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12:26 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

«Бавария» попросила Рибери не отмечать голы жестом окей

Полузащитнику «Баварии» Франку Рибери запретили отмечать гол его любимым жестом.

Француз обычно показывает окей после забитого гола, этот жест в Германии и Англии считается нормальным. В то же время боссы «Баварии» считают, что такое отмечание гола может показаться оскорбительным для зрителей во Франции, некоторых странах Восточной Европы и Южной Америки.

Рибери сегодня может сыграть с «Реалом» в полуфинале Лиги чемпионов.

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