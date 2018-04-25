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«Бавария» — «Реал»: Хамес, Иско и Васкес сыграют с первых минут
Стали известны стартовые составы «Баварии» и «Реала» на первый матч полуфинала Лиги чемпионов.
Стали известны стартовые составы «Баварии» и «Реала» на первый матч полуфинала Лиги чемпионов.
«Бавария»: Ульрайх, Киммих, Боатенг, Хуммельс, Рафинья, Хави Мартинес, Роббен, Мюллер, Хамес, Рибери, Левандовски.
«Реал»: Навас, Карвахаль, Рамос, Варан, Марсело, Каземиро, Кроос, Модрич, Васкес, Иско, Роналду.