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08:50 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Чистые штаны «Реала». Зидан сдержал слово

Не без доли везения француз одержал в Мюнхене важную победу.

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8
фотографий
8
фотографий

Стоит признать — футбольная судьба пока на стороне Зидана. Из четырех последних таймов, которые «Реал» сыграл в Лиге чемпионов, три первых были абсолютно провальными — при этом «Королевский клуб» все еще на плаву и имеет хорошие шансы на третий финал ЛЧ подряд. Ответную встречу с «Ювентусом» можно вычеркивать полностью, потому что итальянцам, 90 минут державшим в напряжении весь Мадрид, не хватило самой малости, чтобы перевести игру в овертайм и побороться за полуфинал; ей под стать была первая половина мюнхенского матча. На «Альянц-Арене» у «сливочных» до перерыва не получалось практически ничего: центральная линия действовала невпопад, нападение заглохло, Роналду несколько раз ускорился вхолостую — и тишина. Меньше всего «Реал» был похож на команду, заряженную на борьбу за поездку в Киев.

Предположу, что причина этого кроется в исходном решении Зидана использовать слабую зону «Баварии», левый фланг обороны, откуда перед самой игрой неожиданно выпал Алаба. Занявший место австрийца 32-летний Рафинья и располагавшийся над ним 35-летний Рибери делали эту бровку слишком уж привлекательной для давления — поэтому французский тренер неожиданно для многих пренебрег Бензема и выпустил на правый край атаки в стартовом составе Васкеса, который и должен был терзать и кусать ветеранов немецкого клуба; особенно, бразильца.

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У этого решения был ряд последствий, одним из которых стало молчание Роналду. Португальцу играется намного тяжелее, когда на поле нет француза, который стягивает на себя защитников и тем самым освобождает пространство для маневров Криштиану. Второй четвертьфинал с туринцами тоже прошел без участия Бензема — кто-то помнит Роналду до момента с пенальти на 93-й минуте? Сегодня звездный нападающий «сливочных» зачастую не знал, куда себя деть — то ждал мяч в центре штрафной, то смещался на левый край, но все без толку. Возможно, это совпадение, но оно лишь подтверждает правило — единственный опасный момент португалец создал через несколько минут после выхода на поле Бензема. Правда, сыграл рукой, останавливая мяч, и красивый гол не был засчитан.

Задумка Зидана в первом тайме не сработала — «Бавария» была настойчивее и опаснее, но немцам страшно не повезло с травмой Роббена. Весь план Хайнкеса пошел псу под хвост, когда на поле появился Тьяго — испанец и близко не замена голландцу, и, несмотря на численное равенство, часто казалось, что с ним хозяева играют словно в меньшинстве.

Не получи повреждение Роббен, никакого гола Марселу мы бы не увидели — бразильцу точно было бы не до атак, удержать бы реактивного ветерана на своем фланге. Но слишком много «бы» и слишком много растранжиренных Левандовски, Мюллером и Рибери моментов для полуфинала Лиги чемпионов. За такое обычно наказывают.

Перед матчем Зидан с улыбкой пообещал, что «Реал» не испугается «Баварии» и не испачкает штаны. В первом тайме ему точно было не до улыбок, особенно, когда Киммих открыл счет, но нужно отдать французу должное — слово свое он в итоге сдержал. Сначала мяч хорошо лег на ногу Марселу, а затем Асенсио, вышедший в перерыве вместо Иско, на пару с Васкесом придумал победный гол. Показательно, что в этот момент свершилось задуманное Зиданом — роковую для баварцев ошибку совершил именно Рафинья. В оставшиеся полчаса удача от гостей не отвернулась ни разу.

«Королевский клуб» увез из Мюнхена не только волевую победу, которая на пол-шага приблизила его к Киеву, но и чистые штаны. Сегодня это оказалось важнее, чем голы Роналду через себя.

Бавария 1:2
Первый тайм: 1:1
Реал
25.04.2018, 21:45 Зрители: 70000 Плей-офф: 1/2 финала Allianz-Arena
Главные тренеры
Юпп Хайнкес Зинедин Зидан
Голы
28′ Джошуа Киммих (Х. Родригес) 32
12 Марселу (Д. Карвахаль) 44′
20 Марко Асенсио (Л. Васкес) 57′
Составы
Свен Ульрайх 26
Джошуа Киммих 32
Рафинья 13
Матс Хуммельс 5
52′ Франк Рибери 7
Хамес Родригес 11
Томас Мюллер (к) 25
Роберт Левандовски 9
34′ Джером Боатенг 17
Никлас Зюле 4
8′ Арьен Роббен 10
89′ Тиагу Алькантара 6
75′ Хави Мартинес 8
Корантен Толиссо 24
1 Кейлор Навас
12 Марселу
4 Серхио Рамос (к)
5 Рафаэль Варан
8 Тони Кроос
19 Лука Модрич
7 Криштиану Роналду
17 Лукас Васкес
2 Даниэль Карвахаль 67′
9 Карим Бензема
14 Каземиру 83′ 78′
23 Матео Ковачич
22 Франсиско Роман Иско 45′
20 Марко Асенсио
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
13 Удары (всего) 7
5 Удары в створ 4
10 Угловые 3
8 Фолы 14
0 Офсайды 6
Судьи
Главный судья Бьерн Кайперс (Нидерланды)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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