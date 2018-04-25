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25 апреля, источник: ТАСС

«Реал» победил «Баварию» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов

ТАСС, 25 апреля. Мадридский «Реал» обыграл мюнхенскую «Баварию» со счетом 2:1 в первом матче полуфинала футбольной Лиги чемпионов. Матч состоялся в Мюнхене.

Источник: AFP 2018

За «Баварию» гол забил Йосуа Киммих на 28-й минуте. В составе «Реала» отличились Марсело (44-я минута) и Марко Асенсио (57). Нападающий мадридского клуба Криштиану Роналду также забил, однако гол не был засчитан из-за игры рукой португальца.

В первом тайме «Бавария» была вынуждена сделать две замены: Тьяго Алькантра вышел на восьмой минуте вместо Арьена Роббена, Никлас Зюле на 23-й минуте заменил Жерома Боатенга.

Ответная игра состоится в Мадриде 1 мая. В другой полуфинальной паре во вторник английский «Ливерпуль» на домашнем стадионе выиграл первую встречу у итальянской «Ромы» со счетом 5:2. Финал Лиги чемпионов состоится 26 мая в Киеве.

Бавария 1:2
Первый тайм: 1:1
Реал
25.04.2018, 21:45 Зрители: 70000 Плей-офф: 1/2 финала Allianz-Arena
Главные тренеры
Юпп Хайнкес Зинедин Зидан
Голы
28′ Джошуа Киммих (Х. Родригес) 32
12 Марселу (Д. Карвахаль) 44′
20 Марко Асенсио (Л. Васкес) 57′
Составы
Свен Ульрайх 26
Джошуа Киммих 32
Рафинья 13
Матс Хуммельс 5
52′ Франк Рибери 7
Хамес Родригес 11
Томас Мюллер (к) 25
Роберт Левандовски 9
34′ Джером Боатенг 17
Никлас Зюле 4
8′ Арьен Роббен 10
89′ Тиагу Алькантара 6
75′ Хави Мартинес 8
Корантен Толиссо 24
1 Кейлор Навас
12 Марселу
4 Серхио Рамос (к)
5 Рафаэль Варан
8 Тони Кроос
19 Лука Модрич
7 Криштиану Роналду
17 Лукас Васкес
2 Даниэль Карвахаль 67′
9 Карим Бензема
14 Каземиру 83′ 78′
23 Матео Ковачич
22 Франсиско Роман Иско 45′
20 Марко Асенсио
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
13 Удары (всего) 7
5 Удары в створ 4
10 Угловые 3
8 Фолы 14
0 Офсайды 6
Судьи
Главный судья Бьерн Кайперс (Нидерланды)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
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