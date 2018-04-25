«Ливерпуль»: Потрясены известиями о том, что наш болельщик находится в критическом состоянии в больнице
«Ливерпуль» выступил с официальным заявлением по поводу столкновения фанатов перед матчем ½ финала Лиги чемпионов против «Ромы».
«Ливерпуль» выступил с официальным заявлением по поводу столкновения фанатов перед матчем ½ финала Лиги чемпионов против «Ромы».
Клуб готов оказать всяческую помощь полиции.
Ранее стало известно, что полиция задержала двух болельщиков римской команды по подозрению в покушении на жизнь 53-летнего англичанина, который находится сейчас в больнице в критическом состоянии.
«Ливерпуль» потрясен известиями о том, что болельщик команды находится в критическом состоянии после нападения перед матчем Лиги чемпионов против «Ромы». Наши мысли, в первую очередь, с пострадавшим и его семьей в это очень тяжелое время. Мы окажем полную поддержку. Также с момента возникновения инцидента клуб поддерживает связь со службами экстренной помощи и будет продолжать это делать, — говорится в сообщении.
|Юрген Клопп
|Эусебио Ди Франческо
|
|
|
|
|3
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|20
|Удары (всего)
|14
|11
|Удары в створ
|6
|1
|Штанги, перекладины
|1
|7
|Угловые
|4
|13
|Фолы
|7
|5
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Феликс Брих (Германия)