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01:21 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Рекордсмен Салах: главные цифры матча «Ливерпуль» — «Рома»

«Ливерпуль» разгромил в первом матче полуфинала Лиги чемпионов «Рому», а лидер «красных» Мохамед Салах провел фантастический матч.

Источник: Reuters

4 раза жребий сводил «Ливерпуль» и «Рому». Итальянцы пока ни разу не смогли пройти дальше.

4 очка по системе «гол+пас» удалось набрать Мохамеду Салаху и Роберту Фирмину. Подобное в полуфинале Лиги чемпионов до этого не происходило.

6 лет английские клубы не играли в финале Лиги чемпионов. Последним был «Челси», завоевавший трофей в 2012 году.

7 раз выходил «Ливерпуль» в финал Кубка и Лиги чемпионов. Это лучший результат среди английских команд. А вот «Рома» была там только в 1984 году и уступила «Ливерпулю».

7 голов было забито в полуфинальном матче Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Рома». Подобного не было с 1995 года, когда на этой же стадии «Аякс» взял верх над «Баварией».

10 голов забил Мохамед Салах в Лиге чемпионов-2017/18. Это рекорд для африканских футболистов. Прежний принадлежал Джорджу Веа, который в сезоне-2010/11 наколотил 8 мячей.

10 мячей забил каждый из пары нападающих Мохамед Салах — Роберту Фирмину. Это вторая пара в истории Лиги чемпионов после Лионеля Месси и Неймара в сезоне-2014/15, кому удалось сделать это. А ведь есть еще Садио Мане с 8 голами.

16 раз в истории Кубка и Лиги чемпионов в ответном поединке команда смогла отыграть гостевые «минус 3» и один раз «минус 4».

38 голов забили футболисты «Ливерпуля» в этом розыгрыше Лиги чемпионов. Больше было только у «Барселоны» (1999/2000 — 45 голов) и «Реала» (2013/14 — 41 гол).

43 гола забил в сезоне-2017/18 Мохамед Салах во всех клубных турнирах. Это лучший результат среди нападающих ведущих чемпионатов. ​

Ливерпуль 5:2
Первый тайм: 2:0
Рома
24.04.2018, 21:45 Зрители: 51236 Плей-офф: 1/2 финала Anfield
Главные тренеры
Юрген Клопп Эусебио Ди Франческо
Голы
36′ Мохамед Салах (Роберту Фирмину) 11
45+1′ Мохамед Салах (Роберту Фирмину) 11
56′ Садио Мане (М. Салах) 19
61′ Роберту Фирмину (М. Салах) 9
69′ Роберту Фирмину (Дж. Милнер) 9
9 Эдин Джеко (Р. Наингголан) 81′
8 Диего Перотти 85′
Составы
Лорис Кариус 1
39′ Трент Александр-Арнолд 66
Эндрю Робертсон 26
Виргил ван Дейк 4
74′ Деян Ловрен 6
Джеймс Милнер 7
85′ Джордан Хендерсон (к) 14
Садио Мане 19
18′ Алекс Окслейд-Чемберлен 21
Джорджиньо Вайналдум 5
90′ Роберту Фирмину 9
Рагнар Клаван 17
75′ Мохамед Салах 11
Дэнни Ингс 28
1 Алиссон
20 Федерико Фасио 88′
44 Константинос Манолас
24 Алессандро Флоренци
11 Александр Коларов
6 Кевин Стротман
4 Раджа Наингголан
9 Эдин Джеко
5 Гильерме Жуан Жезус 67′ 26′
21 Максим Гоналон
16 Даниэле Де Росси (к) 67′
8 Диего Перотти
17 Дженгиз Ундер 45′
14 Патрик Шик
Статистика
3 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
20 Удары (всего) 14
11 Удары в створ 6
1 Штанги, перекладины 1
8 Угловые 4
11 Фолы 6
5 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Феликс Брих (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
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Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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