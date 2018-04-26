Досрочный финал: Венгер против Симеоне

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КАНОНИРЫ БЕЗ МХИТАРЯНА, «АТЛЕТИКО» ПОМОЖЕТ ДИЕГУ КОСТА

Жеребьевка полуфиналов стала серьезным ударом для поклонников конспирологии и сторонников теории подогреваемых шаров. Имей УЕФА такие возможности, было бы сделано все, чтобы два самых именитых претендента на победу в Лиге Европы оказались в разных парах. Их возможная дуэль в финале достойна чемпионской лиги и привлекла бы огромное внимание, а по факту мы снова увидим в решающем матче сражение Давида и Голиафа, в образе которых год назад выступили соответственно «Аякс» и «МЮ».

С другой стороны, давайте все же искать в этом хорошее. Во-первых, Лига Европы дает шанс удовлетворить свои амбиции тем, кому ничего не светит в турнире рангом выше. Во-вторых, у болельщиков будет возможность в течение недели посмотреть не одну, а две встречи между «Арсеналом» и «Атлетико», никогда не пересекавшимися в еврокубках. Тем интереснее узнать, что окажется действеннее: пламень романтического футбола Арсена Венгера или лед прагматично уничтожающего соперников Диего Симеоне? Думается, симпатии многих будут на стороне француза, объявившего об уходе из «Арсенала» по окончании сезона. Красиво выиграть напоследок еврокубок, и Венгер не скрывает, что все силы брошены именно на Лигу Европы.

Правда, у тренера есть серьезные кадровые ограничения. Обамеянг не внесен в заявку, отлично сыгравший в Москве против ЦСКА Эль-Нени получил травму, а Мхитарян продолжает лечение, хотя в клубе рассчитывали на его возвращение к матчу на «Эмирейтс». В свою очередь у «Атлетико», еще недавно имевшего основания жаловаться на дефицит игроков обороны, в списке потерь значится только продолжающий лечение Хуанфран. Зато Диегу Коста, чье участие в игре Симеоне еще в субботу исключал, попал в заявку на лондонскую игру.

СПОР ДВУХ СЕНСАЦИЙ

«Марсель» и «Зальцбург» уже стали моральными победителями, забравшись туда, где их никто не ждал. Успехи французов воспринимаются, как предания глубокой старины времен скандального президента Бернара Тапи, а представителей Австрии не видели в полуфиналах еврокубков с прошлого века. Нередко случается, что за шаг до финала команды включают режим «осторожность», но есть ощущение, что в данной паре подобного не случится.

Зальцбуржцам, похоже, не страшен никто, раз они в Дортмунде способны диктовать свою волю «Боруссии», или способны за несколько минут забить на заказ четыре мяча в ворота очень солидно выглядящего в этом сезоне «Лацио». Удивительно, насколько смог раскрепостить команду Марко Розе, еще в прошлом сезоне работавший с молодежным составом и выигравший юношескую Лигу УЕФА. Вера в успех у австрийцев запредельная.

«Марсель» — того же поля ягода. Весь плей-офф команда играет с позиции силы, выбив из турнира обидчиков российских клубов «Атлетик» и «Лейпциг». Боссы клуба также не ошиблись с выбором тренера, доверив штурвал Руди Гарсии. Принципиальное отличие французов от своего соперника заключается в наличии группы игроков со звучными по европейским меркам именами. Луиз Густаву, Пайет, Товен, Жермен, Митроглу, Рами… Это еще не сыграют основной голкипер Манданда и составивший ему компанию в лазарете правый защитник Сакаи.