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12:00 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Болельщики «Ливерпуля» устроили шоу перед матчем с «Ромой»

Фаны «Ливерпуля» подготовились к полуфиналу Лиги чемпионов с «Ромой».

Источник: AP 2018

Перед матчем болельщики распевали песни у стадиона «Энфилд», зажигали файеры и дымовые шашки. Все окрасилось в красный цвет.

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Перед игрой случился и неприятный инцидент фанаты «Ромы» атаковали болельщиков «Ливерпуля», один из англичан ранен и находится в критическом состоянии.

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