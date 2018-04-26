Зидан: Победить «Баварию» в Мюнхене было очень непросто, «Реал» должен быть доволен

В среду «Реал» одержал волевую победу над «Баварией» (2:1) в первой игре полуфинала. За «Баварию» гол забил Йосуа Киммих на 28-й минуте. В составе «Реала» отличились Марсело (44-я минута) и Марко Асенсио (57). Клуб из Мюнхена в шестой раз подряд уступил «Реалу» в матчах Лиги чемпионов, последнюю победу «Бавария» одержала более шести лет назад, когда 17 апреля 2012 года победила на своем поле со счетом 2:1 в первой полуфинальной встрече.

«Мы можем быть довольны результатом матча в Мюнхене, без мяча мы немного испытывали проблемы, но довольны тем, как все закончилось, победить здесь всегда очень непросто. В ответной игре в Мадриде нам придется снова сражаться, еще ничего не решено», — сказал Зидан.

Ответная игра состоится в Мадриде 1 мая. В другой полуфинальной паре во вторник английский «Ливерпуль» на домашнем стадионе выиграл первую встречу у итальянской «Ромы» со счетом 5:2.