Досрочный финал: Венгер против Симеоне
Анонсируем полуфинальные матчи Лиги Европы.
Анонсируем полуфинальные матчи Лиги Европы.
КАНОНИРЫ БЕЗ МХИТАРЯНА, «АТЛЕТИКО» ПОМОЖЕТ ДИЕГУ КОСТА
Жеребьевка полуфиналов стала серьезным ударом для поклонников конспирологии и сторонников теории подогреваемых шаров. Имей УЕФА такие возможности, было бы сделано все, чтобы два самых именитых претендента на победу в Лиге Европы оказались в разных парах. Их возможная дуэль в финале достойна чемпионской лиги и привлекла бы огромное внимание, а по факту мы снова увидим в решающем матче сражение Давида и Голиафа, в образе которых год назад выступили соответственно «Аякс» и «МЮ».
С другой стороны, давайте все же искать в этом хорошее.
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СПОР ДВУХ СЕНСАЦИЙ
«Марсель» и «Зальцбург» уже стали моральными победителями, забравшись туда, где их никто не ждал. Успехи французов воспринимаются, как предания глубокой старины времен скандального президента Бернара Тапи, а представителей Австрии не видели в полуфиналах еврокубков с прошлого века. Нередко случается, что за шаг до финала команды включают режим «осторожность», но есть ощущение, что в данной паре подобного не случится.
Зальцбуржцам, похоже, не страшен никто, раз они в Дортмунде способны диктовать свою волю «Боруссии», или способны за несколько минут забить на заказ четыре мяча в ворота очень солидно выглядящего в этом сезоне «Лацио». Удивительно, насколько смог раскрепостить команду Марко Розе, еще в прошлом сезоне работавший с молодежным составом и выигравший юношескую Лигу УЕФА. Вера в успех у австрийцев запредельная.
«Марсель» — того же поля ягода. Весь
В «Зальцбурге» первым делом натыкаешься на фамилию бомбардира Даббура, да и то лишь потому, что им настойчиво интересовались ЦСКА с «Локомотивом». Тем не менее, осенью в групповом раунде австрийцы оказались удачливее «Марселя», не пропустив за 180 минут ни одного мяча (0:0, 1:0) и став единственной командой, не проигравшей в нынешнем турнире на «Велодроме». Те матчи собрали чуть более 11 тысяч зрителей в Австрии и 23 тысячи во Франции. Сейчас интерес совсем другого порядка. В Марселе посещаемость ожидается на уровне четвертьфинала, когда за игрой с «Лейпцигом» наблюдали почти 62 тысячи болельщиков. «Зальцбург» же сообщил о третьем кряду еврокубковом аншлаге и рекордном в