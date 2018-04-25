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«Бавария» попросила Рибери не отмечать голы жестом окей
Полузащитнику «Баварии» Франку Рибери запретили отмечать гол его любимым жестом.
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Полузащитнику «Баварии» Франку Рибери запретили отмечать гол его любимым жестом.
Француз обычно показывает окей после забитого гола, этот жест в Германии и Англии считается нормальным. В то же время боссы «Баварии» считают, что такое отмечание гола может показаться оскорбительным для зрителей во Франции, некоторых странах Восточной Европы и Южной Америки.
Рибери сегодня может сыграть с «Реалом» в полуфинале Лиги чемпионов.