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12:17 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Милнер повторил рекорд Неймара по голевым передачам за сезон Лиги чемпионов

Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер добился удивительного достижения.

В этом сезоне Лиги чемпионов англичанин отдал 8 голевых передач, повторив рекорд Неймара в сезоне-2016/17. Бразилец тогда выступал за «Барселону».

«Ливерпуль» разгромил «Рому» в первом полуфинальном матче ЛЧ — 5:2, Милнер в этом матче отдал одну передачу на Роберто Фирмино.

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