«Ливерпуль»: Потрясены известиями о том, что наш болельщик находится в критическом состоянии в больнице

Ранее стало известно, что полиция задержала двух болельщиков римской команды по подозрению в покушении на жизнь 53-летнего англичанина, который находится сейчас в больнице в критическом состоянии.

«Ливерпуль» потрясен известиями о том, что болельщик команды находится в критическом состоянии после нападения перед матчем Лиги чемпионов против «Ромы». Наши мысли, в первую очередь, с пострадавшим и его семьей в это очень тяжелое время. Мы окажем полную поддержку. Также с момента возникновения инцидента клуб поддерживает связь со службами экстренной помощи и будет продолжать это делать, — говорится в сообщении.