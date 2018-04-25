Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Что Россия проиграла в Армении - эксперт
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
Донашивают вещи за дядей: как растут Джордж и Шарлотта
Названа страна, заблокировавшая заседание комиссии Украина — НАТО
Альбина Джанабаева выступила на сцене в эффектном платье
Текущие события
Футбол. Зарубежный
19:45
Кан
Тулуза
Футбол. Еврокубки
21:45
Бавария
Реал
Футбол. Зарубежный
23.04
Атлетик1
Леванте3
Футбол. Еврокубки
24.04
Ливерпуль5
Рома2
Футбол. Еврокубки
26.04
Марсель
Зальцбург
Футбол. Еврокубки
26.04
Арсенал
Атлетико
Все события
Михалков и Безрукова представили фильм с Нагиевым
Актер из «Гарри Поттера» скончался на 50-м году жизни
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Штрафы для водителей: «вафли» как новая опасность
Как Ковальчук пропил Вену, а Крикунов – Ригу. Скандалы ЧМ
ВАДА поддержало намерение МОК оспорить решение CAS по россиянам
Альбина Джанабаева выступила на сцене в эффектном платье
Линдси Лохан заметно поправилась
Традиционный способ мерить давление признали неверным
Инфекционисты попросили не принимать душ каждый день
5 городов, куда точно не стоит ехать на майские праздники
Названа страна с лучшим гражданством
Фоторепортажи
10«Ливерпуль» разгромил «Рому» в первом матче полуфинала ЛЧ
11«Барселона» разгромила «Севилью» в финале Кубка Испании
10:25 (мск), источник: Советский спорт

«Бавария» — «Реал». Юпп и Зизу в погоне за вечностью

Сегодня в Мюнхене сыграют «Бавария» и «Реал» (начало — в 21.45 мск). Это будет 25-й поединок команд в рамках Кубка/Лиги чемпионов. Никто чаще в этом турнире не встречался.

Источник: AFP 2018

11−11

Пока в историческом противостоянии двух грандов почти идеальное равенство. 11 побед у «Баварии», 2 ничьи, 11 побед «Реала» и микроскопический перевес мадридцев по забитым мячам — 37 против 36. При этом «Реал» сыграет в полуфинале Лиги чемпионов восьмой (!) год подряд, а «Бавария» — шестой раз за семь сезонов. Такой стабильностью не может похвастать никто. Даже «Барселона», привыкшая чередовать триумфы с вылетами на стадии четвертьфинала.

При всем уважении ко второй паре полуфиналистов («Ливерпуль» — «Рома») многие считают дуэль «Баварии» и «Реала» едва ли не досрочным финалом. И дело не только в звездности и опыте оппонентов. Важный фактор — это мотивация.

Зинедину Зидану кровь из носу нужно реабилитироваться за провал на внутренней арене. А третий подряд выигрыш Лиги чемпионов не просто спасет сезон — это невероятное достижение, возвращающее нас к 70-м годам прошлого века, обессмертит французского тренера. К вечному стремится и визави Зидана Юпп Хайнкес.

72-летний немец может первым в истории оформить два требла с одним клубом. Предыдущий раз он привел «Баварию» к победам в бундеслиге, Кубке страны и Лиге чемпионов в 2013-м, после чего ушел, чтобы спустя четыре года вернуться и попробовать повторить тот успех. Как и тогда, Хайнкес заранее знает о том, что покинет команду по окончании сезона (имя его преемника — Нико Ковач). И только на секундочку представьте, какая слава обрушится на старика Юппа, если мечта о повторном требле станет реальностью. Какими глазами он посмотрит на Хосепа Гвардиолу и Карло Анчелотти — куда более раскрученных специалистов, у которых «между Хайнкесом и Хайнкесом» с «Баварией» в Лиге чемпионов ни черта не получилось…

Читайте также
«Бавария» и «Реал» сыграют в полуфинальном матче Лиги чемпионов

ЖАЛЬ, ЧТО НЕ СЫГРАЕТ ВИДАЛЬ

Не стоит, кстати, забывать, что Хайнкес выигрывал Лигу чемпионов и с «Реалом» — в 1998-м, когда в составе мадридцев, правда, еще не было Зизу. У команд хватает и других связей. Ведущий полузащитник «Баварии» Хамес Родригес выступал по противоположную сторону баррикад предыдущие три сезона. Арьен Роббен защищал цвета «Реала» с 2007-го по 2009-й. А Тони Кроос, наоборот, в 2014-м сменил Мюнхен на Мадрид.

Жаль, в этом сезоне на поле уже не может появиться (из-за тяжелой травмы) Артуро Видаль. Его удаление в прошлогоднем четвертьфинале породило массу споров. Опорник «Баварии» не дотронулся при выполнении подката до Марко Асенсио — и тем не менее, увидел перед собой красную карточку. Дело было в ответной, мадридской игре, основное время которой завершилось со счетом 2:1 в пользу мюнхенцев. После чего состоялся суперскандальный овертайм. Когда Криштиану Роналду забил сразу два гола (!) из почти метровых офсайдов, почему-то проигнорированных венгерскими судьями…

В общем, не одному Видалю, а всей «Баварии» есть что доказывать «Реалу». Немцы, конечно же, не забыли о случившихся с ними несправедливостях. Ну, а что до Мадрида, то ему придется выдержать дополнительный прессинг общественности, укоренившейся во мнении, что команде Зидана помогают. Многие до сих пор припоминают «Реалу» не только четвертьфинал прошлого года, но и финал, когда из-за симуляции Серхио Рамоса был несправедливо удален хавбек «Ювентуса» Хуан Куадрадо. Неоднозначный эпизод принес победу мадридцам и в ¼ текущего плей-офф, когда на 92-й минуте ответной игры с «Юве» при счете 0:3 хозяева получили двойной подарок от арбитра Майкла Оливера — в виде спорного 11-метрового и красной карточки Джанлуижи Буффону.

Читайте также
Форвард «Реала» Роналду забил в 12-м матче подряд и повторил собственный рекорд

0:0 НЕ БУДЕТ

Другое дело, что самый титулованный клуб мира (а «Реал» — 12-кратный победитель Кубка/Лиги чемпионов) по-королевски не придает значения «шумам вокруг». Большое подспорье для Зидана — возвращение в состав отбывшего дисквалификацию Рамоса, в отсутствие которого защита команды развалилась под напором «Ювентуса». Сегодня оборону мадридцев наверняка ждет еще более серьезное испытание. Атака «Баварии» при своей публике всегда настроена рвать и метать. По числу разгромных побед в этом сезоне равных команде Хайнкеса нет. И «жажда наживы» не покинула Роберта Левандовски, Томаса Мюллера, Родригеса, Роббена и компанию даже после того, как турнирные задачи внутри страны были решены и тренер начал жестко дозировать игровое время своих лидеров.

Показательно, что на предыдущих двух стадиях плей-офф и «Бавария», и «Реал» осознанно шли на риск, чтобы добыть путевку в следующий раунд уже после первого матча. Есть ощущение, что сегодня мы увидим то же самое. Аккуратничать, держать в уме ответный поединок в Мадриде ни те, ни другие не будут. А вот чем дело закончится, предсказать невозможно. Ну, разве что счет 0:0 исключен на 100 процентов. Хотя бы потому, что у «Реала» есть Криштиану Роналду. А португалец в этой Лиге чемпионов ни разу не покидал поле без гола. С учетом прошлого сезона он отличился в 11 играх турнира подряд…

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

«Бавария»: Ульрайх, Хуммельс, Боатенг, Рафинья, Киммих, Мартинес, Зюле, Роббен, Родригес, Рибери, Левандовски.

«Реал»: Навас, Рамос, Марсело, Варан, Карвахаль, Кроос, Модрич, Каземиро, Иско, Роналду, Бэйл.

Бавария
НовостиМатчиСоставСтатистика
Реал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига чемпионов
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Секс, стриптиз и трусики для Ягра: о чем рассказала лучшая биатлонистка мира
"Чеченский Халк" наказал "Руки-Базуки": как повздорили два знаменитых видеокачка
«Салах бросил вызов Месси и Роналду». Обзор европейских СМИ
Как Ковальчук пропил Вену, а Крикунов – Ригу. Скандалы ЧМ
ВАДА поддержало намерение МОК оспорить решение CAS по россиянам
Юниорская сборная РФ встретится с США в плей-офф ЧМ по хоккею
Орлов: Каррера — несостоявшийся тренер, он потерял команду
«Бока Хуниорс» готов заплатить Буффону 2,5 миллиона долларов
Новости
Авто
В России появится новая автомобильная марка Китайцы считают, что корейский автопром отстаёт по технологиям. Такое громкое заявление на Пекинском автосалоне сделала глава Great Wall Motor госпожа Ван Фэнин
Hi-Tech
WhatsApp запретили использовать детям до 16 лет Несовершеннолетним понадобится опекун.
Кино
Цыганов и Пегова снова снимаются вместе: фото с площадки Фильм «У ангела ангина» расскажет о потерянном послевоенном поколении и о любви
Недвижимость
5 городов, куда не стоит ехать на майские праздники
Глава Минстроя назвал самые благоустроенные регионы России
Стало известно, в каких городах могут провести реновацию
Как обманывают россиян с жильем в Болгарии: личный опыт
Леди
Как быстро подготовиться к выходу в свет – секреты российских звезд Альбина Джанабаева, Анна Седокова, Полина Гагарина и Юлианна Караулова поделились секретами красоты с «Леди.Mail.Ru»
Дети
Ирина Шейк подогрела слухи о беременности Модель продемонстрировала округлившийся живот.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь