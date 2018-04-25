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00:02 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Царь Салах: «Ливерпуль» разбил «Рому»

«Ливерпуль» забил «Роме» пять мячей, но в конце матча расслабился и оставил римлянам шанс на финал.

Источник: Reuters

За час до начала одна из полицейских машин у «Энфилда» превратилась в трибуну. Несколько десятков фанатов взобрались на крышу фургона, стали размахивать алыми шарфами и петь. Но едва ли хоть кого-то задержали — до болельщиков просто было сложно добраться сквозь красное море.

Перед первым матчем четвертьфинала с «Манчестер Сити» болельщики «Ливерпуля» забросали автобус гостей камнями и бутылками. На этот раз недалеко от «Энфилда» в ход пошли ремни — британские журналисты сообщили, что кто-то из римских фанатов с их помощью избил ливерпульцев. В другом квартале и фанатам «Ромы» досталось — только полицейские предотвратили массовую драку.

А ведь Юрген Клопп просил фанатов. Дважды произнес: «Пожалуйста, проявите уважение». Но те ослушались. А как тут вести себя спокойно? «Ливерпуль» впервые за много лет вошел в четверку лучших клубов Европы и получил осязаемый шанс попасть в финал.

«Рому» в полуфинале тоже не ждали, но после произошедшего в начале апреля никто не скажет, что римляне — легкий оппонент. Как можно назвать так команду, разбомбившую сегодняшнюю «Барселону»? Сама «Рома», кажется, осмелела. Накануне игры защитник итальянцев Коларов сказал, что ожидал увидеть в полуфинале «Манчестер Сити». Болельщики «Барсы» усмехнулись.

Волновались, конечно, все. Даже флажок одного из ассистентов арбитра на первых минутах потерялся — помощнику пришлось фиксировать офсайд так, что это напоминало взмах волшебной палочки.

«Ливерпуль» в стартовые 20 минут не доминировал, как было в начале первой игры с «Манчестер Сити», когда нового чемпиона Англии закатали в газон. «Рома» даже могла забить, но мяч после удара Коларова транзитом через перчатки Кариуса врезался в перекладину.

Оказалось, что красные приберегли турбо-режим до второй половины первого тайма. Это произошло резко, будто бы Клопп нажал кнопку на джойстике. Правда, поначалу увеличение скорости не давало результата — Мане загубил два роскошных момента подряд. Но давление «Ливерпуля» все же сказалось — до перерыва красные успели забить дважды, оба раза это сделал лучший игрок сезона в Англии. По-разному, но одинаково шедеврально.

Президент «Ромы» Джеймс Паллотта на днях пошутил: «Наблюдать за Салахом невероятно, сколько же он забивает! Может, у них в Англии просто ворота больше?» Это, конечно, не так. И египтянин доказывает свой феноменальный уровень не только забитыми мячами, но и изящными голевыми передачами. Спустя всего четверть часа после начала второго тайма Салах дважды ассистировал партнерам по магическому трио «Ливерпуля» — Мане и Роберту Фирмину.

Во втором тайме режиссер трансляции показал на трибунах приунывшего Тотти. Императору не удалось выиграть Лигу чемпионов, но до вторничного вечера у него оставался шанс хотя бы по завершении карьеры прикоснуться к финалу. Теперь уже, кажется, нет. В середине второго тайма «Ливерпуль» забил пятый гол, и на «Энфилде» стали отмечать выход в финал.

Не рановато ли? В последние десять минут, после замены Салаха, «Рома» вспомнила о чести и отыграла два мяча. 2:5 — с похожим счетом римляне уступили и в первой игре «Барселоне».

Ответная встреча пройдет в Риме 2 мая.

Ливерпуль 5:2
Первый тайм: 2:0
Рома
24.04.2018, 21:45 Зрители: 51236 Плей-офф: 1/2 финала Anfield
Главные тренеры
Юрген Клопп Эусебио Ди Франческо
Голы
36′ Мохамед Салах (Роберту Фирмину) 11
45+1′ Мохамед Салах (Роберту Фирмину) 11
56′ Садио Мане (М. Салах) 19
61′ Роберту Фирмину (М. Салах) 9
69′ Роберту Фирмину (Дж. Милнер) 9
9 Эдин Джеко (Р. Наингголан) 81′
8 Диего Перотти 85′
Составы
Лорис Кариус 1
39′ Трент Александр-Арнолд 66
Эндрю Робертсон 26
Виргил ван Дейк 4
74′ Деян Ловрен 6
Джеймс Милнер 7
85′ Джордан Хендерсон (к) 14
Садио Мане 19
18′ Алекс Окслейд-Чемберлен 21
Джорджиньо Вайналдум 5
90′ Роберту Фирмину 9
Рагнар Клаван 17
75′ Мохамед Салах 11
Дэнни Ингс 28
1 Алиссон
20 Федерико Фасио 88′
44 Константинос Манолас
24 Алессандро Флоренци
11 Александр Коларов
6 Кевин Стротман
4 Раджа Наингголан
9 Эдин Джеко
5 Гильерме Жуан Жезус 67′ 26′
21 Максим Гоналон
16 Даниэле Де Росси (к) 67′
8 Диего Перотти
17 Дженгиз Ундер 45′
14 Патрик Шик
Статистика
3 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
20 Удары (всего) 14
11 Удары в створ 6
1 Штанги, перекладины 1
8 Угловые 4
11 Фолы 6
5 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Феликс Брих (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
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