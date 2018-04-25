Милнер повторил рекорд Неймара по голевым передачам за сезон Лиги чемпионов

В этом сезоне Лиги чемпионов англичанин отдал 8 голевых передач, повторив рекорд Неймара в сезоне-2016/17. Бразилец тогда выступал за «Барселону».



«Ливерпуль» разгромил «Рому» в первом полуфинальном матче ЛЧ — 5:2, Милнер в этом матче отдал одну передачу на Роберто Фирмино.