Рекордсмен Салах: главные цифры матча «Ливерпуль» — «Рома»
«Ливерпуль» разгромил в первом матче полуфинала Лиги чемпионов «Рому», а лидер «красных» Мохамед Салах провел фантастический матч.
«Ливерпуль» разгромил в первом матче полуфинала Лиги чемпионов «Рому», а лидер «красных» Мохамед Салах провел фантастический матч.
4 раза жребий сводил «Ливерпуль» и «Рому». Итальянцы пока ни разу не смогли пройти дальше.
4 очка по системе «гол+пас» удалось набрать Мохамеду Салаху и Роберту Фирмину. Подобное в полуфинале Лиги чемпионов до этого не происходило.
6 лет английские клубы не играли в финале Лиги чемпионов. Последним был «Челси», завоевавший трофей в 2012 году.
7 раз выходил «Ливерпуль» в финал Кубка и Лиги чемпионов. Это лучший результат среди английских команд. А вот «Рома» была там только в 1984 году и уступила «Ливерпулю».
7 голов было забито в полуфинальном матче Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Рома». Подобного не было с 1995 года, когда на этой же стадии «Аякс» взял верх над «Баварией».
10 голов забил Мохамед Салах в Лиге чемпионов-2017/18. Это рекорд для африканских футболистов. Прежний принадлежал Джорджу Веа, который в сезоне-2010/11 наколотил 8 мячей.
10 мячей забил каждый из пары нападающих Мохамед Салах — Роберту Фирмину. Это вторая пара в истории Лиги чемпионов после Лионеля Месси и Неймара в сезоне-2014/15, кому удалось сделать это. А ведь есть еще Садио Мане с 8 голами.
16 раз в истории Кубка и Лиги чемпионов в ответном поединке команда смогла отыграть гостевые «минус 3» и один раз «минус 4».
38 голов забили футболисты «Ливерпуля» в этом розыгрыше Лиги чемпионов. Больше было только у «Барселоны» (1999/2000 — 45 голов) и «Реала» (2013/14 — 41 гол).
43 гола забил в сезоне-2017/18 Мохамед Салах во всех клубных турнирах. Это лучший результат среди нападающих ведущих чемпионатов.
|Юрген Клопп
|Эусебио Ди Франческо
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|3
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|20
|Удары (всего)
|14
|11
|Удары в створ
|6
|1
|Штанги, перекладины
|1
|8
|Угловые
|4
|11
|Фолы
|6
|5
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Феликс Брих (Германия)