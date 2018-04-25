«Бавария» попросила Рибери не отмечать голы жестом окей

Француз обычно показывает окей после забитого гола, этот жест в Германии и Англии считается нормальным. В то же время боссы «Баварии» считают, что такое отмечание гола может показаться оскорбительным для зрителей во Франции, некоторых странах Восточной Европы и Южной Америки.



Рибери сегодня может сыграть с «Реалом» в полуфинале Лиги чемпионов.