«Салах бросил вызов Месси и Роналду». Обзор европейских СМИ

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La Gazzetta dello sport (Италия):

«Мо Салах, Мо Салах, он носится по флангу», — пел во все горло «Энфилд». Но если бы это чудо природы просто «носилось по флангу», как поется, то у «Ромы» был бы какой-то шанс остановить его. Но нет, Салах — это монстр, который носится по всему полю. И он поставил подпись под четырьмя из пяти голов «Ливерпуля» в этот вечер: два раза забил сам, не празднуя гол, а после перерыва добавил к урожаю две голевые передачи. Финал Лиги чемпионов после матча в Ливерпуле стал дальше для «Ромы», но слово «невозможно» сейчас неуместно — после победы над «Барселоной» его нельзя использовать. В принципе, просто нужно повторить счет 3:0: то, что мы уже видели.

Marca (Испания): «Рома» все время отыгрывается. Совпадение?

Шла 81-я минута, когда римляне наконец-то нашли дыру в красной обороне. Длинный заброс от Наингголана за спину Ловрена был пойман Джеко, он не простил «Ливерпуль». Седьмой гол боснийца в этой Лиге чемпионов вдохнул в его команду новую надежду. Он вывел «Рому» в четвертьфинал, забив в ответной игре «Шахтеру» (1:0), размочил счет на «Камп Ноу» — как оказалось, этот мяч стал ключевым в двухраундовом противостоянии. Отличился Джеко и сейчас.



В сезоне-1983/84, когда «Рома» и «Ливерпуль» добрались до финала Кубка европейских чемпионов, римляне проиграли в первом полуфинальном матче 0:2 «Данди Юнайтед», но дома победили со счетом 3:0. В этом сезоне итальянцы тоже вынуждены отыгрываться: в первом матче с «Шахтером» они уступили, как и «Барселоне» в гостях. Совпадение?

Mirror (Англия): «Клопп — больше, чем чирлидер»

В первом тайме, еще при счете 0:0, Мане запорол пару моментов. Сразу после этого Юрген Клопп встал со своего места и жестами попросил «Энфилд» похлопать африканцу, несмотря на неудачу. В тот момент Клопп был похож на чирлидера, прямо как в американских фильмах, только без этих странных помпонов и с бородой.

​У Клоппа были моменты, когда скептики задавались вопросом, является ли он кем-то большим, чем просто сказочно оплачиваемый чирлидер с заразительным смехом. Теперь этот вопрос уже никто не задает. Замечательная форма «Ливерпуля» доказывает, что Клопп — это тренер, причем тренер разносторонний.

Подумайте хотя бы о том, как он раскрыл Салаха, создал для него необходимую атмосферу. Взлет египтянина — одна из самых удивительных сюжетных линий этого сезона. И очевидно, что Клопп помог африканцу раскрыться не только нужными словами, но и тактикой.

Daily Mail (Англия): «Шоу Мо»