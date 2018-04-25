Джеррард назвал Салаха лучшим игроком мира на данный момент

— Он показывает лучший футбол в своей карьере, — сказал Джеррард в эфире BT Sport. — Безусловно, его трудно сравнивать с Криштиану Роналду и Лионелем Месси, они уже давно стали главными законодателями мод в мире футболе. Но сейчас именно Салах — лучший игрок мира… Я в этом нисколько не сомневаюсь.