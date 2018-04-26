Роналду исчез, но «Реал» победил

Источник: AFP 2018

ТРАВМАТИЧНЫЙ СПИСОК

К важнейшей первой игре полуфинала против «Реала» мюнхенцы подошли с потерями — неделю назад травму получил Видаль, в день матча стало известно о повреждении Алабы. На этом проблемы для Хайнкеса не закончились — уже на 8-й минуте ему пришлось выпускать Тиагу Алькантару вместо захромавшего Роббена, а на исходе получаса — Зюле на замену дернувшему паховую мышцу Боатенгу. И если рокировка центральных защитников не вносила серьезных изменений в рисунок игры, то план А хозяев после ухода голландца был смят и выброшен в мусорную корзину.

ВЗГЛЯД ХАМЕСА

Потому что старший из братьев Алькантара долго входил в игру — отдал один неточный пас, другой, и сверхактивная в первые минуты «Бавария» начала буксовать и скучать по Роббену. Арьен был единственным футболистом хозяев, кто улыбался, слушая гимн Лиги чемпионов перед стартовым свистком. Остальные были максимально сосредоточены и серьезны, а на Хамеса и вовсе было страшно смотреть — стеклянный взгляд колумбийца выдавал предельное желание показать себя с лучшей стороны и доказать Зинедину Зидану, как он был не прав, отправив его в мюнхенскую аренду.

ЗАБЕГ КИММИХА

И именно Хамес отдал первый результативный пас в этой встрече, хотя еще на первой минуте гол едва не сочинили Левандовски и Мюллер — поляк навесил в штрафную, но немец не смог подстроиться под удар. Нули на табло продержались до 28-й минуты, пока Хамес Родригес не отправил в длинный забег по правому флангу Киммиха. 23-летний защитник так активно вертел головой на ходу в поисках Левандовски, что в первый момент показалось — удар у него вышел вопреки, этакий сорвавшийся кросс в штрафную, влетевший в ворота Наваса. Так или иначе — «Бавария» повела.

ОТВЕТ «РЕАЛА»

Все это время у гостей серьезно барахлила линия атаки. Роналду почти не встречался с мячом, Иско терялся на фоне габаритной немецкой обороны, передачи Васкеса летели мимо адреса. Поэтому брать дело в свои руки пришлось защитникам — Карвахаль отдал пас, а Марселу сочно приложился с левой в дальний угол.

В перерыве Зидан решил освежить нападение, выпустил Асенсио вместо Иско — и вскоре пожинал плоды: быстрый выход гостей из обороны, грубая ошибка Рафиньи, точная передача Васкеса и изящный удар Асенсио над Ульрайхом. На табло установился счет прошлогоднего мюнхенского четвертьфинала.

БЕЗГОЛЕВОЙ РИБЕРИ