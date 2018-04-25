«Салах бросил вызов Месси и Роналду». Обзор европейских СМИ

La Gazzetta dello sport (Италия):
«Мо Салах, Мо Салах, он носится по флангу», — пел во все горло «Энфилд». Но если бы это чудо природы просто «носилось по флангу», как поется, то у «Ромы» был бы какой-то шанс остановить его. Но нет, Салах — это монстр, который носится по всему полю. И он поставил подпись под четырьмя из пяти голов «Ливерпуля» в этот вечер: два раза забил сам, не празднуя гол, а после перерыва добавил к урожаю две голевые передачи. Финал Лиги чемпионов после матча в Ливерпуле стал дальше для «Ромы», но слово «невозможно» сейчас неуместно — после победы над «Барселоной» его нельзя использовать. В принципе, просто нужно повторить счет 3:0: то, что мы уже видели.
Marca (Испания): «Рома» все время отыгрывается. Совпадение?
Шла 81-я минута, когда римляне наконец-то нашли дыру в красной обороне. Длинный заброс от Наингголана за спину Ловрена был пойман Джеко, он не простил «Ливерпуль». Седьмой гол боснийца в этой Лиге чемпионов вдохнул в его команду новую надежду. Он вывел «Рому» в четвертьфинал, забив в ответной игре «Шахтеру» (1:0), размочил счет на «Камп Ноу» — как оказалось, этот мяч стал ключевым в двухраундовом противостоянии. Отличился Джеко и сейчас.
В сезоне-1983/84, когда «Рома» и «Ливерпуль» добрались до финала Кубка европейских чемпионов, римляне проиграли в первом полуфинальном матче 0:2 «Данди Юнайтед», но дома победили со счетом 3:0. В этом сезоне итальянцы тоже вынуждены отыгрываться: в первом матче с «Шахтером» они уступили, как и «Барселоне» в гостях. Совпадение?
Mirror (Англия): «Клопп — больше, чем чирлидер»
В первом тайме, еще при счете 0:0, Мане запорол пару моментов. Сразу после этого Юрген Клопп встал со своего места и жестами попросил «Энфилд» похлопать африканцу, несмотря на неудачу. В тот момент Клопп был похож на чирлидера, прямо как в американских фильмах, только без этих странных помпонов и с бородой.
У Клоппа были моменты, когда скептики задавались вопросом, является ли он кем-то большим, чем просто сказочно оплачиваемый чирлидер с заразительным смехом. Теперь этот вопрос уже никто не задает. Замечательная форма «Ливерпуля» доказывает, что Клопп — это тренер, причем тренер разносторонний.
Подумайте хотя бы о том, как он раскрыл Салаха, создал для него необходимую атмосферу. Взлет египтянина — одна из самых удивительных сюжетных линий этого сезона. И очевидно, что Клопп помог африканцу раскрыться не только нужными словами, но и тактикой.
Daily Mail (Англия): «Шоу Мо»
К 75-й минуте время Салаха истекло, а с его уходом закончилось и одно из сильнейших индивидуальных выступлений футболиста английского клуба в Европе. Чем меньше будет написано о том, что произошло после этого, тем лучше. Этот матч все равно останется в памяти, как шоу Мо Салаха, который забил два гола и отдал две голевые передачи в полуфинале Лиги Чемпионов.
То, что «Рома» забил два мяча лишь после того, как Салах ушел на замену, только подчеркивает его влияние на команду. Пока он был активен, итальянцы не могли вернуться в игру. Как только он ушел, «Рома» будто бы опрокинула тяжелую ношу.
Бесспорно, Салах — лучший игрок Европы прямо сейчас. Но ему нужно продержаться до конца года, и тогда, вполне возможно, Англия получит первого обладателя «Золотого мяча» с 2008 года. Салах уже бросил вызов Роналду и Месси и может отобрать у них «Золотой мяч».