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11:57 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Ромарио тоже доставил много проблем, но мы справились». Бышовец знает, как остановить Салаха

Советы от олимпийского чемпиона-1988.

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— Думаю, что Салаха сегодня можно назвать одним из лучших нападающих в мире, — начал Бышовец. — Его качество игры, его влияние на результат команды производят впечатление футболиста, близкого к идеальному в атаке. Он очень гармонично действует и индивидуально, и с партнерами. Его индивидуальная яркость не может не впечатлять.

— Вас не удивляет его хладнокровие при отсутствии опыта таких матчей, как полуфинал Лиги чемпионов?

— Это говорит о том, что Юргену Клоппу удается подвести игроков к таким встречам. В целом, думаю, «Ливерпуль» уже решил задачу на полуфинал. Хотя убежденность и сверхуверенность была чревата для «Барселоны», как мы помним.

— Многие болельщики говорят, что Салах заслужил «Золотой мяч» и что играет он лучше Криштиану Роналду и Лионеля Месси. Справедливо?

— Текущий сезон он, может быть, и проводит лучше, но сравнивать его с Месси и Роналду… Я не случайно сказал «сезон проводит». Стабильность, с которой играют Месси и Роналду, не позволяют встать в их ряд Салаху.

Да, в АПЛ тяжело играть, но нужно отметить и сочетание атакующих футболистов у «Ливерпуля» — Мане, Салах, Фирмину. Они дополняют друг друга, раскрывают таланты друг друга. Вот вчера Салах ассистировал дважды, и чувствуется, что он это делает с удовольствием. То есть он не ставит целью стать лучшим бомбардиром.

— С кем можно сравнить нынешнюю атаку «Ливерпуля»?

— Были классные сочетания в «Барселоне» — Неймар, Месси и Суарес. Потрясающая была тройка.

— Футболистам сборной России лучше не смотреть матчи с участием Салаха?

— Если говорить о нашей национальной команде и Салахе, то персонально с ним играть, конечно, очень сложно. Но можно создать нечто подобное, что было у нас на Олимпиаде-1988 с Ромарио. Были у нас сложности и против аргентинца Каниджи… Считаю, что умение сыграть по игроку и ограничить его в пространстве и времени — можно. Тем более на фланге соперника ограничивает бровка. Если более четко говорить, то Салаха должен атаковать и крайний защитник, и другие футболисты, то есть отбор должен быть парный.

— Расскажите, каким образом вы останавливали Ромарио в Сеуле.

— Его встречал крайний защитник Женя Яровенко и тут же включался в игру Арминас Нарбековас, а следом смещался Женя Кузнецов, чтобы создать численное превосходство и перекрыть зону. То есть Ромарио не мог обыграться с партнерами, и приходилось действовать только индивидуально. В целом нам удалось решить эту задачу, хотя, конечно, он нам попортил нервы.

— Такая игра Салаха за «Ливерпуль» делает Египет фаворитом группы на ЧМ?

— Безусловно, нам нужно избежать недооценки и Египта, и Саудовской Аравии. Нужно понимать, что это уже официальные матчи. Про Уругвай, у которого есть Суарес и Кавани, я уже не говорю. 4−4−2 с двумя такими нападающими — будет испытанием для нашей команды. Еще многое будет зависеть от того, удастся ли игрокам команд-соперниц сохранить свое нынешнее состояние.

Нужно еще вот что понимать: ЧМ — это испытание не только на технические возможности, но и на личностные — то есть возрастает чувство ответственности. Возрастает и уровень футболистов, против которых нужно играть. Да и тренеры на ЧМ готовят новинки. На этом турнире всегда очень высокий уровень сопротивляемости, поэтому не все звезды умеют реализовать себя именно в рамках чемпионата мира.

Ливерпуль 5:2
Первый тайм: 2:0
Рома
24.04.2018, 21:45 Зрители: 51236 Плей-офф: 1/2 финала Anfield
Главные тренеры
Юрген Клопп Эусебио Ди Франческо
Голы
36′ Мохамед Салах (Роберту Фирмину) 11
45+1′ Мохамед Салах (Роберту Фирмину) 11
56′ Садио Мане (М. Салах) 19
61′ Роберту Фирмину (М. Салах) 9
69′ Роберту Фирмину (Дж. Милнер) 9
9 Эдин Джеко (Р. Наингголан) 81′
8 Диего Перотти 85′
Составы
Лорис Кариус 1
39′ Трент Александр-Арнолд 66
Эндрю Робертсон 26
Виргил ван Дейк 4
74′ Деян Ловрен 6
85′ Джеймс Милнер 7
Джордан Хендерсон (к) 14
Садио Мане 19
18′ Алекс Окслейд-Чемберлен 21
Джорджиньо Вайналдум 5
90′ Роберту Фирмину 9
Рагнар Клаван 17
75′ Мохамед Салах 11
Дэнни Ингс 28
1 Алиссон
20 Федерико Фасио 88′
44 Константинос Манолас
24 Алессандро Флоренци
11 Александр Коларов
6 Кевин Стротман
4 Раджа Наингголан
9 Эдин Джеко
5 Гильерме Жуан Жезус 67′ 26′
21 Максим Гоналон
16 Даниэле Де Росси (к) 67′
8 Диего Перотти
17 Дженгиз Ундер 45′
14 Патрик Шик
Статистика
3 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
20 Удары (всего) 14
11 Удары в створ 6
1 Штанги, перекладины 1
7 Угловые 4
13 Фолы 7
5 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Феликс Брих (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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