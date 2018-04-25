«Реал» победил «Баварию» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов

Источник: AFP 2018

За «Баварию» гол забил Йосуа Киммих на 28-й минуте. В составе «Реала» отличились Марсело (44-я минута) и Марко Асенсио (57). Нападающий мадридского клуба Криштиану Роналду также забил, однако гол не был засчитан из-за игры рукой португальца.

В первом тайме «Бавария» была вынуждена сделать две замены: Тьяго Алькантра вышел на восьмой минуте вместо Арьена Роббена, Никлас Зюле на 23-й минуте заменил Жерома Боатенга.