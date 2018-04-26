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01:42 (мск), источник: ТАСС

Зидан: Победить «Баварию» в Мюнхене было очень непросто, «Реал» должен быть доволен

ТАСС, 26 апреля. «Реал» может быть доволен результатом первого полуфинального матча Лиги чемпионов с «Баварией», победа в Мюнхене — тяжелая задача для любого клуба. Такое мнение после победной игры высказал главный тренер «Реала» Зинедин Зидан, слова которого приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В среду «Реал» одержал волевую победу над «Баварией» (2:1) в первой игре полуфинала. За «Баварию» гол забил Йосуа Киммих на 28-й минуте. В составе «Реала» отличились Марсело (44-я минута) и Марко Асенсио (57). Клуб из Мюнхена в шестой раз подряд уступил «Реалу» в матчах Лиги чемпионов, последнюю победу «Бавария» одержала более шести лет назад, когда 17 апреля 2012 года победила на своем поле со счетом 2:1 в первой полуфинальной встрече.

«Мы можем быть довольны результатом матча в Мюнхене, без мяча мы немного испытывали проблемы, но довольны тем, как все закончилось, победить здесь всегда очень непросто. В ответной игре в Мадриде нам придется снова сражаться, еще ничего не решено», — сказал Зидан.

Ответная игра состоится в Мадриде 1 мая. В другой полуфинальной паре во вторник английский «Ливерпуль» на домашнем стадионе выиграл первую встречу у итальянской «Ромы» со счетом 5:2.

Финал Лиги чемпионов состоится 26 мая в Киеве.

Бавария 1:2
Первый тайм: 1:1
Реал
25.04.2018, 21:45 Зрители: 70000 Плей-офф: 1/2 финала Allianz-Arena
Главные тренеры
Юпп Хайнкес Зинедин Зидан
Голы
28′ Джошуа Киммих (Х. Родригес) 32
12 Марселу (Д. Карвахаль) 44′
20 Марко Асенсио (Л. Васкес) 57′
Составы
Свен Ульрайх 26
Джошуа Киммих 32
Рафинья 13
Матс Хуммельс 5
52′ Франк Рибери 7
Хамес Родригес 11
Томас Мюллер (к) 25
Роберт Левандовски 9
34′ Джером Боатенг 17
Никлас Зюле 4
8′ Арьен Роббен 10
89′ Тиагу Алькантара 6
75′ Хави Мартинес 8
Корантен Толиссо 24
1 Кейлор Навас
12 Марселу
4 Серхио Рамос (к)
5 Рафаэль Варан
8 Тони Кроос
19 Лука Модрич
7 Криштиану Роналду
17 Лукас Васкес
2 Даниэль Карвахаль 67′
9 Карим Бензема
14 Каземиру 83′ 78′
23 Матео Ковачич
22 Франсиско Роман Иско 45′
20 Марко Асенсио
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
13 Удары (всего) 7
5 Удары в створ 4
10 Угловые 3
8 Фолы 14
0 Офсайды 6
Судьи
Главный судья Бьерн Кайперс (Нидерланды)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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