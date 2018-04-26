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01:28 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Роналду исчез, но «Реал» победил

Криштиану Роналду провел один из худших матчей в 2018 году. Но, несмотря на это, «Королевский клуб» одержал волевую победу и сделал еще шаг к киевскому финалу.

Источник: AFP 2018

ТРАВМАТИЧНЫЙ СПИСОК

К важнейшей первой игре полуфинала против «Реала» мюнхенцы подошли с потерями — неделю назад травму получил Видаль, в день матча стало известно о повреждении Алабы. На этом проблемы для Хайнкеса не закончились — уже на 8-й минуте ему пришлось выпускать Тиагу Алькантару вместо захромавшего Роббена, а на исходе получаса — Зюле на замену дернувшему паховую мышцу Боатенгу. И если рокировка центральных защитников не вносила серьезных изменений в рисунок игры, то план А хозяев после ухода голландца был смят и выброшен в мусорную корзину.

ВЗГЛЯД ХАМЕСА

Потому что старший из братьев Алькантара долго входил в игру — отдал один неточный пас, другой, и сверхактивная в первые минуты «Бавария» начала буксовать и скучать по Роббену. Арьен был единственным футболистом хозяев, кто улыбался, слушая гимн Лиги чемпионов перед стартовым свистком. Остальные были максимально сосредоточены и серьезны, а на Хамеса и вовсе было страшно смотреть — стеклянный взгляд колумбийца выдавал предельное желание показать себя с лучшей стороны и доказать Зинедину Зидану, как он был не прав, отправив его в мюнхенскую аренду.

ЗАБЕГ КИММИХА

И именно Хамес отдал первый результативный пас в этой встрече, хотя еще на первой минуте гол едва не сочинили Левандовски и Мюллер — поляк навесил в штрафную, но немец не смог подстроиться под удар. Нули на табло продержались до 28-й минуты, пока Хамес Родригес не отправил в длинный забег по правому флангу Киммиха. 23-летний защитник так активно вертел головой на ходу в поисках Левандовски, что в первый момент показалось — удар у него вышел вопреки, этакий сорвавшийся кросс в штрафную, влетевший в ворота Наваса. Так или иначе — «Бавария» повела.

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ОТВЕТ «РЕАЛА»

Все это время у гостей серьезно барахлила линия атаки. Роналду почти не встречался с мячом, Иско терялся на фоне габаритной немецкой обороны, передачи Васкеса летели мимо адреса. Поэтому брать дело в свои руки пришлось защитникам — Карвахаль отдал пас, а Марселу сочно приложился с левой в дальний угол.

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В перерыве Зидан решил освежить нападение, выпустил Асенсио вместо Иско — и вскоре пожинал плоды: быстрый выход гостей из обороны, грубая ошибка Рафиньи, точная передача Васкеса и изящный удар Асенсио над Ульрайхом. На табло установился счет прошлогоднего мюнхенского четвертьфинала.

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БЕЗГОЛЕВОЙ РИБЕРИ

Больше всего старался исправить его Рибери — 35-летний француз финтил, усаживал соперников на газон, бил из любой удобной и неудобной позиции, но огорчить Наваса так и не сумел. Как не сумел это сделать ни один другой игрок хозяев. Мюнхенцы, растранжирив массу возможностей, позволили «Реалу», как и год назад, покинуть «Альянц Арену» с волевой победой за плечами. Впрочем, в прошлом сезоне им почти удалось сломить королевскую волю в ответной встрече, так что вся борьба еще впереди.

Бавария 1:2
Первый тайм: 1:1
Реал
25.04.2018, 21:45 Зрители: 70000 Плей-офф: 1/2 финала Allianz-Arena
Главные тренеры
Юпп Хайнкес Зинедин Зидан
Голы
28′ Джошуа Киммих (Х. Родригес) 32
12 Марселу (Д. Карвахаль) 44′
20 Марко Асенсио (Л. Васкес) 57′
Составы
Свен Ульрайх 26
Джошуа Киммих 32
Рафинья 13
Матс Хуммельс 5
52′ Франк Рибери 7
Хамес Родригес 11
Томас Мюллер (к) 25
Роберт Левандовски 9
34′ Джером Боатенг 17
Никлас Зюле 4
8′ Арьен Роббен 10
89′ Тиагу Алькантара 6
75′ Хави Мартинес 8
Корантен Толиссо 24
1 Кейлор Навас
12 Марселу
4 Серхио Рамос (к)
5 Рафаэль Варан
8 Тони Кроос
19 Лука Модрич
7 Криштиану Роналду
17 Лукас Васкес
2 Даниэль Карвахаль 67′
9 Карим Бензема
14 Каземиру 83′ 78′
23 Матео Ковачич
22 Франсиско Роман Иско 45′
20 Марко Асенсио
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
13 Удары (всего) 7
5 Удары в створ 4
10 Угловые 3
8 Фолы 14
0 Офсайды 6
Судьи
Главный судья Бьерн Кайперс (Нидерланды)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
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