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00:35 (мск), источник: ТАСС

«Бавария» и «Реал» сыграют в полуфинальном матче Лиги чемпионов

ТАСС, 25 апреля. Германская «Бавария» и испанский «Реал» сыграют в среду в первом полуфинальном матче футбольной Лиги чемпионов. Команды входят в число самых титулованных в Европе и считаются главными фаворитами нынешнего турнира.

Мадридский «Реал» победил в двух последних финалах Лиги чемпионов, и подопечные Зинедина Зидана рассчитывают на третий титул подряд, чего в главном еврокубковом турнире не случалось с 1973 года, когда хет-трик совершил «Аякс» из Нидерландов. Всего на счету «Реала» 12 титулов, «Бавария» выигрывала Кубок европейских чемпионов пять раз, в последний раз победив в 2013 году — последней из неиспанских команд.

Потерпев фиаско в нынешнем чемпионате Испании, «Реал» сделал ставку на Лигу чемпионов, при этом королевский клуб не без труда пробился в полуфинал, обыграв прошлогоднего финалиста — итальянский «Ювентус». После гостевого разгрома со счетом 3:0 футболисты «Реала» недооценили соперника в ответной домашней встрече, к 90-й минуте уступая с тем же разгромным счетом. Однако английский арбитр назначил спорный пенальти в ворота гостей и удалил голкипера Джанлуиджи Буффона, после чего Криштиану Роналду забил гол, выведший в следующую стадию «Реал».

Футбол
Лига чемпионов 2017/2018
1/2 финала, 25.04.2018, 21:45
Бавария
-Реал-

Роналду с каждым матчем плей-офф продлевает рекордную серию в Лиге чемпионов, где забивает, с учетом прошлогоднего финала, уже 11 игр подряд. В нынешнем розыгрыше 33-летний португалец отличался в каждой встрече, а всего на его счету 15 голов. Его же рекорд — 17 голов в сезоне-2013/14, так что Роналду вскоре может установить очередное достижение в Лиге чемпионов.

Год назад «Бавария» и «Реал» встречались в четвертьфинала Лиги чемпионов, и испанский клуб с большим трудом сумел победить мюнхенцев. Обыграв «Баварию» в первом матче в гостях (2:1), на своем поле «Реал» в основные 90 минут уступил — 1:2, сумев дожать соперника лишь в дополнительное время, которое «Бавария» провела в меньшинстве после удаления Артуро Видаля. Чилийский полузащитник не сыграет в предстоящих матчах с «Реалом» — сезон для него закончен досрочно из-за травмы.

Всего же с 1976 года в главном еврокубке «Бавария» и «Реал» встречались 24 раза при полном равенстве в результатах — по 11 побед и две ничьи. 22 матча состоялись в плей-офф, где «Реал» проходил дальше шесть раз, тогда как «Бавария» — пять. При этом шесть предыдущих серий случились в полуфинальной стадии, и здесь уже преимущество у баварцев, которые четырежды вышли в финал. Несмотря на частые встречи в Лиге чемпионов, «Реал» и «Бавария» никогда не играли между собой в финалах.

Хайнкес побеждал и с «Реалом»

По ходу нынешнего сезона в тренерском штабе «Баварии» произошли перестановки — команду возглавил Юпп Хайнкес, с которым клуб выиграл Лигу чемпионов в 2013 году. Впервые чемпионат Германии во главе «Баварии» Хайнкес выиграл еще в 1989 году, а пару недель назад завоевал уже четвертый титул. При этом в 1998 году Хайнкес стал победителем Лиги чемпионов с «Реалом».

Против своего бывшего клуба может сыграть и колумбийский полузащитник Хамес Родригес, который арендован «Баварией» из «Реала». По словам Зидана, он не хотел, чтобы Хамес уходил прошлым летом. «Если кто думает, что я был против Хамеса, он ошибается», — заявил француз.

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После возвращения 72-летнего Хайнкеса «Бавария» выиграла семь из восьми матчей Лиги чемпионов, сыграв вничью лишь в ответной встрече четвертьфинала с испанской «Севильей» (0:0) — после гостевой победы — 2:1. В чемпионате Германии «Бавария» досрочно стала чемпионом, она опережает ближайшего конкурента более чем на 20 очков. В субботу баварцы со счетом 3:0 разгромили в гостях «Ганновер», сыграв без многих лидеров. Забивать «Бавария» стала после перерыва, когда на поле появились Томас Мюллер и Роберт Левандовский — на их счету по мячу, еще один гол забил Себастьян Руди.

«Реал» последний тур чемпионата Испании пропускал — матч с игравшей в финале Кубка короля «Севильей» был перенесен на 9 мая. Команда Зидана идет на третьем месте, на 15 очков отставая от «Барселоны», по сути, оставшись в национальном первенстве без турнирных задач.

Матч «Бавария» — «Реал» пройдет на «Альянц-Арене» в Мюнхене, начало — 21:45 мск. Главным арбитром назначен Бьорн Кёйперс из Нидерландов.

Ответная игра состоится в Мадриде 1 мая. В другой полуфинальной паре во вторник английский «Ливерпуль» на домашнем стадионе выиграл первую встречу у итальянской «Ромы» со счетом 5:2. Финал Лиги чемпионов состоится 26 мая в Киеве.

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