Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Михалков и Безрукова представили фильм с Нагиевым
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Опасные заблуждения о раннем развитии
Россиян обманывают с жильем в Болгарии
Линдси Лохан заметно поправилась
Текущие события
Футбол. Еврокубки
24.04
Ливерпуль5
Рома2
Футбол. Зарубежный
23.04
Дженоа3
Верона1
Футбол. Зарубежный
23.04
Атлетик1
Леванте3
Футбол. Зарубежный
23.04
Эвертон1
Ньюкасл Юнайтед0
Футбол. Зарубежный
19:45
Кан
Тулуза
Футбол. Еврокубки
21:45
Бавария
Реал
Все события
В Египте всех сбили: ответ Рунета на план Израиля бомбить С-300
Монголия обратилась к России за помощью
Новый Mitsubishi Lancer: первые изображения
Моторшоу в Пекине: сенсации и главные новинки
В Союзе биатлонистов нашли еще одного «русского агента»
Тарпищев высказался о кризисе в сборной России по теннису
Линдси Лохан заметно поправилась
Делевинь, Болдуин и другие повеселились на дне рождении Хадид
Работу мозга улучшили с помощью пересадки кала
Британские врачи вылечили первого в мире пациента с супергонореей
5 городов, куда точно не стоит ехать на майские праздники
Названа страна с лучшим гражданством
Фоторепортажи
16Все команды-участницы чемпионата мира в Дании
15ЦСКА взлетел до Лиги чемпионов
24 апреля, источник: ТАСС

«Ливерпуль» разгромил «Рому» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов

ТАСС, 24 апреля. Английский футбольный клуб «Ливерпуль» на своем поле одержал крупную победу над итальянской «Ромой» со счетом 5:2 в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.

Источник: AP 2018

В составе хозяев забитыми мячами отметились Мохаммед Салах (35-я и 45-я минуты), Садио Мане (56) и Роберто Фирмино (61, 68). За гостей отличились Эдин Джеко (80) и Диего Перотти (85). Салах, который также отметился двумя результативными передачами, выступал за «Рому» с 2015 по 2017 год.

Для выхода в финал Лиги чемпионов «Роме» достаточно в ответном матче обыграть «Ливерпуль» со счетом 3:0. В четвертьфинале римский клуб прошел испанскую «Барселону», проиграв первый матч в гостях со счетом 1:4, а в ответной встрече разгромив соперника — 3:0.

Читайте также
Царь Салах: «Ливерпуль» разбил «Рому»

Салах в нынешнем сезоне забил 43 гола в 47 матчах за «Ливерпуль» во всех турнирах, побив рекорд камерунца Самюэля Это’О по количеству мячей в одном сезоне Лиги чемпионов, забитых африканскими игроками. Это’О в сезоне-2010/11 отличился восемь раз за итальянский «Интер», на счету Салаха 10 мячей. 25-летний Салах является игроком сборной Египта, которая на чемпионате мира 2018 года сыграет в группе A с командой России. Этот матч пройдет 19 июня в Санкт-Петербурге.

Последний раз «Ливерпуль» и «Рома» играли в Лиге чемпионов в сезоне-2001/02. Во втором групповом этапе розыгрыша турнира команды в первом матче сыграли вничью со счетом 0:0, вторая встреча завершилась победой «Ливерпуля» — 2:0. В 1984 году команды играли в финале Кубка европейских чемпионов, в той встрече победу в серии пенальти одержал «Ливерпуль».

Ответный матч между командами пройдет в Риме 2 мая. В другом полуфинале 25 апреля сыграют немецкая «Бавария» и испанский «Реал».

Ливерпуль 5:2
Первый тайм: 2:0
Рома
24.04.2018, 21:45 Зрители: 51236 Плей-офф: 1/2 финала Anfield
Главные тренеры
Юрген Клопп Эусебио Ди Франческо
Голы
36′ Мохамед Салах (Роберту Фирмину) 11
45+1′ Мохамед Салах (Роберту Фирмину) 11
56′ Садио Мане (М. Салах) 19
61′ Роберту Фирмину (М. Салах) 9
69′ Роберту Фирмину (Дж. Милнер) 9
9 Эдин Джеко (Р. Наингголан) 81′
8 Диего Перотти 85′
Составы
Лорис Кариус 1
39′ Трент Александр-Арнолд 66
Эндрю Робертсон 26
Виргил ван Дейк 4
74′ Деян Ловрен 6
Джеймс Милнер 7
85′ Джордан Хендерсон (к) 14
Садио Мане 19
18′ Алекс Окслейд-Чемберлен 21
Джорджиньо Вайналдум 5
90′ Роберту Фирмину 9
Рагнар Клаван 17
75′ Мохамед Салах 11
Дэнни Ингс 28
1 Алиссон
20 Федерико Фасио 88′
44 Константинос Манолас
24 Алессандро Флоренци
11 Александр Коларов
6 Кевин Стротман
4 Раджа Наингголан
9 Эдин Джеко
5 Гильерме Жуан Жезус 67′ 26′
21 Максим Гоналон
16 Даниэле Де Росси (к) 67′
8 Диего Перотти
17 Дженгиз Ундер 45′
14 Патрик Шик
Статистика
3 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
20 Удары (всего) 14
11 Удары в створ 6
1 Штанги, перекладины 1
8 Угловые 4
11 Фолы 6
5 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Феликс Брих (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Рома
НовостиМатчиСоставСтатистика
Ливерпуль
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига чемпионов
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Фетисов: в штабе стояли ящики с водкой... Так люди готовились к Играм
Весь матч болельщики оскорбляли спортсменку
Царь Салах: «Ливерпуль» разбил «Рому»
У сборной России есть проблемы с составом перед ЧМ по хоккею
В Союзе биатлонистов нашли еще одного «русского агента»
Будущему тренеру «Арсенала» выделят 50 млн фунтов на трансферы
Юниорская сборная РФ встретится с США в плей-офф ЧМ по хоккею
Врачи запретили Артемию Панарину ехать на чемпионат мира — 2018
Анатолий Бышовец считает, что у «Спартака» нет воли к победе
Новости
Авто
В Россию придёт новый недорогой кроссовер Kia Корейская марка сейчас занята разработкой нового компактного кроссовера, который со временем доберётся до нашего рынка
Hi-Tech
В России рухнули цены на iPhone X Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что на данный момент он стоит почти на 20% дешевле РРЦ.
Кино
Зудина, Ургант и Михалков посетили премьеру фильма в ГУМе Показ картины по рассказам Резо Габриадзе «Знаешь, мама, где я был?» открыл 18-й фестиваль «Черешневый лес»
Недвижимость
5 городов, куда не стоит ехать на майские праздники
Что купить в Финляндии, продав двушку в Москве
Эксперты назвали лучшее гражданство мира
Как обманывают россиян с жильем в Болгарии: история
Леди
Как носить анималистичный принт и быть в тренде Первое, что приходит на ум при упоминании анималистичного принта - леопардовый total look и клатч из кожи питона
Дети
43-летняя Татьяна Навка сообщила о пополнении в семье (фото) Ее младшая сестра недавно родила ребенка.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь