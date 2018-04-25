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Болельщики «Ливерпуля» устроили шоу перед матчем с «Ромой»
Фаны «Ливерпуля» подготовились к полуфиналу Лиги чемпионов с «Ромой».
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Фаны «Ливерпуля» подготовились к полуфиналу Лиги чемпионов с «Ромой».
Перед матчем болельщики распевали песни у стадиона «Энфилд», зажигали файеры и дымовые шашки. Все окрасилось в красный цвет.
Перед игрой случился и неприятный инцидент фанаты «Ромы» атаковали болельщиков «Ливерпуля», один из англичан ранен и находится в критическом состоянии.