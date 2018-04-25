«Рад за Салаха, даже если это будет стоить нам выхода в финал». Главные цитаты о матче в Ливерпуле

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Юрген КЛОПП, главный тренер «Ливерпуля»:

Сегодня Салах показал выдающийся футбол. Против него практически невозможно защищаться. Он оказывает огромное влияние на нашу игру. Конечно, мне нравятся и другие футболисты, но первый гол был просто гениальным. И это не случайность — он делал подобное и раньше.

МОНЧИ, спортивный директор «Ромы»:

«Это сложная ситуация. У нас были большие надежды, но результат получился не очень хорошим, хотя за 10 минут до конца матча он был еще хуже. Мы практически были ликвидированы. Теперь у нас есть шанс. Мы должны использовать то, что сделали в противостоянии с “Барселоной”. Я все еще верю в свою команду, хотя знаю, что это будет очень и очень сложно. “Ливерпуль” будет знать, что “Рома” уже выходила из подобной ситуацией, и будет готов ко всему. 90 минут на “Олимпико” тянутся очень долго. Шансов у нас мало, но я верю».

Эусебио ДИ ФРАНЧЕСКО, главный тренер «Ромы»:

«Мы заслуженно забили два мяча. Эта команда доказала, что у нас есть душа. Мне не понравилось то, как мы сдались на полпути. Футбол — это не вопрос систем, это вопрос индивидуальных поединков: если начинаешь их проигрывать, то сразу пропускаешь голы».

Даниэле ДЕ РОССИ, полузащитник «Ромы»:

«Мы знаем, что Салах — отличный игрок и человек. Я рад за него, даже если это будет стоить нам выхода в финал. Он стал лучше и становится решительным, каким мы и хотели видеть его».

Джордан ХЕНДЕРСОН, полузащитник «Ливерпуля»:

«В целом нам надо оставаться на позитивной волне. Мы знали, что сегодня будет непросто. Мы знаем, что в Риме тоже будет непросто. Мы готовы к вызову и, надеюсь, сумеем добиться положительного результата во второй встрече».

Федерико ФАСИО, защитник «Ромы»:

«Мы забили два мяча и создали много голевых моментов в первом тайме. Надо сохранять оптимизм. Мы — воины. Битва не проиграна. Будем бороться до конца. Мы уже показывали, как это умеем. Отдадим все силы ради наших болельщиков, чтобы сделать камбэк».

Стивен ДЖЕРРАРД, экс-полузащитник «Ливерпуля» и сборной Англии:

«Трудно соревноваться с Роналду и Месси, постоянными в своем величии на протяжении многих лет, но, без тени сомнения, Салах — лучший футболист на планете прямо сейчас».

Робби ФАУЛЕР, экс-нападающий «Ливерпуля»:

«Ливерпуль» играл сегодня волшебно. Немного нервно и глупо в последние минуты, но если бы до игры болельщикам «Ливерпуля» сказали, что их команда забьет пять и пропустит два, они бы согласились на такой исход даже не задумываясь.

Дирк КАЙТ, экс-нападающий «Ливерпуля» и сборной Голландии:

«Ночь в Лиге чемпионов на “Энфилде” незабываема».

Гари ЛИНЕКЕР, экс-нападающий «Лестера» и сборной Англии: