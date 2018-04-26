Роналду исчез, но «Реал» победил
Криштиану Роналду провел один из худших матчей в 2018 году. Но, несмотря на это, «Королевский клуб» одержал волевую победу и сделал еще шаг к киевскому финалу.
Криштиану Роналду провел один из худших матчей в 2018 году. Но, несмотря на это, «Королевский клуб» одержал волевую победу и сделал еще шаг к киевскому финалу.
ТРАВМАТИЧНЫЙ СПИСОК
К важнейшей первой игре полуфинала против «Реала» мюнхенцы подошли с потерями — неделю назад травму получил Видаль, в день матча стало известно о повреждении Алабы. На этом проблемы для Хайнкеса не закончились — уже на 8-й минуте ему пришлось выпускать Тиагу Алькантару вместо захромавшего Роббена, а на исходе получаса — Зюле на замену дернувшему паховую мышцу Боатенгу. И если рокировка центральных защитников не вносила серьезных изменений в рисунок игры, то план А хозяев после ухода голландца был смят и выброшен в мусорную корзину.
ВЗГЛЯД ХАМЕСА
Потому что старший из братьев Алькантара долго входил в игру — отдал один неточный пас, другой, и сверхактивная в первые минуты «Бавария» начала буксовать и скучать по Роббену. Арьен был единственным футболистом хозяев, кто улыбался, слушая гимн Лиги чемпионов перед стартовым свистком. Остальные были максимально сосредоточены и серьезны, а на Хамеса и вовсе было страшно смотреть — стеклянный взгляд колумбийца выдавал предельное желание показать себя с лучшей стороны и доказать Зинедину Зидану, как он был не прав, отправив его в мюнхенскую аренду.
ЗАБЕГ КИММИХА
И именно Хамес отдал первый результативный пас в этой встрече, хотя еще на первой минуте гол едва не сочинили Левандовски и Мюллер — поляк навесил в штрафную, но немец не смог подстроиться под удар. Нули на табло продержались до 28-й минуты, пока Хамес Родригес не отправил в длинный забег по правому флангу Киммиха. 23-летний защитник так активно вертел головой на ходу в поисках Левандовски, что в первый момент показалось — удар у него вышел вопреки, этакий сорвавшийся кросс в штрафную, влетевший в ворота Наваса. Так или иначе — «Бавария» повела.
ОТВЕТ «РЕАЛА»
Все это время у гостей серьезно барахлила линия атаки. Роналду почти не встречался с мячом, Иско терялся на фоне габаритной немецкой обороны, передачи Васкеса летели мимо адреса. Поэтому брать дело в свои руки пришлось защитникам — Карвахаль отдал пас, а Марселу сочно приложился с левой в дальний угол.
В перерыве Зидан решил освежить нападение, выпустил Асенсио вместо Иско — и вскоре пожинал плоды: быстрый выход гостей из обороны, грубая ошибка Рафиньи, точная передача Васкеса и изящный удар Асенсио над Ульрайхом. На табло установился счет прошлогоднего мюнхенского четвертьфинала.
БЕЗГОЛЕВОЙ РИБЕРИ
Больше всего старался исправить его Рибери — 35-летний француз финтил, усаживал соперников на газон, бил из любой удобной и неудобной позиции, но огорчить Наваса так и не сумел. Как не сумел это сделать ни один другой игрок хозяев. Мюнхенцы, растранжирив массу возможностей, позволили «Реалу», как и год назад, покинуть «Альянц Арену» с волевой победой за плечами. Впрочем, в прошлом сезоне им почти удалось сломить королевскую волю в ответной встрече, так что вся борьба еще впереди.
|Юпп Хайнкес
|Зинедин Зидан
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|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|13
|Удары (всего)
|7
|5
|Удары в створ
|4
|10
|Угловые
|3
|8
|Фолы
|14
|0
|Офсайды
|6
|Главный судья
|Бьерн Кайперс (Нидерланды)