «Реала». Зидан сдержал слово

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Стоит признать — футбольная судьба пока на стороне Зидана. Из четырех последних таймов, которые «Реал» сыграл в Лиге чемпионов, три первых были абсолютно провальными — при этом «Королевский клуб» все еще на плаву и имеет хорошие шансы на третий финал ЛЧ подряд. Ответную встречу с «Ювентусом» можно вычеркивать полностью, потому что итальянцам, 90 минут державшим в напряжении весь Мадрид, не хватило самой малости, чтобы перевести игру в овертайм и побороться за полуфинал; ей под стать была первая половина мюнхенского матча. На «Альянц-Арене» у «сливочных» до перерыва не получалось практически ничего: центральная линия действовала невпопад, нападение заглохло, Роналду несколько раз ускорился вхолостую — и тишина. Меньше всего «Реал» был похож на команду, заряженную на борьбу за поездку в Киев.

Предположу, что причина этого кроется в исходном решении Зидана использовать слабую зону «Баварии», левый фланг обороны, откуда перед самой игрой неожиданно выпал Алаба. Занявший место австрийца 32-летний Рафинья и располагавшийся над ним 35-летний Рибери делали эту бровку слишком уж привлекательной для давления — поэтому французский тренер неожиданно для многих пренебрег Бензема и выпустил на правый край атаки в стартовом составе Васкеса, который и должен был терзать и кусать ветеранов немецкого клуба; особенно, бразильца.

У этого решения был ряд последствий, одним из которых стало молчание Роналду. Португальцу играется намного тяжелее, когда на поле нет француза, который стягивает на себя защитников и тем самым освобождает пространство для маневров Криштиану. Второй четвертьфинал с туринцами тоже прошел без участия Бензема — кто-то помнит Роналду до момента с пенальти на 93-й минуте? Сегодня звездный нападающий «сливочных» зачастую не знал, куда себя деть — то ждал мяч в центре штрафной, то смещался на левый край, но все без толку. Возможно, это совпадение, но оно лишь подтверждает правило — единственный опасный момент португалец создал через несколько минут после выхода на поле Бензема. Правда, сыграл рукой, останавливая мяч, и красивый гол не был засчитан.

Задумка Зидана в первом тайме не сработала — «Бавария» была настойчивее и опаснее, но немцам страшно не повезло с травмой Роббена. Весь план Хайнкеса пошел псу под хвост, когда на поле появился Тьяго — испанец и близко не замена голландцу, и, несмотря на численное равенство, часто казалось, что с ним хозяева играют словно в меньшинстве.

Не получи повреждение Роббен, никакого гола Марселу мы бы не увидели — бразильцу точно было бы не до атак, удержать бы реактивного ветерана на своем фланге. Но слишком много «бы» и слишком много растранжиренных Левандовски, Мюллером и Рибери моментов для полуфинала Лиги чемпионов. За такое обычно наказывают.

Перед матчем Зидан с улыбкой пообещал, что «Реал» не испугается «Баварии» и не испачкает штаны. В первом тайме ему точно было не до улыбок, особенно, когда Киммих открыл счет, но нужно отдать французу должное — слово свое он в итоге сдержал. Сначала мяч хорошо лег на ногу Марселу, а затем Асенсио, вышедший в перерыве вместо Иско, на пару с Васкесом придумал победный гол. Показательно, что в этот момент свершилось задуманное Зиданом — роковую для баварцев ошибку совершил именно Рафинья. В оставшиеся полчаса удача от гостей не отвернулась ни разу.