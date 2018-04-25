«Бавария» — «Реал». Юпп и Зизу в погоне за вечностью
Сегодня в Мюнхене сыграют «Бавария» и «Реал» (начало — в 21.45 мск). Это будет 25-й поединок команд в рамках Кубка/Лиги чемпионов. Никто чаще в этом турнире не встречался.
Сегодня в Мюнхене сыграют «Бавария» и «Реал» (начало — в 21.45 мск). Это будет 25-й поединок команд в рамках Кубка/Лиги чемпионов. Никто чаще в этом турнире не встречался.
Пока в историческом противостоянии двух грандов почти идеальное равенство. 11 побед у «Баварии», 2 ничьи, 11 побед «Реала» и микроскопический перевес мадридцев по забитым мячам — 37 против 36. При этом «Реал» сыграет в полуфинале Лиги чемпионов восьмой (!) год подряд, а «Бавария» — шестой раз за семь сезонов. Такой стабильностью не может похвастать никто. Даже «Барселона», привыкшая чередовать триумфы с вылетами на стадии четвертьфинала.
При всем уважении ко второй паре полуфиналистов («Ливерпуль» — «Рома») многие считают дуэль «Баварии» и «Реала» едва ли не досрочным финалом. И дело не только в звездности и опыте оппонентов. Важный фактор — это мотивация.
72-летний немец может первым в истории оформить два требла с одним клубом. Предыдущий раз он привел «Баварию» к победам в бундеслиге, Кубке страны и Лиге чемпионов в 2013-м, после чего ушел, чтобы спустя четыре года вернуться и попробовать повторить тот успех. Как и тогда, Хайнкес заранее знает о том, что покинет команду по окончании сезона (имя его преемника — Нико Ковач). И только на секундочку представьте, какая слава обрушится на старика Юппа, если мечта о повторном требле станет реальностью. Какими глазами он посмотрит на Хосепа Гвардиолу и Карло Анчелотти — куда более раскрученных специалистов, у которых «между Хайнкесом и Хайнкесом» с «Баварией» в Лиге чемпионов ни черта не получилось…
ЖАЛЬ, ЧТО НЕ СЫГРАЕТ ВИДАЛЬ
Не стоит, кстати, забывать, что Хайнкес выигрывал Лигу чемпионов и с «Реалом» — в 1998-м, когда в составе мадридцев, правда, еще не было Зизу. У команд хватает и других связей. Ведущий полузащитник «Баварии» Хамес Родригес выступал по противоположную сторону баррикад предыдущие три сезона. Арьен Роббен защищал цвета «Реала» с 2007-го по 2009-й. А Тони Кроос, наоборот, в 2014-м сменил Мюнхен на Мадрид.
Жаль, в этом сезоне на поле уже не может появиться (из-за тяжелой травмы) Артуро Видаль. Его удаление в прошлогоднем четвертьфинале породило массу споров. Опорник «Баварии» не дотронулся при выполнении подката до Марко Асенсио — и тем не менее, увидел перед собой красную карточку. Дело было в ответной, мадридской игре, основное время которой завершилось со счетом 2:1 в пользу мюнхенцев. После чего состоялся суперскандальный овертайм. Когда Криштиану Роналду забил сразу два гола (!) из почти метровых офсайдов,
В общем, не одному Видалю, а всей «Баварии» есть что доказывать «Реалу». Немцы, конечно же, не забыли о случившихся с ними несправедливостях. Ну, а что до Мадрида, то ему придется выдержать дополнительный прессинг общественности, укоренившейся во мнении, что команде Зидана помогают. Многие до сих пор припоминают «Реалу» не только четвертьфинал прошлого года, но и финал, когда
0:0 НЕ БУДЕТ
Другое дело, что самый титулованный клуб мира (а «Реал» — 12-кратный победитель Кубка/Лиги чемпионов)
Показательно, что на предыдущих двух стадиях
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ
«Бавария»: Ульрайх, Хуммельс, Боатенг, Рафинья, Киммих, Мартинес, Зюле, Роббен, Родригес, Рибери, Левандовски.
«Реал»: Навас, Рамос, Марсело, Варан, Карвахаль, Кроос, Модрич, Каземиро, Иско, Роналду, Бэйл.