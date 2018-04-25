Рекордсмен Салах: главные цифры матча «Ливерпуль» — «Рома»

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4 раза жребий сводил «Ливерпуль» и «Рому». Итальянцы пока ни разу не смогли пройти дальше.

4 очка по системе «гол+пас» удалось набрать Мохамеду Салаху и Роберту Фирмину. Подобное в полуфинале Лиги чемпионов до этого не происходило.

6 лет английские клубы не играли в финале Лиги чемпионов. Последним был «Челси», завоевавший трофей в 2012 году.

7 раз выходил «Ливерпуль» в финал Кубка и Лиги чемпионов. Это лучший результат среди английских команд. А вот «Рома» была там только в 1984 году и уступила «Ливерпулю».

7 голов было забито в полуфинальном матче Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Рома». Подобного не было с 1995 года, когда на этой же стадии «Аякс» взял верх над «Баварией».

10 голов забил Мохамед Салах в Лиге чемпионов-2017/18. Это рекорд для африканских футболистов. Прежний принадлежал Джорджу Веа, который в сезоне-2010/11 наколотил 8 мячей.

10 мячей забил каждый из пары нападающих Мохамед Салах — Роберту Фирмину. Это вторая пара в истории Лиги чемпионов после Лионеля Месси и Неймара в сезоне-2014/15, кому удалось сделать это. А ведь есть еще Садио Мане с 8 голами.

16 раз в истории Кубка и Лиги чемпионов в ответном поединке команда смогла отыграть гостевые «минус 3» и один раз «минус 4».

38 голов забили футболисты «Ливерпуля» в этом розыгрыше Лиги чемпионов. Больше было только у «Барселоны» (1999/2000 — 45 голов) и «Реала» (2013/14 — 41 гол).