Царь Салах: «Ливерпуль» разбил «Рому»

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За час до начала одна из полицейских машин у «Энфилда» превратилась в трибуну. Несколько десятков фанатов взобрались на крышу фургона, стали размахивать алыми шарфами и петь. Но едва ли хоть кого-то задержали — до болельщиков просто было сложно добраться сквозь красное море.

Перед первым матчем четвертьфинала с «Манчестер Сити» болельщики «Ливерпуля» забросали автобус гостей камнями и бутылками. На этот раз недалеко от «Энфилда» в ход пошли ремни — британские журналисты сообщили, что кто-то из римских фанатов с их помощью избил ливерпульцев. В другом квартале и фанатам «Ромы» досталось — только полицейские предотвратили массовую драку.

А ведь Юрген Клопп просил фанатов. Дважды произнес: «Пожалуйста, проявите уважение». Но те ослушались. А как тут вести себя спокойно? «Ливерпуль» впервые за много лет вошел в четверку лучших клубов Европы и получил осязаемый шанс попасть в финал.

«Рому» в полуфинале тоже не ждали, но после произошедшего в начале апреля никто не скажет, что римляне — легкий оппонент. Как можно назвать так команду, разбомбившую сегодняшнюю «Барселону»? Сама «Рома», кажется, осмелела. Накануне игры защитник итальянцев Коларов сказал, что ожидал увидеть в полуфинале «Манчестер Сити». Болельщики «Барсы» усмехнулись.

Волновались, конечно, все. Даже флажок одного из ассистентов арбитра на первых минутах потерялся — помощнику пришлось фиксировать офсайд так, что это напоминало взмах волшебной палочки.

«Ливерпуль» в стартовые 20 минут не доминировал, как было в начале первой игры с «Манчестер Сити», когда нового чемпиона Англии закатали в газон. «Рома» даже могла забить, но мяч после удара Коларова транзитом через перчатки Кариуса врезался в перекладину.

Оказалось, что красные приберегли турбо-режим до второй половины первого тайма. Это произошло резко, будто бы Клопп нажал кнопку на джойстике. Правда, поначалу увеличение скорости не давало результата — Мане загубил два роскошных момента подряд. Но давление «Ливерпуля» все же сказалось — до перерыва красные успели забить дважды, оба раза это сделал лучший игрок сезона в Англии. По-разному, но одинаково шедеврально.

Президент «Ромы» Джеймс Паллотта на днях пошутил: «Наблюдать за Салахом невероятно, сколько же он забивает! Может, у них в Англии просто ворота больше?» Это, конечно, не так. И египтянин доказывает свой феноменальный уровень не только забитыми мячами, но и изящными голевыми передачами. Спустя всего четверть часа после начала второго тайма Салах дважды ассистировал партнерам по магическому трио «Ливерпуля» — Мане и Роберту Фирмину.

Во втором тайме режиссер трансляции показал на трибунах приунывшего Тотти. Императору не удалось выиграть Лигу чемпионов, но до вторничного вечера у него оставался шанс хотя бы по завершении карьеры прикоснуться к финалу. Теперь уже, кажется, нет. В середине второго тайма «Ливерпуль» забил пятый гол, и на «Энфилде» стали отмечать выход в финал.

Не рановато ли? В последние десять минут, после замены Салаха, «Рома» вспомнила о чести и отыграла два мяча. 2:5 — с похожим счетом римляне уступили и в первой игре «Барселоне».