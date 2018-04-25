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10:52 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Джеррард назвал Салаха лучшим игроком мира на данный момент

Бывший капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард остался впечатлен игрой нападающего «красных» Мохамеда Салаха в первом матче ½ финала Лиги чемпионов против «Ромы» (5:2).

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10
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10
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Египетский форвард во встрече с итальянским клубом оформил дубль и отдал две голевые передачи.

— Он показывает лучший футбол в своей карьере, — сказал Джеррард в эфире BT Sport. — Безусловно, его трудно сравнивать с Криштиану Роналду и Лионелем Месси, они уже давно стали главными законодателями мод в мире футболе. Но сейчас именно Салах — лучший игрок мира… Я в этом нисколько не сомневаюсь.

В 47 матчах сезона-2017/18 на клубном уровне Салах принял участие в 47 матчах, забив забив 43 мяча и сделав 15 голевых передач. В понедельник, 23 апреля, он был признан лучшим игроком по версии Ассоциации футболистов-профессионалов Англии (PFA) в этом году.

Ливерпуль 5:2
Первый тайм: 2:0
Рома
24.04.2018, 21:45 Зрители: 51236 Плей-офф: 1/2 финала Anfield
Главные тренеры
Юрген Клопп Эусебио Ди Франческо
Голы
36′ Мохамед Салах (Роберту Фирмину) 11
45+1′ Мохамед Салах (Роберту Фирмину) 11
56′ Садио Мане (М. Салах) 19
61′ Роберту Фирмину (М. Салах) 9
69′ Роберту Фирмину (Дж. Милнер) 9
9 Эдин Джеко (Р. Наингголан) 81′
8 Диего Перотти 85′
Составы
Лорис Кариус 1
39′ Трент Александр-Арнолд 66
Эндрю Робертсон 26
Виргил ван Дейк 4
74′ Деян Ловрен 6
85′ Джеймс Милнер 7
Джордан Хендерсон (к) 14
Садио Мане 19
18′ Алекс Окслейд-Чемберлен 21
Джорджиньо Вайналдум 5
90′ Роберту Фирмину 9
Рагнар Клаван 17
75′ Мохамед Салах 11
Дэнни Ингс 28
1 Алиссон
20 Федерико Фасио 88′
44 Константинос Манолас
24 Алессандро Флоренци
11 Александр Коларов
6 Кевин Стротман
4 Раджа Наингголан
9 Эдин Джеко
5 Гильерме Жуан Жезус 67′ 26′
21 Максим Гоналон
16 Даниэле Де Росси (к) 67′
8 Диего Перотти
17 Дженгиз Ундер 45′
14 Патрик Шик
Статистика
3 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
20 Удары (всего) 14
11 Удары в створ 6
1 Штанги, перекладины 1
7 Угловые 4
13 Фолы 7
5 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Феликс Брих (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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