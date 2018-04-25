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09:27 (мск), источник: ТАСС

Двое фанатов «Ромы» арестованы в Ливерпуле по подозрению в покушении на убийство

ТАСС, 25 апреля. Полиция английского Ливерпуля арестовала двоих фанатов итальянской «Ромы» по подозрению в покушении на убийство перед матчем футбольной Лиги чемпионов. Об этом сообщает Daily Mail.

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В преддверии встречи ½ финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» — Рома (5:2) произошли беспорядки с участием фанатов обеих команд. В результате инцидента 53-летний болельщик местного клуба был доставлен в больницу с травмой головы, он находится в критическом состоянии.

По информации издания, правоохранительные органы задержали двоих мужчин 25 и 26 лет, прибывших из Рима. Газета приводит свидетельства очевидцев, по словам которых некоторые болельщики «Ромы» перед столкновением были вооружены ремнями и молотками.

ФК «Ливерпуль» после матча выступил с официальным заявлением, в котором пообещал «полную поддержку пострадавшему и его семье», а также оказание всесторонней помощи в поиске виновных в произошедшем.

Ответный полуфинальный матч между «Ромой» и «Ливерпулем» пройдет в Риме 2 мая.

Ливерпуль 5:2
Первый тайм: 2:0
Рома
24.04.2018, 21:45 Зрители: 51236 Плей-офф: 1/2 финала Anfield
Главные тренеры
Юрген Клопп Эусебио Ди Франческо
Голы
36′ Мохамед Салах (Роберту Фирмину) 11
45+1′ Мохамед Салах (Роберту Фирмину) 11
56′ Садио Мане (М. Салах) 19
61′ Роберту Фирмину (М. Салах) 9
69′ Роберту Фирмину (Дж. Милнер) 9
9 Эдин Джеко (Р. Наингголан) 81′
8 Диего Перотти 85′
Составы
Лорис Кариус 1
39′ Трент Александр-Арнолд 66
Эндрю Робертсон 26
Виргил ван Дейк 4
74′ Деян Ловрен 6
85′ Джеймс Милнер 7
Джордан Хендерсон (к) 14
Садио Мане 19
18′ Алекс Окслейд-Чемберлен 21
Джорджиньо Вайналдум 5
90′ Роберту Фирмину 9
Рагнар Клаван 17
75′ Мохамед Салах 11
Дэнни Ингс 28
1 Алиссон
20 Федерико Фасио 88′
44 Константинос Манолас
24 Алессандро Флоренци
11 Александр Коларов
6 Кевин Стротман
4 Раджа Наингголан
9 Эдин Джеко
5 Гильерме Жуан Жезус 67′ 26′
21 Максим Гоналон
16 Даниэле Де Росси (к) 67′
8 Диего Перотти
17 Дженгиз Ундер 45′
14 Патрик Шик
Статистика
3 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
20 Удары (всего) 14
11 Удары в створ 6
1 Штанги, перекладины 1
7 Угловые 4
13 Фолы 7
5 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Феликс Брих (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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