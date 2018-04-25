«Ромарио тоже доставил много проблем, но мы справились». Бышовец знает, как остановить Салаха

11 фотографий 11 фотографий 11 фотографий

— Думаю, что Салаха сегодня можно назвать одним из лучших нападающих в мире, — начал Бышовец. — Его качество игры, его влияние на результат команды производят впечатление футболиста, близкого к идеальному в атаке. Он очень гармонично действует и индивидуально, и с партнерами. Его индивидуальная яркость не может не впечатлять.

— Вас не удивляет его хладнокровие при отсутствии опыта таких матчей, как полуфинал Лиги чемпионов?

— Это говорит о том, что Юргену Клоппу удается подвести игроков к таким встречам. В целом, думаю, «Ливерпуль» уже решил задачу на полуфинал. Хотя убежденность и сверхуверенность была чревата для «Барселоны», как мы помним.

— Многие болельщики говорят, что Салах заслужил «Золотой мяч» и что играет он лучше Криштиану Роналду и Лионеля Месси. Справедливо?

— Текущий сезон он, может быть, и проводит лучше, но сравнивать его с Месси и Роналду… Я не случайно сказал «сезон проводит». Стабильность, с которой играют Месси и Роналду, не позволяют встать в их ряд Салаху.

Да, в АПЛ тяжело играть, но нужно отметить и сочетание атакующих футболистов у «Ливерпуля» — Мане, Салах, Фирмину. Они дополняют друг друга, раскрывают таланты друг друга. Вот вчера Салах ассистировал дважды, и чувствуется, что он это делает с удовольствием. То есть он не ставит целью стать лучшим бомбардиром.

— С кем можно сравнить нынешнюю атаку «Ливерпуля»?

— Были классные сочетания в «Барселоне» — Неймар, Месси и Суарес. Потрясающая была тройка.

— Футболистам сборной России лучше не смотреть матчи с участием Салаха?

— Если говорить о нашей национальной команде и Салахе, то персонально с ним играть, конечно, очень сложно. Но можно создать нечто подобное, что было у нас на Олимпиаде-1988 с Ромарио. Были у нас сложности и против аргентинца Каниджи… Считаю, что умение сыграть по игроку и ограничить его в пространстве и времени — можно. Тем более на фланге соперника ограничивает бровка. Если более четко говорить, то Салаха должен атаковать и крайний защитник, и другие футболисты, то есть отбор должен быть парный.

— Расскажите, каким образом вы останавливали Ромарио в Сеуле.

— Его встречал крайний защитник Женя Яровенко и тут же включался в игру Арминас Нарбековас, а следом смещался Женя Кузнецов, чтобы создать численное превосходство и перекрыть зону. То есть Ромарио не мог обыграться с партнерами, и приходилось действовать только индивидуально. В целом нам удалось решить эту задачу, хотя, конечно, он нам попортил нервы.

— Такая игра Салаха за «Ливерпуль» делает Египет фаворитом группы на ЧМ?

— Безусловно, нам нужно избежать недооценки и Египта, и Саудовской Аравии. Нужно понимать, что это уже официальные матчи. Про Уругвай, у которого есть Суарес и Кавани, я уже не говорю. 4−4−2 с двумя такими нападающими — будет испытанием для нашей команды. Еще многое будет зависеть от того, удастся ли игрокам команд-соперниц сохранить свое нынешнее состояние.