Царь Салах: «Ливерпуль» разбил «Рому»
«Ливерпуль» забил «Роме» пять мячей, но в конце матча расслабился и оставил римлянам шанс на финал.
«Ливерпуль» забил «Роме» пять мячей, но в конце матча расслабился и оставил римлянам шанс на финал.
За час до начала одна из полицейских машин у «Энфилда» превратилась в трибуну. Несколько десятков фанатов взобрались на крышу фургона, стали размахивать алыми шарфами и петь. Но едва ли хоть
Перед первым матчем четвертьфинала с «Манчестер Сити» болельщики «Ливерпуля» забросали автобус гостей камнями и бутылками. На этот раз недалеко от «Энфилда» в ход пошли ремни — британские журналисты сообщили, что
А ведь Юрген Клопп просил фанатов. Дважды произнес: «Пожалуйста, проявите уважение». Но те ослушались. А как тут вести себя спокойно? «Ливерпуль» впервые за много лет вошел в четверку лучших клубов Европы и получил осязаемый шанс попасть в финал.
«Рому» в полуфинале тоже не ждали, но после произошедшего в начале апреля никто не скажет, что римляне — легкий оппонент. Как можно назвать так команду, разбомбившую сегодняшнюю «Барселону»? Сама «Рома», кажется, осмелела. Накануне игры защитник итальянцев Коларов сказал, что ожидал увидеть в полуфинале «Манчестер Сити». Болельщики «Барсы» усмехнулись.
Волновались, конечно, все. Даже флажок одного из ассистентов арбитра на первых минутах потерялся — помощнику пришлось фиксировать офсайд так, что это напоминало взмах волшебной палочки.
«Ливерпуль» в стартовые 20 минут не доминировал, как было в начале первой игры с «Манчестер Сити», когда нового чемпиона Англии закатали в газон. «Рома» даже могла забить, но мяч после удара Коларова транзитом через перчатки Кариуса врезался в перекладину.
Оказалось, что красные приберегли
Президент «Ромы» Джеймс Паллотта на днях пошутил: «Наблюдать за Салахом невероятно, сколько же он забивает! Может, у них в Англии просто ворота больше?» Это, конечно, не так. И египтянин доказывает свой феноменальный уровень не только забитыми мячами, но и изящными голевыми передачами. Спустя всего четверть часа после начала второго тайма Салах дважды ассистировал партнерам по магическому трио «Ливерпуля» — Мане и Роберту Фирмину.
Во втором тайме режиссер трансляции показал на трибунах приунывшего Тотти. Императору не удалось выиграть Лигу чемпионов, но до вторничного вечера у него оставался шанс хотя бы по завершении карьеры прикоснуться к финалу. Теперь уже, кажется, нет. В середине второго тайма «Ливерпуль» забил пятый гол, и на «Энфилде» стали отмечать выход в финал.
Не рановато ли? В последние десять минут, после замены Салаха, «Рома» вспомнила о чести и отыграла два мяча. 2:5 — с похожим счетом римляне уступили и в первой игре «Барселоне».
Ответная встреча пройдет в Риме 2 мая.
|Юрген Клопп
|Эусебио Ди Франческо
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|3
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|20
|Удары (всего)
|14
|11
|Удары в створ
|6
|1
|Штанги, перекладины
|1
|8
|Угловые
|4
|11
|Фолы
|6
|5
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Феликс Брих (Германия)