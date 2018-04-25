«Бавария» — «Реал». Юпп и Зизу в погоне за вечностью

Источник: AFP 2018

11−11

Пока в историческом противостоянии двух грандов почти идеальное равенство. 11 побед у «Баварии», 2 ничьи, 11 побед «Реала» и микроскопический перевес мадридцев по забитым мячам — 37 против 36. При этом «Реал» сыграет в полуфинале Лиги чемпионов восьмой (!) год подряд, а «Бавария» — шестой раз за семь сезонов. Такой стабильностью не может похвастать никто. Даже «Барселона», привыкшая чередовать триумфы с вылетами на стадии четвертьфинала.

При всем уважении ко второй паре полуфиналистов («Ливерпуль» — «Рома») многие считают дуэль «Баварии» и «Реала» едва ли не досрочным финалом. И дело не только в звездности и опыте оппонентов. Важный фактор — это мотивация.

Зинедину Зидану кровь из носу нужно реабилитироваться за провал на внутренней арене. А третий подряд выигрыш Лиги чемпионов не просто спасет сезон — это невероятное достижение, возвращающее нас к 70-м годам прошлого века, обессмертит французского тренера. К вечному стремится и визави Зидана Юпп Хайнкес.

72-летний немец может первым в истории оформить два требла с одним клубом. Предыдущий раз он привел «Баварию» к победам в бундеслиге, Кубке страны и Лиге чемпионов в 2013-м, после чего ушел, чтобы спустя четыре года вернуться и попробовать повторить тот успех. Как и тогда, Хайнкес заранее знает о том, что покинет команду по окончании сезона (имя его преемника — Нико Ковач). И только на секундочку представьте, какая слава обрушится на старика Юппа, если мечта о повторном требле станет реальностью. Какими глазами он посмотрит на Хосепа Гвардиолу и Карло Анчелотти — куда более раскрученных специалистов, у которых «между Хайнкесом и Хайнкесом» с «Баварией» в Лиге чемпионов ни черта не получилось…

ЖАЛЬ, ЧТО НЕ СЫГРАЕТ ВИДАЛЬ

Не стоит, кстати, забывать, что Хайнкес выигрывал Лигу чемпионов и с «Реалом» — в 1998-м, когда в составе мадридцев, правда, еще не было Зизу. У команд хватает и других связей. Ведущий полузащитник «Баварии» Хамес Родригес выступал по противоположную сторону баррикад предыдущие три сезона. Арьен Роббен защищал цвета «Реала» с 2007-го по 2009-й. А Тони Кроос, наоборот, в 2014-м сменил Мюнхен на Мадрид.

Жаль, в этом сезоне на поле уже не может появиться (из-за тяжелой травмы) Артуро Видаль. Его удаление в прошлогоднем четвертьфинале породило массу споров. Опорник «Баварии» не дотронулся при выполнении подката до Марко Асенсио — и тем не менее, увидел перед собой красную карточку. Дело было в ответной, мадридской игре, основное время которой завершилось со счетом 2:1 в пользу мюнхенцев. После чего состоялся суперскандальный овертайм. Когда Криштиану Роналду забил сразу два гола (!) из почти метровых офсайдов, почему-то проигнорированных венгерскими судьями…

В общем, не одному Видалю, а всей «Баварии» есть что доказывать «Реалу». Немцы, конечно же, не забыли о случившихся с ними несправедливостях. Ну, а что до Мадрида, то ему придется выдержать дополнительный прессинг общественности, укоренившейся во мнении, что команде Зидана помогают. Многие до сих пор припоминают «Реалу» не только четвертьфинал прошлого года, но и финал, когда из-за симуляции Серхио Рамоса был несправедливо удален хавбек «Ювентуса» Хуан Куадрадо. Неоднозначный эпизод принес победу мадридцам и в ¼ текущего плей-офф, когда на 92-й минуте ответной игры с «Юве» при счете 0:3 хозяева получили двойной подарок от арбитра Майкла Оливера — в виде спорного 11-метрового и красной карточки Джанлуижи Буффону.

0:0 НЕ БУДЕТ

Другое дело, что самый титулованный клуб мира (а «Реал» — 12-кратный победитель Кубка/Лиги чемпионов) по-королевски не придает значения «шумам вокруг». Большое подспорье для Зидана — возвращение в состав отбывшего дисквалификацию Рамоса, в отсутствие которого защита команды развалилась под напором «Ювентуса». Сегодня оборону мадридцев наверняка ждет еще более серьезное испытание. Атака «Баварии» при своей публике всегда настроена рвать и метать. По числу разгромных побед в этом сезоне равных команде Хайнкеса нет. И «жажда наживы» не покинула Роберта Левандовски, Томаса Мюллера, Родригеса, Роббена и компанию даже после того, как турнирные задачи внутри страны были решены и тренер начал жестко дозировать игровое время своих лидеров.

Показательно, что на предыдущих двух стадиях плей-офф и «Бавария», и «Реал» осознанно шли на риск, чтобы добыть путевку в следующий раунд уже после первого матча. Есть ощущение, что сегодня мы увидим то же самое. Аккуратничать, держать в уме ответный поединок в Мадриде ни те, ни другие не будут. А вот чем дело закончится, предсказать невозможно. Ну, разве что счет 0:0 исключен на 100 процентов. Хотя бы потому, что у «Реала» есть Криштиану Роналду. А португалец в этой Лиге чемпионов ни разу не покидал поле без гола. С учетом прошлого сезона он отличился в 11 играх турнира подряд…

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

«Бавария»: Ульрайх, Хуммельс, Боатенг, Рафинья, Киммих, Мартинес, Зюле, Роббен, Родригес, Рибери, Левандовски.