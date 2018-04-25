Джеррард назвал Салаха лучшим игроком мира на данный момент

Египетский форвард во встрече с итальянским клубом оформил дубль и отдал две голевые передачи.
— Он показывает лучший футбол в своей карьере, — сказал Джеррард в эфире BT Sport. — Безусловно, его трудно сравнивать с Криштиану Роналду и Лионелем Месси, они уже давно стали главными законодателями мод в мире футболе. Но сейчас именно Салах — лучший игрок мира… Я в этом нисколько не сомневаюсь.
В 47 матчах сезона-2017/18 на клубном уровне Салах принял участие в 47 матчах, забив забив 43 мяча и сделав 15 голевых передач. В понедельник, 23 апреля, он был признан лучшим игроком по версии Ассоциации футболистов-профессионалов Англии (PFA) в этом году.