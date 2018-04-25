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09:17 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Ливерпуль»: Потрясены известиями о том, что наш болельщик находится в критическом состоянии в больнице

«Ливерпуль» выступил с официальным заявлением по поводу столкновения фанатов перед матчем ½ финала Лиги чемпионов против «Ромы».

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Клуб готов оказать всяческую помощь полиции.

Ранее стало известно, что полиция задержала двух болельщиков римской команды по подозрению в покушении на жизнь 53-летнего англичанина, который находится сейчас в больнице в критическом состоянии.

«Ливерпуль» потрясен известиями о том, что болельщик команды находится в критическом состоянии после нападения перед матчем Лиги чемпионов против «Ромы». Наши мысли, в первую очередь, с пострадавшим и его семьей в это очень тяжелое время. Мы окажем полную поддержку. Также с момента возникновения инцидента клуб поддерживает связь со службами экстренной помощи и будет продолжать это делать, — говорится в сообщении.

Ливерпуль 5:2
Первый тайм: 2:0
Рома
24.04.2018, 21:45 Зрители: 51236 Плей-офф: 1/2 финала Anfield
Главные тренеры
Юрген Клопп Эусебио Ди Франческо
Голы
36′ Мохамед Салах (Роберту Фирмину) 11
45+1′ Мохамед Салах (Роберту Фирмину) 11
56′ Садио Мане (М. Салах) 19
61′ Роберту Фирмину (М. Салах) 9
69′ Роберту Фирмину (Дж. Милнер) 9
9 Эдин Джеко (Р. Наингголан) 81′
8 Диего Перотти 85′
Составы
Лорис Кариус 1
39′ Трент Александр-Арнолд 66
Эндрю Робертсон 26
Виргил ван Дейк 4
74′ Деян Ловрен 6
85′ Джеймс Милнер 7
Джордан Хендерсон (к) 14
Садио Мане 19
18′ Алекс Окслейд-Чемберлен 21
Джорджиньо Вайналдум 5
90′ Роберту Фирмину 9
Рагнар Клаван 17
75′ Мохамед Салах 11
Дэнни Ингс 28
1 Алиссон
20 Федерико Фасио 88′
44 Константинос Манолас
24 Алессандро Флоренци
11 Александр Коларов
6 Кевин Стротман
4 Раджа Наингголан
9 Эдин Джеко
5 Гильерме Жуан Жезус 67′ 26′
21 Максим Гоналон
16 Даниэле Де Росси (к) 67′
8 Диего Перотти
17 Дженгиз Ундер 45′
14 Патрик Шик
Статистика
3 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
20 Удары (всего) 14
11 Удары в створ 6
1 Штанги, перекладины 1
7 Угловые 4
13 Фолы 7
5 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Феликс Брих (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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