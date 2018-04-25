Болельщики «Ливерпуля» устроили шоу перед матчем с «Ромой»

Перед матчем болельщики распевали песни у стадиона «Энфилд», зажигали файеры и дымовые шашки. Все окрасилось в красный цвет.

Во время загрузки произошла ошибка.

Перед игрой случился и неприятный инцидент фанаты «Ромы» атаковали болельщиков «Ливерпуля», один из англичан ранен и находится в критическом состоянии.